 Севостьянова о подозрении Януковичу и Лавриновичу в захвате власти: Были допрошены сотрудники Минюста, мы пытались поднять документы того времени и помочь следствию

Об этом в эфире "112 Украина" сказала первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, передает Цензор.НЕТ.
"Нам давно известно об этом уголовном деле. Были допрошены многие сотрудники министерства юстиции. Мы пытались поднять все документы того времени, чтобы помочь следствию. Даже я была на допросе в прокуратуре, один раз. Мы в тот период не работали и нам неизвестно, что на самом деле происходило тогда в министерстве, но мы разъяснили саму процедуру того, как это происходит, как заходят документы в Минюст, какова их процедура", - сказала она.
Севостьянова также добавила, что сбор доказательств ведется с 2014 года и был допрошен экс-министр юстиции Александр Лавринович.
"Давно ведется работа. С 2014 года ведется сбор доказательств, не знаю в каком он объеме. Знаю, что и господина Лавриновича допрашивали по этому делу на отдельном этапе", - уточнила она.
По мнению Севостьяновой, перспективы у дела есть.
"Посмотрим, как суд будет рассматривать эти доказательства. Считаю, что работа была проведена очень серьезная и перспективы в этом деле есть", - сказала она.
Сегодня Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти при помощи незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году.
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2 сентября кувейтская газета "Аль-Джарида" со ссылкой на анонимный источник в оборонных структурах сообщила, что истребители F-35 "Адир" якобы действуют в воздушном пространстве Сирии и Ливана, имитируя атаки на различные цели.
В этой публикации F-35 был назван "самолетом-невидимкой" и утверждалось, что целью ложных атак была проверка способности российских ЗРК С-300 и С-400 заметить эти маневры.
Эта публикация "Аль-Джариды" цитировалась рядом израильских СМИ. Министерство обороны Израиля сообщение кувейтского издания не комментировало.
Гади Зоар, бригадный генерал запаса, ранее возглавлявший аналитический отдел военной разведки (АМАН), считает, что испытать "истребители-невидимки" в небе Сирии было бы полезно для Израиля.
"Израиль, с помощью наших разведслужб, постоянно следил за ситуацией и продолжает это делать по сей день. Кроме того, важно укреплять нашу силу сдерживания. Я не знаю, действительно ли самолеты F-35 летали над Сирией, но это вполне вероятно. Данные самолеты сконструированы так, чтобы радары врага не могли их засечь. Это так называемые "самолеты-невидимки", и не удивлюсь, если российские ПВО не смогли их обнаружить. Думаю, их испытание в сирийском небе было бы очень полезно для нас, ведь именно в этом регионе наши ВВС должны быть очень умелыми и сохранять господство в воздухе. Мы ни в коем случае не пытаемся рассердить русских, мы лишь хотим сохранить свободу действий в Сирии, рядом с ливанской границей и не допустить перебросок оружия в этот регион", - заявил Зоар, являющий одним из участников проекта "Профессионал национальной безопасности".
Напомним, что 7 марта в твиттере французского издания Le Figaro были опубликованы сообщения журналиста Жоржа Мальбруно, согласно которым в ночь на 13 января 2017 года израильские самолеты F-35 якобы уничтожили в районе Дамаска склады с ракетами комплекса "Панцирь", предназначенными для "Хизбаллы", а также батарею зенитно-ракетного комплекса С-300. В публикации утверждалось, что удары были нанесены по целям около аэропорта Меззе и на горе Касиун, неподалеку от президентского дворца. Это сообщение цитировалось некоторыми израильскими СМИ. Однако ни Иерусалим, ни Дамаск не подтвердили факт применения F-35 при осуществлении этой атаки.
В настоящее время израильские ВВС располагают пятью самолетами F-35 "Адир". В августе-сентябре в страну прибудут еще 4 самолета, а в течение 2018 года - еще 9 машин. Поставки первых 33 самолетов завершатся в 2021 году, сообщают в минобороны Израиля. На 7 декабря 2017 года запланировано объявление о начальных эксплуатационных возможностях первой эскадрильи F-35 в Израиле.
Недавно делегация министерства обороны Израиля завершила переговоры о приобретении в США 17 самолетов F-35. Речь идет о второй части сделки, в рамках которой Израиль приобрел у США 50 истребителей F-35. Согласно подписанному соглашению, все самолеты поступят в Израиль до 2024 года.
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-Та мокрi ще.З дна ж поднимали в Межгорье.Году так к 2020,може подсохнут
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