 Введение миссии ООН на Донбасс нужно согласовать со всеми сторонами конфликта, - Лавров

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях третьего Восточного экономического форума.
"Предложение было обусловлено тем, что уже многие месяцы СММ ОБСЕ на Украине испытывает проблемы с обеспечением безопасности своих наблюдателей. Многие и многие месяцы договоренность, которую достигли лидеры "нормандской четверки" о разведении сторон на линии соприкосновения, не выполняется", - сказал министр.
По его словам, "конкретные параметры миссии ООН по охране, включая согласование национальных контингентов, должны быть согласованы сторонами конфликта, что предполагает обязательную вовлеченность в этот процесс "Л/ДНР"".
"Не делается ничего, даже три первых пилотных зоны, в которых должно было состояться разведение, пока не оформлены в качестве зон безопасности", - указал Лавров.
"Украинские коллеги каждый раз требуют, чтобы разведению сил и средств предшествовали семь дней тишины", - пояснил он.
Как отметил глава МИД РФ, несмотря на то, что наблюдатели ОБСЕ уже восемь раз подтверждали наличие недельной паузы, киевские власти говорят о нарушениях режима прекращения огня. Лавров выразил мнение, что Киев саботирует выполнение поручений лидеров "нормандской четверки", "объясняя это тем, что их наблюдатели подвергаются рискам".
"Если есть такая проблема с обеспечением безопасности этих наблюдателей, то мы готовы поддержать не раз высказывавшуюся идею о том, чтобы создать миссию ООН, которая называлась бы Миссия ООН по охране наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, - продолжил Лавров. - Мы предлагаем принять решение в СБ ООН о том, что как только разведение сил и средств происходит, и туда заходят наблюдатели ОБСЕ, вместе с ними для охраны этих наблюдателей там разворачиваются силы и средства".
Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
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или твой план лучше...?
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Порох - диб-л что опять поднял этот вопрос без всяких предпосылок, а все остальные - потому что вместо того что бы сразу его осадить, поддержали тему.
Очередная имитация бурной деятельности.
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В Европейском союзе приняли решение продлить санкции против России из-за агрессии в Крыму.
Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
Данное решение ЕС коснется 149 должностных лиц из России, а также 38 компаний. Их активы будут заморожены, также будет действовать запрет на выдачу виз. https://www.obozrevatel.com/politics/moschnyij-udar-evrosoyuz-rasshiril-sanktsii-protiv-rossii.htm
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А если он "не согласен", то его мнение нужно уважать?
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Думаю в ООН не дураки сидят и это понимают, поэтому получат кацапы дулю.
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Если у нас "гражданская война", то какие стороны? А если есть стороны, то война уж никак не гражданская!
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Все разошлись, кто-куда, а мартышка всё мечется: "А мне, что теперь, разорваться?"
Так же и говорящая лошадь...
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2 сентября кувейтская газета "Аль-Джарида" со ссылкой на анонимный источник в оборонных структурах сообщила, что истребители F-35 "Адир" якобы действуют в воздушном пространстве Сирии и Ливана, имитируя атаки на различные цели.
В этой публикации F-35 был назван "самолетом-невидимкой" и утверждалось, что целью ложных атак была проверка способности российских ЗРК С-300 и С-400 заметить эти маневры.
Эта публикация "Аль-Джариды" цитировалась рядом израильских СМИ. Министерство обороны Израиля сообщение кувейтского издания не комментировало.
Гади Зоар, бригадный генерал запаса, ранее возглавлявший аналитический отдел военной разведки (АМАН), считает, что испытать "истребители-невидимки" в небе Сирии было бы полезно для Израиля.
"Израиль, с помощью наших разведслужб, постоянно следил за ситуацией и продолжает это делать по сей день. Кроме того, важно укреплять нашу силу сдерживания. Я не знаю, действительно ли самолеты F-35 летали над Сирией, но это вполне вероятно. Данные самолеты сконструированы так, чтобы радары врага не могли их засечь. Это так называемые "самолеты-невидимки", и не удивлюсь, если российские ПВО не смогли их обнаружить. Думаю, их испытание в сирийском небе было бы очень полезно для нас, ведь именно в этом регионе наши ВВС должны быть очень умелыми и сохранять господство в воздухе. Мы ни в коем случае не пытаемся рассердить русских, мы лишь хотим сохранить свободу действий в Сирии, рядом с ливанской границей и не допустить перебросок оружия в этот регион", - заявил Зоар, являющий одним из участников проекта "Профессионал национальной безопасности".
Напомним, что 7 марта в твиттере французского издания Le Figaro были опубликованы сообщения журналиста Жоржа Мальбруно, согласно которым в ночь на 13 января 2017 года израильские самолеты F-35 якобы уничтожили в районе Дамаска склады с ракетами комплекса "Панцирь", предназначенными для "Хизбаллы", а также батарею зенитно-ракетного комплекса С-300. В публикации утверждалось, что удары были нанесены по целям около аэропорта Меззе и на горе Касиун, неподалеку от президентского дворца. Это сообщение цитировалось некоторыми израильскими СМИ. Однако ни Иерусалим, ни Дамаск не подтвердили факт применения F-35 при осуществлении этой атаки.
В настоящее время израильские ВВС располагают пятью самолетами F-35 "Адир". В августе-сентябре в страну прибудут еще 4 самолета, а в течение 2018 года - еще 9 машин. Поставки первых 33 самолетов завершатся в 2021 году, сообщают в минобороны Израиля. На 7 декабря 2017 года запланировано объявление о начальных эксплуатационных возможностях первой эскадрильи F-35 в Израиле.
Недавно делегация министерства обороны Израиля завершила переговоры о приобретении в США 17 самолетов F-35. Речь идет о второй части сделки, в рамках которой Израиль приобрел у США 50 истребителей F-35. Согласно подписанному соглашению, все самолеты поступят в Израиль до 2024 года.
Таким образом, в ВВС ЦАХАЛа будут сформированы две полные эскадрильи по 25 самолетов в каждой.
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Теперь их СНОВА достанут?
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лавровконь педальный
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О-о, началось впаривание о конфликтах и каких то дырыленах. "Минском", бля, кацапам не выгорело впарить детей подземелья и давай их впаривать где проконает.
Нету сторон конфликта, есть лиш аннексии, окупации и интервенции!!! А согласовывать чойта с кренделями замутившими такую хрень - это значит спрашивать у них согласия, шоб их выперли нах.
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Ну что тут комментировать? )))
Найдите четыре пункта, из-за которых вся эта )(уйловская затея обречена накрыться медным тазом.
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06 сентября 2017, 12:05
Что там в какой-то ивантеевской школе случилось? Школьник с оружием? Учительницу топором? Одноклассники выпрыгивали из окон? Дело возбудили по хулиганке? Халатности? Это у вас, в вашей непатриотичной, русофобской России. А у настоящих патриотов - стратегические победы в Сирии и деблокирование Дейр-эз-Зора.
Включаю новости, а там ведущие, счастливо улыбаясь, подробнейше рассказывают о наших успехах в борьбе за благополучие сирийского народа, в деталях описывают саму военную операцию, демонстрируя, в лучших традициях совка, российский военный фрегат "Адмирал Эссен" и запуск с него крылатых ракет Калибр. Какой-то эксперт Литовкин рассказывает о бесталанных действиях коалиции во главе с США, противопоставляя их нашим безоговорочным успехам. Затем следует специальное включение Поддубного, который показывает трех взрослых и десять подростков "жарко приветствующих правительственные войска и российских военных."
29 минут от начала выпуска новостей. Далее контртеррористическая операция в Дагестане, наводнение в Благовещенске, введение электронных посадочных талонов российскими авиаперевозчикамм, проигрыш России на Евробаскете, роспуск московского футбольного клуба Арарат, суд над самым опасным преступником Белых, ну и... погода.
Ни слова про Ивантеевку. А на хрена она вам? Просто вы депресняковые русофобы, и стакан у вас вечно наполовину пустой. Учитесь любить родину, она вон как за сирийский народ переживает.
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06 сентября 2017, 07:02
Мы говорим про геноцид целого народа - то есть от 500 тыс до миллиона убитых и примерно такое же количество насильственно депортированных, в результате этого на родине осталось около 5% двоенного числа черкесов, плюс насильственная депортация представителей почти всех прочих северо-кавказских этносов. Общее число насильственно изгнанных и тут составляет сотни тысяч. В процентном отношении к данному этносу - до 10-15 процентов, я думаю. Хотя по отдельным группам число было выше, так, у осетин этнической чистке подвигнута практически вся знать. Об этом в русской литературе - НИ СЛОВА СОЧУСВИЯ. И, БОЛЕЕ, ТОГО, ВООБЩЕ НИ СЛОВА.
Есть отдельные, тут и там, упоминания о ходе войны, массовое сожжение аулов, запасов продовольствия, тактика выжженной земли - ее русская армия применяла начиная с начала 18 века. Неудивительно, что в русской литературе можно найти упоминания об этом. Удивительно - что их столь мало. Кроме пары строчек у Лермонтова и Пушкина, вы среди опубликованного у них не найдёте ничего. И эти строчки - не более чем фотографическое описание, никакого осуждения тут нет, констатация всем известного факта, точнее, части всем известных фактов. Про то, что при сожжении аулов массового сгорали и их жители, про повальные массовые изнасилования, вы вообще ничего не найдете не только у писателей первого ряда. Вообще ни у кого.
Про изнасилования есть одна строчка в воспоминаниях Лорера (не думаю, что многие знают, кто это), и все, по сожжённых живьем жителях - у классиков нет вообще, пара строчек, например, у Николая Мартынова (который Лермонтова застрелил, он был очень хорошим писателем). Ни Лорер ни Мартынов, кстати, при их жизни не были опубликованы. Вот отрывок из поэмы Мартынова "Герзель-аул":
Горит аул невдалеке…
Там наша конница гуляет,
В чужих владеньях суд творит,
Детей погреться приглашает,
Хозяйкам кашицу варит.
На всем пути, где мы проходим,
Пылают сакли беглецов.
Застанем скот - его уводим,
Пожива есть для казаков.
Поля засеянные топчем,
Уничтожаем все у них…
"Исмаил-бей" Лермонтова с его "Горят аулы, нет у них защиты..."
Это стихотворение Лермонтова, как и большинство его кавказских текстов, написаны до того, как он побывал на Кавказе (если не считать пребывания на водах 5 и 10-летнем возрасте).
Так, поэмы "Черкесы. Отрывокъ изъ поэмы" и "Кавказскій плѣнникъ. Отрывки изъ поэмы" написаны им в пятнадцатилетнем возрасте, в 1828 г. Стихотворение "Черкешенка" в 1829-м, Произведения "Аулъ-Бастунджи (отрывокъ)", "Каллы. Черкесская повѣсть (отрывокъ)", "Измаилъ-Бей"" " и "Хаджи Абрек" написаны, когда Лермонтов учился в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров ("Хаджи Абрек в 1833, остальные - в 1832). И в этом отрывочке, пара строчек - просто общеизвестный факт. Может быть даже известный Лермонтову из урока в Школе юнкеров, "горят аулы, нету них защиты" - это официальная тактика ведения войны, наверняка ее в Школе преподавали. Позиция Лермонтова, отношение к этой тактике - вот она: "Какие степи, горы и моря Оружию славян не сопротивлялись? И где веленью русского царя Измена и вражда не покорялись? Смирись, черкес! И Запад и Восток, Быть может, скоро твой разделят рок. Настанет час, и скажешь сам надменно: Пуская я раб, но раб царя вселенной!".
Кстати. Насчет сожжённых аулов. В экспедиции в Чечню 1840-го года, в которой Лермонтов участвовал (это один из немногих реальных эпизодов боевых действий, в котором он принимал участие), и частью которой было описанное Лермонтовым сражение на речке Валерик, были сожжены все чеченские аулы, посевы и запасы продовольствия на полосе е протяжённостью несколько десятков верст. О чем Лермонтов не проронил ни слова.
Но, повторю, все эти редкие упоминания относятся к ходу войны, длившейся сто лет. Такие вещи - "горящие аулы, нет у них защиты" - русская армия там делала по нескольку раз в день. Что касается главной темы этого поста - поголовная этническая чистка и геноцид черкесов - в русской литературе об этом нет ничего.
Что касается Толстого.
Один, по сути, абзац, полстранички - "Хаджи-Мурат" с его описанием зверств русских при разорении чеченского аула - это описание является единственным в своем роде в русской литературе. То есть, эти полстраницы - единственное правдивое описание истребления горских народов у классиков русской литературы. И опять, же это реалистическая фиксация действительности. Но над "Хаджи-Муратом" Толстой начал работу уже конце своих дней, только в 1896 году, и при жизни так и не опубликовал его. То есть Толстой - даже когда взял на себя роль моральной совести нации - не нашел нужным дать моральную оценку завоевания Кавказа.
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Подумаєш, перший день роботи, можна і бухнуть
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