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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10529) Луганщина (4167) СНБО (3271) энергетика (998) Зубко (296)

 Зубко предлагает вынести на рассмотрение СНБО вопрос перерегистрации ЛЭО на подконтрольной Украине территории

зубко

Вице-премьер Украины Геннадий Зубко предлагает вынести на рассмотрение СНБО Украины вопрос перерегистрации ООО "Луганской энергетическое объединение" из Луганска на территории, подконтрольные украинским властям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Эта компания до сих пор не перерегистрирована на подконтрольные территории - и это также невыполнение обязательств, закона. Здесь, возможно, необходимо выносить этот вопрос на СНБО, чтобы обязать компанию, от которой зависит энергоснабжение Луганской области, перерегистрироваться на подконтрольной территории", - сказал он в ходе доклада на заседании правительства в среду.

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Зубко добавил, что у ЛЭО есть проблема с долгами неподконтрольных территорий - ее необходимо урегулировать.
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Лучше вынести и того Зубко и то СНБО ,желательно ногами вперёд ...
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"С 8 по 12 сентября у нас пик поставки энергетического угля марки А. Как минимум три корабля зайдут с грузом в порт "Южный
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Власників та керівників підприємства потрібно віддати під суд за співпрацю з терористами! А уряд який допомагає терористам та їх пособникам піде під трибунал!
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От чого у них такі пачкі ніби вони не доїдають... Табло не банківський рахунок- не сховаєш.
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Снабжать электроэнергией лугандон на четвертый год войны это нормально, главное чтобы офис находился на подконтрольной территории.
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они снабжают и большую часть луганской области,которая под контролем Украины...это ненормально?
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Приветик !! где вчера пропадал (ли) ? собрание или получка?
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Все мы знаем что для того чтоб лампочка дома горела надо в дом завести фазу и ноль . а на улицах на столбах ТРИ провода . Зачем ещё один ?Работа в Донецке Маклауду.электрик и энергетик
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Не прошло и полгода... Вы, робяты, ешьте хотя бы не меньше немцев - чтобы интеллект не падал...
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ці риб'ята(уряд) жеруть будь здоров - німцям стільки і не снилось.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗубко предлагает вынести на рассмотрение СНБО вопрос перерегистрации ЛЭО на подконтрольной Украине территории
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