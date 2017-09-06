 Гройсман о подготовке к отопительному сезону: Все готово, запасы все есть, надо только не проспать

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман заявил в среду на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Скажите всем на местах, чтобы они не забывали дружить с прогнозом погоды, чтобы первый снег не стал неожиданным, не стал очередным испытанием, потому что вдруг так случилось. Все же готово, запасы все есть, надо только не проспать и все будет хорошо", - сказал Гройсман.
Он призвал власть на всех уровнях сделать все необходимое для того, чтобы завершить подготовку к зиме и просто ожидать изменения погодных условий.
"Мы нормально начнем и пройдем очередной отопительный сезон. У нас достаточно запасов газа, у нас будет все нормально с электрической энергией, хотя это далось нам нелегко. У нас все нормально будет с теплом в домах украинцев", - сказал премьер.
В то же время он подчеркнул, что обеспечение жилья граждан теплом и светом - в компетенции местной власти.
Напомним, ранее Гройсман сообщил, что 15 сентября проведет селекторное совещание по вопросу подготовки к отопительному сезону.
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х.. вы проспите)))
бабки брать с людей, это ваше все)
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- я...я...я его товарищ прапорщик прое... проср... протерял...
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