 Вводу миротворцев должно предшествовать законодательное утверждение особого статуса Донбасса, - Грызлов

Об этом заявил полномочный представитель РФ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызло, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Развертывание контингента ООН на линии соприкосновения на Донбассе станет реальным только после того, как Украина внесет в закон об особом статусе Донбасса принципиально важные поправки", - сказал Грызлов журналистам в среду перед заседанием ТКГ.
Он обратил внимание на то, что эти поправки должны быть согласованы в рамках ТКГ. "Они будут касаться введения особого статуса на постоянной основе по формуле Штайнмайера", - пояснил политик.
Кроме того, добавил он, "нужно будет обеспечить разведение сил и средств на всей линии соприкосновения".
Напоминаем, 5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
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Как по мне, так статус оккупированной территории это и есть особый статус.
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starshinazapasaSeptember 5th, 14:12
Как «Абрамсы» на Тверской задели-то. Лайфньюс третий текст по этому поводу пишет. Ну, раз вас так интересует эта тема, давайте я вам расскажу, друзья мои, как это будет.
Колонна «Абрамсов» пройдет по Тверской и остановится на Манежке. Благодарные россияне, забыв про Крым, будут кидать освободителям цветы и, опуская глаза, просить гуманитарной тушенки.
Я буду сидеть на броне, молча курить, и также молча смотреть на вас. Иногда делая фотографии. Вы будете смущенно улыбаться, махать американскими флажками и всячески выказывать свое дружелюбие.
Я докурю, молча выкину бычок, так же молча спущусь в люк, вылезу из него со старым кожаным американским военным ремнем со звездой в кругу на пряжке и скажу: «Ну, что. Становись в очередь».
Снимай штаны, братцы. Ща лекарство принимать будем. От величия. От имперства. От шовинизма. От ксенофобии. От желания чужих земель. От желания войны. От ненависти. От человеконенавистничества. От рабства. От мракобесия. Чей, говоришь, Крым?
И через каждые сто метров будут стоять бочки из-под соляры, на которых доктора пряжками будут ставить печать на оголенные задницы восьмидесяти шести процентов: "Вылечен! Лейтенант Маккарти".
А потом мы поедем в Останкино.
Нет-нет. Не надо плакать. Не надо рассказывать про ипотеку, про то, что надо было кормить детей, про то, что просто делал свою работу, что ты всего лишь водитель или уборщица. Плакать надо было раньше. А теперь уже поздно. Лечение будет комплексным. В этот раз мы такой ошибки уже не допустим. И это вам еще повезло. Слышите эти крики? Это из здания ФСБ. Вот где сейчас настоящая терапия проходит.
Ну, а что вы думали. Нет, как в прошлый раз уже не будет. Никаких больше "О-Раша-Горбачьёв-Перйестройкйа-Дружьбйа-Жевачкья". Неа. В этот раз вы умудрились заебать всех уже окончательно. Так что теперь вместо "Ра-ра-распутин" будет программа «Нефть в обмен на продовольствие», внешнее управление и денацификация лет так на двадцать.
А потом мы поедем в Ольгино. На Лайфньюс. На Рен-ТВ. И далее по списку. Никто не будет забыт. Ничто не будет забыто. За травлю. За разжигание ненависти. За призывы к захватам. К убийствам. К войне. За коллажик ваш вот этот вот сраненький. Ремень из старой дубленой кожи, все выдержит.
И это еще только начало. Самое интересное впереди. Гаагу посмотрите. Оцените архитектурные красоты здания международного трибунала.
Доктор едет - едет сквозь снежную равнину...
А потом прозревшие восемдесят шесть процентов будут подходить, потирая пропечатанные задницы, благодарить за науку, и рассказывать. Как оно вам тут живется. И как нам обустроить Россию.
- В Москве еще ничего, жить можно, собачатины хватает, да и к вареной траве привыкнуть можно, - будете говорить вы. - Но вот в ста километрах отсюда уже совсем все плохо. Гражданская война, через каждые пять километров свое отдельное ДНР с алкоголиками на блокпостах, Россия разваливается, не могли бы вы…
- Нет.
- Почему?
- Нам похуй.
Точнее, нам даже не то, что похуй. Мы не то, что не собираемся обустраивать Россию. Ровно напротив. Мы категорически поддерживаем развал вашей ебаной империи. Десяток удельных княжеств нас вполне устроит. Ядерный чемоданчик вот сюда вот поставьте. Молодец. На тебе банку тушенки.
Просто вы пока еще не поняли главного, братцы.
Не освобождать мы вас пришли. А лечить.
Не мир принесли мы вам, но - люстрацию.
И так - двадцать лет. Как с Германией.
А там посмотрим.
На качество выученных уроков.
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Олег Пономарь
1 ч ·
Развернутый пост по миротворцам.
(пост с постоянной отсылкой к "Начало Пути", написанной почти три года назад и подразумеваю, что все ее много раз читали).
Итак. Хорватия. Миротворцы.
1. Сейчас много спекуляций на счет того, что это инициатива Путина. Но на самом деле - это инициатива Украины и Запада уже года два как. И, как я писал вчера, в нынешнем, трагическом и проигрышном для Путина положении, он может только выдать эту идею за свою и показать своему электорату как он дожал Запад (хотя это никак не вяжется даже с последней историей о том, как российских дипломатов вышвырнули из их здания в Сан-Франсиско и как Россия плакала. Но короткая память за белой стеной - это нормально). В Украине же эту версию будет разгонять кремлевская колонна и наши полезные идиоты.
Если схему с миротворцами будут проводить через Совбез ООН, то США никогда не проголосуют российский вариант, ибо США - в положении того, кто диктует условия (см. вчерашний пост). Но США могут подыграть РФ в обмен на слив Донбасса и представить Резолюцию как совместную. По голосованию будет видно.
2. Далее.
Вам интересно все равно - как быть уверенными, что миротворцы наши?
Я писал в "Начало Пути", что миротворцы - это технология Запада в разрешении локальных конфликтов в свою пользу. Пляшем с конца, от результата. Миротворцы сыграли свою роль в ликвидации сербской орко-республики на территории Хорватии. Хорватия сегодня - член НАТО и ЕС. Значит миротворцы были наши.
Так и у нас.
Если миротворцы способствуют взятию территории Украины под контроль Украины (и границы), то миротворцы - наши. Локальные индикаторы - вывод тяжелого российского вооружения, доступ миротворцев до границы, отсутствие россиян в составе Миссии - миротворцы наши.
Выборы. Во всех конфликтах всё всегда всё равно заканчивается выборами. Рано или поздно. Если выборы пройдут по украинским законам, с полным допуском украинских партий и СМИ (на что РФ ранее категорически не соглашалась), и миротворцы помогают в этом - значит миротворцы наши.
Глобальные индикаторы - Украина продолжает движение в НАТО и ЕС - миротворцы наши.
3. Далее.
Что я имел в виду в "Начало Пути", когда говорил, что мы тоже можем иногда играть не по правилам и арбитры будут на нашей стороне?
С террористами и бандитами нельзя побеждать в белых перчатках. Быть политкорректным джентлменом и тд. Когда сербские бандиты стреляли в Хорватии, то западные миротворцы им противостояли. Но, когда хорваты проводили свою знаменитую Operacija Oluja по очистке Хорватии от сербской орко-республики, то миротворцы (арбитры) на время просто отвернулись. Да, цинично. Но главное - результат. А для его достижения все средства хороши.
4. Санкции.
Согласие РФ на миротворцев не снимает санкции с РФ. Ибо США свои санкции ввели на очень много лет в виде Закона, а ЕС продлевает свои каждые полгода (сегодня буквально). Для разговора о судьбе санкций РФ должна полностью выполнить Минские соглашения - уйти из Украины.
5. Германия.
Не смотрите на то, что говорит глава их МИДа. Штайнмайер говорил ровно то же самое (и у некоторых здесь была истерика, а в РФ - веселье). Много раз говорил и пару лет, но санкции никто не отменил и даже не подумал. Решает Меркель, а Меркель - камень. Просто пока США во всю используют кнут, то кто-то должен перед ослом держать морковку. Старый прием.
И в конце.
Никогда не забывайте кто под 10-ью Пакетами санкций и кто просит их снять. Не забывайте, что Минфин США положил глаз на весь общак РФ. Поэтому не забывайте кто диктует условия, а кто делает вид, что диктует условия (Киселев и Соловьев не зря едят свой хлеб).
Общий тренд очевидный.
Удачи всем.
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Законодательно закрепить статус предателей. Выдать аусвайсы без гражданства.
Запретить любые инвестиции в регион.
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Більшість українців каже, що тиск на Росію має тривати і що саме це може принести мир. Цей варіант набрав найбільшу кількість голосів - 38%. 28% опитаних вважає, що успішна відбудова Україною звільненої частини Донбасу -- також шлях до вирішення конфлікту. А пункти, прописані в Мінських домовленостях, мають невелику підтримку. Наприклад,
-надання особливого статусу окупованим територіям вважають шляхом до миру лише 12% опитаних,
-амністію -- 4%, .
-проведення виборів на окупованих територіях -- 12%.
-Те, що пропонує Путін, -- федералізацію України, -- підтримують всього 5% опитаних. -Відокремлення "ДНР", "ЛНР" від України -- 9%.
-Відмову України від вступу до НАТО як спосіб заспокоїти Росію -- 6%. .
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06 сентября 2017, 11:23
Двадцать лет назад Джоан Роулинг подарила миру новые слова. Одним из них стало "крестражи" - магические предметы, которые дарят антигерою бессмертие. В мире Гарри Поттера в каждый из них была заключена частица души их создателя. До тех пор, пока "крестражи" целы, их автор был неуязвим. Главный антигерой сказочной саги решил не ограничиваться одним "крестражем", пишет Павел Казарин для "Крым.Реалии".
Хорошая литература ценна тем, что ее образы начинают жить самостоятельной жизнью. Любой политик, мечтающий о собственном политическом бессмертии, точно так же создает себе "крестражи".
У Владимира Путина их несколько.
Первым его "крестражем" стала победа над сепаратизмом. Тем самым, что сопровождал все российские девяностые. Вторая чеченская война стала фактической предвыборной кампанией - на фоне отсутствующей номинальной. "Сильная рука" стала нанизывать страну на "вертикаль".
Вслед за замирением мятежной республики - отмена губернаторских выборов, изгнание региональных бояр из Совета Федерации и отмена самой "федерации" в пользу ультрацентрализованной системы. Именно она стала легитимацией первого президентского срока Владимира Путина. Главным ответом на вопрос "почему он".
Вторым "крестражем" стал рост благосостояния. Нефтедоллары позволили заключить новый социальный договор, в рамках которого обыватель отказывался от своих политических прав. На второй чаше весов были зарплаты и ипотеки, "кредитный Фокус" и возможность отдыхать в Хургаде. Российский гражданин окунулся в потребительство - то самое, которое до этого видел только по телевизору.
Бюргерство рождало аполитичность. Нефть дорожала, ее брызги разлетались по стране. Власть в России впервые за долгое время обрела имидж той, что может наполнить холодильники и гардеробы. Консьюмеризм рождал лояльность, завтрашний день обретал горизонты, планирование вновь стало входить в моду. Легитимность второго срока Владимира Путина строилась именно на этом. Второй "крестраж" был создан.
Его инерция позволила провести рокировку. Регентство Дмитрия Медведева обеспечивалось не достоинствами преемника, а поддержкой первого лица. Следующие четыре года все спорили о том, где заканчивается один и начинается второй. В 2012-м эти споры стали бессмысленны. Владимир Путин вернулся.
Его третьим "крестражем" могла стать Олимпиада. Собственноручно проведенная и выигранная. Россия председательствовала в G8 и продавала нефть по $110. Создавала Таможенный союз и приручала европейский бизнес. Но все это показалось Кремлю недостаточным. На роль нового "крестража" был назначен Крым.
"Сакральная Корсунь" и "российская мекка", "вежливые люди" и "слава русского оружия". Изнанкой обложки стала война на Донбассе и борьба с инакомыслием. И то и другое обыватель предпочел не заметить. Мечта об империи оказалась слишком сильным ментальным наркотиком. Осажденная крепость. Шагаем в ногу. Враг у ворот.
Каждый из этих трех "крестражей" - залог выживания того, кто их создал. И потому Кремль не рискует окрикнуть Рамзана Кадырова, который публично критикует Москву за ее позицию по Мьянме. Бросает в тюрьмы тех, кто называет Крым Украиной. А на прямых линиях объясняет низкие зарплаты перегибами на местах. Потому что в каждом из этих трех случаев есть риск разрушить те самые точки легитимности, которые сделали Владимира Путина тем, кем он есть.
А разрушение "крестражей" чревато гибелью их создателя.
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В Югославии Европа тоже сопли 8 лет жевала, пока не пришли США и не поставили прокацапского Милошевича на его место за 5 дней.
Америке хватило всего-лишь 5 дней, что-бы 8-ми летнюю войну посреди Европы на Балканах прекратить. А потім вже братам хорватам треба дякувати за мир у Європі.
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Это с каких дел? Только потому, что грызлову так хочется?
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http://24tv.ua/u_donetsku_boyoviki_zatrimali_sotni_lyudey_zadlya_borotbi_z_ukrayinskimi_diversantami_n861028
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06 сентября 2017, 12:44
Нет сомнения, что Путин и его окружение создали по сути криминальный режим, а главные постулаты надежности и стабильности своей власти буквально взяли из хрестоматийного криминального чтива "Крестный отец". Марио Пьюзо в своей криминальной саге очень точно показал смысл и силу криминальной власти, которая очень красноречиво воплотилась в роли Люка Брази, сделав Дона Корлеоне на голову выше всех остальных лидеров ОПГ.
К этому вопросу Путин и его окружение подошли с особой тщательностью и создали для себя дюжину таких персонажей, как для внутреннего пользования, так и для внешних задач. Асад, Ким Чен Ын, Кадыров, Мадуро и т.д. очень хорошо отрабатывают свои роли, и Кремль надеется в конечном счете все же выиграть войну, объявленную Западу. И хотя многие персонажи в самопровозглашенных республиках на постсоветском пространстве не смогли удержать необходимую планку для заявленной позиции Путина на международной арене, но Сирия и КНДР, как им кажется, сполна компенсирует эти неудачи.
После увязания в сирийском конфликте, в Кремле все меньше понимают, что им делать дальше, и Путин переводит внимание на совершенно ручного Ким Чен Ына. Кремлю кажется, что никто не видит и не понимает происхождение стремительных успехов в атомных военных технологиях северокорейского ВПК и надеются, что им удастся перенесенные военные испытания из Семипалатинска в КНДР впарить миру как личные успехи режима династии Кимов.
Запад очень хорошо понимает всю суть происходящего и нагнетает градус напряженности, чтобы путинская Россия как можно глубже увязла в своих гибридных проявлениях.
Не менее драматичные последствия ждут Россию и в ее стремлении обратиться в суд США с имущественным иском. Во-первых, снятие дипломатического иммунитета с обжалуемой собственности и перевод ее в обычную юрисдикцию требует не только осмотра, но и других обязательных действий при перерегистрации данного объекта недвижимости. Во-вторых, суд обязан идентифицировать истца на предмет правосубъектности, а так как данное правовое состояние такого государства как "Россия+Крым" не может быть признано отвечающим реальности и международным правовым нормам, то Россию, возможно, ожидает очень опасный вердикт американского правосудия.
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Постоянный представитель Украины при Организации объединенных наций (ООН) Владимир Ельченко заявил, что участие Российской Федерации (РФ) в миротворческой миссии на Донбассе исключено.
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ага, правильно, шо робити в Раді як не пити
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