 Евросоюз продлил санкции против России, - журналист Йозвяк

Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.
"Послы ЕС сегодня решили продлить санкции, включающие замораживание активов и запрет на въезд для 149 чиновников из России и сепаратистов, и еще 38 компаний", - написал Йозвяк.
Накануне журналист сообщал, что в ЕС планируют внести в список санкций против России предприятие "Крымские морские порты", действующее на территории аннексированного Крыма. Предприятие "Крымские морские порты" было создано в марте 2014 года и подконтрольно российскому минтрансу аннексированного полуострова. В структуре предприятия главным образом сосредоточены местные порты - Керченский, Феодосийский, Ялтинский, Евпаторийский, а также Керченская паромная переправа.
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Или хотя б пересматривали раз в год. Чего чаще собираться? Просто потеря средств и времени.
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врагаторговых партнеров.
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