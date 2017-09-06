EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины, Экономика
  253  9
Все про:аукцион (150) торги (50) Кубив (124) Prozorro (58)

 "ProZorro провела 1230 успешных аукционов. Доход государства - 2,7 млрд грн", - Кубив

кубив

Правильство запускает пилотный проект "ProZorro Продажи".

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 6 сентября на заседании Кабинета министров Украины, вице-премьер Степан Кубив заявил о том, что система электронных закупок ProZorro доказала свою эффективность и прозрачность.

По его словам, уже проведено 1230 успешных аукционов. Доход государства от ник - 2,? млрдгрн.

"Успешный опыт системы можно и необходимо переносить в сферу госпродаж. Принципы аукционов остаются прозрачными и подотчетными. Это создает справедливую и равную конкуренцию при закупках. Сегодня мы реализуем пилотный проект "ProZorro Продажи", который должен установить прозрачные правила для госпредприятий, которые желают продать свое имущество", - сказал он.

По его словам, электронные аукционы выгодны государству, поскольку гарантируют равный доступ участников к торгам и высшую конкуренцию вместе с высшим доходом от реализации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ProZorro будет автоматически определять потенциально сомнительные тендеры, - Нефедов


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну як ви думаєте,цьому Степану можна вірити?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Можно и нужно.
Известны случаи и не единичные, когда после выигрыша дела о госзакупках, скажем, картошки по 1 гривне за кг с победителем конкурса (аукциона) заключалось "изменение к договору", и условную картошку он продавал государству уже по 2.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та як такій людині можна не вірити?

1985-1988 - Львівський державний університет ім. І. Франка, асистент кафедри вищої математики;
1988-1988 - Львівський обком ЛКСМ України, завідувач відділу роботи з молоддю;
1988-1990 - Львівський обком ЛКСМ України, завідувач відділу організацій;
1990-1990 - Львівський обком ЛКСМ України, відповідальний координатор інформаційно-методичного центру Львівського обкому ЛКСМ України за переведенням в обласний штаб студентських загонів. Під час роботи познайомився з тодішніми комсомольськими функціонерами Сергієм Тігіпком та Олександром Шлапаком.[1]
1990-1991 - Львівський обласний штаб студентських загонів, завідувач сектору пропаганди та інформації;
1991-1991 - Львівське обласне молодіжне науково-економічне об'єднання «Студентський Львів», заступник директора по науково-технічній творчості та нових формах господарювання;
1991-1994 - Львівське обласне молодіжне науково-економічне об'єднання «Студентський Львів», директор;
 показать весь комментарий
Ответить
 
2.7 млрд. грн где они,вы их видели,покажите их на отдельном счёте.Болтуны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
как эти дебилы доход считают? почему не 200 млрдов спизд... сказать
 показать весь комментарий
Ответить
 
Большинство тендеров заточены под конкретные фирмы. Ничего не поменялось. Я знаю что говорю. Кубив - трепло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"вы их видели?"
Яке "відєлі"? Ви як малі діти. Їх вже розтягнули. Мільйонні зарплати не з неба ж падають. А радіти, звичайно, треба.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"ProZorro провела 1230 успешных аукционов. Доход государства - 2,7 млрд грн", - Кубив
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти