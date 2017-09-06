 Лавринович об обвинениях ГПУ: "Это было чисто выполнением функциональных обязанностей"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом экс-министр юстиции Александр Лавринович сказал в эфире "112 Украина".
"Какие могут быть вопросы о нарушениях, если это было чисто выполнением функциональных обязанностей, которые никоим образом не причастны к сути вопроса? Изменения в Конституцию принимаются и принимаются в ВР, процедура их принятия описана. Министерство юстиции публикует все решения Конституционного суда - это обязанность", - сказал он.
Лавринович также прокомментировал изменения в Конституцию в 2010 году.
"Конституционный суд ничего не возвращал, он признал неконституционным закон, которым вносились изменения в Конституцию в декабре 2004 году. Практически все политсилы, которые в то время были, инициировали отмену того закона, поскольку была нарушена процедура внесения изменений в Конституцию... Им сейчас очень нужен какой-либо криминал Януковича, чтобы это было как-то оправдано", - говорит Лавринович.
Напомним, в 2004 году Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, в результате которых Украина из президентско-парламентской стала парламентско-президентской республикой. Решение суда, по сути, ввело в действие Конституцию 1996 года. Изменения в Конституцию вступили в силу в 2006 году.
В 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных после конституционной реформы 2004 года полномочий.
Сегодня Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти при помощи незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году.
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starshinazapasaSeptember 5th, 14:12
Как «Абрамсы» на Тверской задели-то. Лайфньюс третий текст по этому поводу пишет. Ну, раз вас так интересует эта тема, давайте я вам расскажу, друзья мои, как это будет.
Колонна «Абрамсов» пройдет по Тверской и остановится на Манежке. Благодарные россияне, забыв про Крым, будут кидать освободителям цветы и, опуская глаза, просить гуманитарной тушенки.
Я буду сидеть на броне, молча курить, и также молча смотреть на вас. Иногда делая фотографии. Вы будете смущенно улыбаться, махать американскими флажками и всячески выказывать свое дружелюбие.
Я докурю, молча выкину бычок, так же молча спущусь в люк, вылезу из него со старым кожаным американским военным ремнем со звездой в кругу на пряжке и скажу: «Ну, что. Становись в очередь».
Снимай штаны, братцы. Ща лекарство принимать будем. От величия. От имперства. От шовинизма. От ксенофобии. От желания чужих земель. От желания войны. От ненависти. От человеконенавистничества. От рабства. От мракобесия. Чей, говоришь, Крым?
И через каждые сто метров будут стоять бочки из-под соляры, на которых доктора пряжками будут ставить печать на оголенные задницы восьмидесяти шести процентов: "Вылечен! Лейтенант Маккарти".
А потом мы поедем в Останкино.
Нет-нет. Не надо плакать. Не надо рассказывать про ипотеку, про то, что надо было кормить детей, про то, что просто делал свою работу, что ты всего лишь водитель или уборщица. Плакать надо было раньше. А теперь уже поздно. Лечение будет комплексным. В этот раз мы такой ошибки уже не допустим. И это вам еще повезло. Слышите эти крики? Это из здания ФСБ. Вот где сейчас настоящая терапия проходит.
Ну, а что вы думали. Нет, как в прошлый раз уже не будет. Никаких больше "О-Раша-Горбачьёв-Перйестройкйа-Дружьбйа-Жевачкья". Неа. В этот раз вы умудрились заебать всех уже окончательно. Так что теперь вместо "Ра-ра-распутин" будет программа «Нефть в обмен на продовольствие», внешнее управление и денацификация лет так на двадцать.
А потом мы поедем в Ольгино. На Лайфньюс. На Рен-ТВ. И далее по списку. Никто не будет забыт. Ничто не будет забыто. За травлю. За разжигание ненависти. За призывы к захватам. К убийствам. К войне. За коллажик ваш вот этот вот сраненький. Ремень из старой дубленой кожи, все выдержит.
И это еще только начало. Самое интересное впереди. Гаагу посмотрите. Оцените архитектурные красоты здания международного трибунала.
Доктор едет - едет сквозь снежную равнину...
А потом прозревшие восемдесят шесть процентов будут подходить, потирая пропечатанные задницы, благодарить за науку, и рассказывать. Как оно вам тут живется. И как нам обустроить Россию.
- В Москве еще ничего, жить можно, собачатины хватает, да и к вареной траве привыкнуть можно, - будете говорить вы. - Но вот в ста километрах отсюда уже совсем все плохо. Гражданская война, через каждые пять километров свое отдельное ДНР с алкоголиками на блокпостах, Россия разваливается, не могли бы вы…
- Нет.
- Почему?
- Нам пох...й.
Точнее, нам даже не то, что пох...й. Мы не то, что не собираемся обустраивать Россию. Ровно напротив. Мы категорически поддерживаем развал вашей е...аной империи. Десяток удельных княжеств нас вполне устроит. Ядерный чемоданчик вот сюда вот поставьте. Молодец. На тебе банку тушенки.
Просто вы пока еще не поняли главного, братцы.
Не освобождать мы вас пришли. А лечить.
Не мир принесли мы вам, но - люстрацию.
И так - двадцать лет. Как с Германией.
А там посмотрим.
На качество выученных уроков.
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" - НЕ ВИНОВАТАЯ Я !!! ОН САМ КО МНЕ ПРИШЁЛ !!! "
кинокомедия "Бриллиантовая рука" , вопль шлюхи .
.
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По крайней мере его выводы более логичны чем шоу луцика.
А обидно, тратятся ресурсы, платятся ох-е зарплаты за "бурю в стакане". Теряется драгоценное время.
И обидно если из-за таких фрик-шоу мы в будущем не сможем действительно привлечь этих уродов.
Одна Лукаш чего стоит. Луцик пошумел, поплясал с бубнами перед ТВ - и УСЕ.... А эта уродка живет себе на Украине, и даже пи-т по ТВ периодически - учит жить нас диб-в.
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" - НЕ ВИНОВАТАЯ Я !!! ОН САМ КО МНЕ ПРИШЁЛ !!! "
кинокомедия "Бриллиантовая рука" , монолог шлюхи
.
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