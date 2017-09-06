 "ProZorro провела 1230 успешных аукционов. Доход государства - 2,7 млрд грн", - Кубив

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 6 сентября на заседании Кабинета министров Украины, вице-премьер Степан Кубив заявил о том, что система электронных закупок ProZorro доказала свою эффективность и прозрачность.
По его словам, уже проведено 1230 успешных аукционов. Доход государства от ник - 2,? млрдгрн.
"Успешный опыт системы можно и необходимо переносить в сферу госпродаж. Принципы аукционов остаются прозрачными и подотчетными. Это создает справедливую и равную конкуренцию при закупках. Сегодня мы реализуем пилотный проект "ProZorro Продажи", который должен установить прозрачные правила для госпредприятий, которые желают продать свое имущество", - сказал он.
По его словам, электронные аукционы выгодны государству, поскольку гарантируют равный доступ участников к торгам и высшую конкуренцию вместе с высшим доходом от реализации.
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Известны случаи и не единичные, когда после выигрыша дела о госзакупках, скажем, картошки по 1 гривне за кг с победителем конкурса (аукциона) заключалось "изменение к договору", и условную картошку он продавал государству уже по 2.
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1985-1988 - Львівський державний університет ім. І. Франка, асистент кафедри вищої математики;
1988-1988 - Львівський обком ЛКСМ України, завідувач відділу роботи з молоддю;
1988-1990 - Львівський обком ЛКСМ України, завідувач відділу організацій;
1990-1990 - Львівський обком ЛКСМ України, відповідальний координатор інформаційно-методичного центру Львівського обкому ЛКСМ України за переведенням в обласний штаб студентських загонів. Під час роботи познайомився з тодішніми комсомольськими функціонерами Сергієм Тігіпком та Олександром Шлапаком.[1]
1990-1991 - Львівський обласний штаб студентських загонів, завідувач сектору пропаганди та інформації;
1991-1991 - Львівське обласне молодіжне науково-економічне об'єднання «Студентський Львів», заступник директора по науково-технічній творчості та нових формах господарювання;
1991-1994 - Львівське обласне молодіжне науково-економічне об'єднання «Студентський Львів», директор;
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Яке "відєлі"? Ви як малі діти. Їх вже розтягнули. Мільйонні зарплати не з неба ж падають. А радіти, звичайно, треба.
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