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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газ (8807) добыча (254) Гройсман (3362)

 В этом году добыча украинского газа возрастет на 600-700 миллионов кубов - Гройсман

гройсман

Добыча украинского газа в нынешнем году будет на 600-700 млн кубометров больше, чем в 2016 году.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал на заседании правительства, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Хотел бы подчеркнуть, что за время провозглашения курса на нашу энергонезависимость, в этом году от 600 до 700 млн кубов будет (добыто - ред.) больше украинского газа, чем это было в прошлом году", - сказал Гройсман.

Он отметил, что в прошлом году был объявлен курс на то, что Украина должна заменить импорт газа из Европы на газ собственной добычи.

"Мы поставили задачу перед украинской государственной компанией "Укргаздобыча" увеличивать добычу газа. Мы в прошлом году остановили падение добычи и в этом году перешли к выполнению намеченного плана - рост добычи украинского газа. Тогда, когда мы станем страной, которая полностью может обеспечить свои потребности, а это будет в 2020 году, мы сможем перейти к совершенно другому формированию цены на украинский газ, он станет значительно дешевле, чем импортируемый", - отметил Гройсман.
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больше газа - выше цена для населения. логично?
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как это бездарное, глуповатое существо может второй год занимать кресло премьера? украинское чудо.
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Азиров был лучше? Или кролик Сеня? Это не риторический вопрос, мне и вправду интересно
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как бы плохо я не относился к сене - но сравнивать гнойсмана с ним, это все равно, что сравнивать "кузю" с "рейганом". вроде и то авианосец, и то... а азиров? азиров он такое же говно, но много умнее. все проворачивал в тени и так открыто не палился тупостью, как гнойсман.
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Главное этот газ довести до домов и квартир украинцев. Не плохо было бы промониторить , как используется газ, принадлежащий народу Украины
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то доводь.І бери за транзит дешевше.ніж зараз беруть
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Думаєте я- премьер міністр України? Це не так. Гройсман- не я.А я не Гройсман
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а нам все равно , что марсианский что наш, цена от барыг одинакова
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Ціна залежить від світової, як і на хліб, м'ясо, ....
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мясо в Британии, Польше и Израиле дешевле, чем у нас. сыр, шоколад, фрукты и лекарства тоже
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В Польщі такі самі (+/- пару відсотків), в Ізраїлі не був, вам видніше.
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супруга моя приехала из Гданьска 29 августа, была с детьми из старших классов на экскурсии. два килограмма свинины в супермаркете (они на шашлык брали на море) 7 злотых, привезла молотый кофе, шоколад, разные колбаски сухие, все процентов на 30 дешевле.
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Только что приехала к родственнице подруга из Германии (из бывших наших) - удивляется нашим ценам, в частности на курятину
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дёшево или дорого? я за Германию ничего не могу сказать, был там ещё в нулевых в последний раз
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да ты что?про внутренние цены слышал?про пошлины? продавай ВСЕ по мировой, посмотрим продашь или нет
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Яке ще нафіг мито, ми давно в СОТ і внутрішні ціни не можуть бути значно дешевшими ніж у сусідів (на авто тільки є мито).
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а причем СОТ? ты знаешь за что нашим барыгам клизмы там ставят? и квоты устанавливают ? за открытие рынка, где они монопольно свое дерьмо продают, чаще перепродают? пусть откроют и финская колбаса с аргентинской говядиной ,загонят в гроб куриного короля-- кума чоколадного, а китайцы сами гречку продадут и электронику, а фины и норвегия рыбу
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донецкую уголовно быдловатую власть , сменила винницкая мародёрная ...
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А о субсидиях и монитизации их умолкли.Отопительный сезон на носу,а потом в спешке будут считать,кто как хочет.
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Газ украинской добычи, по Конституции принадлежит украинскому народу, а не Ахметову, Гройсману или Зубко! И вполне логично и справедливо, чтоб собственник газа получал его по минимальной цене, а может быть и зарабатывал на его добыче!
Барыги же все поставили с ног на голову, украинцы вынуждены покупать свой газ дороже импортного!
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У них своя не только Конституция! У них планета Земля своя, на которой можно ничего не делать, получая самому себе назначенную огромную зарплату, живя практически при коммунизме!
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А нам какая разница?
Радуйтесь молча в тряпочку набитости своих карманов.
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Короче кто при власти, того и газ, а у народа никогда ничего нет, только право избирать себе хозяев
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В Арабских Эмиратах, например, власть так не считает. Делит доходы от торговли нефтью и газом со всем населением!
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Ну, тут как бы получается, что они этим газом не торгуют, для собственного использования, но почему тогда цена рыночная?! Этого газа должно хватать для населения, а вот предприятия ахметовские могли бы покупать у кацапов, но у нас наоборот получается. Населению у кацапов покупают, а собственный газ вероятно на ахметовские нужды рассчитан.
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Як Япония,умудряется,жить,вообще без ископаеміх?
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"проголошення курсу на нашу енергонезалежність"
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под словом "нашу" он имеет в виду совсем не тех, о которых все подумали. А для "нас" газ будет только дорожать.
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А добыча Гройсмана и его подельников насколько возросла?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ этом году добыча украинского газа возрастет на 600-700 миллионов кубов - Гройсман
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