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 Политика Украины
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Все про:погода (2485) Гройсман (3362) заседание правительства (72) отопительный сезон (83)

 Гройсман о подготовке к отопительному сезону: Все готово, запасы все есть, надо только не проспать

гройсман

Власть на местах должна завершить подготовку к новому отопительному сезону и с наступлением холодов тщательно изучать прогноз погоды, чтобы первый снег не стал проблемой и не привел к коллапсу.

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман заявил в среду на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Скажите всем на местах, чтобы они не забывали дружить с прогнозом погоды, чтобы первый снег не стал неожиданным, не стал очередным испытанием, потому что вдруг так случилось. Все же готово, запасы все есть, надо только не проспать и все будет хорошо", - сказал Гройсман.

Он призвал власть на всех уровнях сделать все необходимое для того, чтобы завершить подготовку к зиме и просто ожидать изменения погодных условий.

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"Мы нормально начнем и пройдем очередной отопительный сезон. У нас достаточно запасов газа, у нас будет все нормально с электрической энергией, хотя это далось нам нелегко. У нас все нормально будет с теплом в домах украинцев", - сказал премьер.

В то же время он подчеркнул, что обеспечение жилья граждан теплом и светом - в компетенции местной власти.

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Напомним, ранее Гройсман сообщил, что 15 сентября проведет селекторное совещание по вопросу подготовки к отопительному сезону.

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это как???))))
х.. вы проспите)))
бабки брать с людей, это ваше все)
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Карл и он сказал не проспать ! я херею с этих менеджеров !
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Зима приходит неожиданно,(снег, особенно) когда бы она ни пришла: в ноябре, декабре, январе .
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До февраля хоть хватит этого "всего"?А то в Днепре это "всё" закончилось в конце февраля.
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Опять он в правильном слове вместо второго "р" поставил "п"...
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- Где твой противогаз, боец?!
- я...я...я его товарищ прапорщик прое... проср... протерял...
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В России шел четвертый год сериал " как хохлы зимой замерзнут без нашего газа". Где то за окном шумела вьюга, время от времени ее порывы пробивались сквозь законопаченые окна и тогда огонь в печи ,начинал нервно подрагивать. Дров привезенных по призыву " помоги деревне , купи дрова" , хватит еще на 3 дня, так что сиди себе спокойно, подбрасываи под котелок в котором растапливается свеже выпавший снег. -Вот сеичас заварим шишки, будем чаи пить. С чаем то интереснее в холодный зимний вечер ,смотреть сериалы про Украину .
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Так не ложись,и не проспишь.Хотя...ті и живёшь то, як во сне.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман о подготовке к отопительному сезону: Все готово, запасы все есть, надо только не проспать
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