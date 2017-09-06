 В этом году добыча украинского газа возрастет на 600-700 миллионов кубов - Гройсман

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал на заседании правительства, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Хотел бы подчеркнуть, что за время провозглашения курса на нашу энергонезависимость, в этом году от 600 до 700 млн кубов будет (добыто - ред.) больше украинского газа, чем это было в прошлом году", - сказал Гройсман.
Он отметил, что в прошлом году был объявлен курс на то, что Украина должна заменить импорт газа из Европы на газ собственной добычи.
"Мы поставили задачу перед украинской государственной компанией "Укргаздобыча" увеличивать добычу газа. Мы в прошлом году остановили падение добычи и в этом году перешли к выполнению намеченного плана - рост добычи украинского газа. Тогда, когда мы станем страной, которая полностью может обеспечить свои потребности, а это будет в 2020 году, мы сможем перейти к совершенно другому формированию цены на украинский газ, он станет значительно дешевле, чем импортируемый", - отметил Гройсман.
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Барыги же все поставили с ног на голову, украинцы вынуждены покупать свой газ дороже импортного!
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Радуйтесь молча в тряпочку набитости своих карманов.
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под словом "нашу" он имеет в виду совсем не тех, о которых все подумали. А для "нас" газ будет только дорожать.
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Так ще й шось дуже дороге напевно!
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