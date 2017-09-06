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Все про:Россия (72154) санкции (6420) Евросоюз (12117)

 Евросоюз продлил санкции против России, - журналист Йозвяк

Послы стран Евросоюза решили продлить на полгода санкции против физических лиц и компаний РФ из-за агрессии против Украины.

Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

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"Послы ЕС сегодня решили продлить санкции, включающие замораживание активов и запрет на въезд для 149 чиновников из России и сепаратистов, и еще 38 компаний", - написал Йозвяк.

Накануне журналист сообщал, что в ЕС планируют внести в список санкций против России предприятие "Крымские морские порты", действующее на территории аннексированного Крыма. Предприятие "Крымские морские порты" было создано в марте 2014 года и подконтрольно российскому минтрансу аннексированного полуострова. В структуре предприятия главным образом сосредоточены местные порты - Керченский, Феодосийский, Ялтинский, Евпаторийский, а также Керченская паромная переправа.

Евросоюз продлил санкции против России, - журналист Йозвяк 01
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Демократия- а вдруг, ну вдруг, путин одумается и прекратит агрессию
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А почему только на полгода??? Продлите до времени полного возврата оккупированных территорий в состав Украины,вывод войск и восстановления разрушенного.
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Правильно, как и американский конгресс.
Или хотя б пересматривали раз в год. Чего чаще собираться? Просто потеря средств и времени.
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Ну они хоть на пол года. Украина вообще не ввела санкций против своего врага торговых партнеров.
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Опять пол года полезностей. То-есть, вставание с колен откладывается. Примите мои наиглубочайшие, прям от души, поздравления, перманентно встающие гомункулы!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕвросоюз продлил санкции против России, - журналист Йозвяк
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