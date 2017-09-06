 Зубко предлагает вынести на рассмотрение СНБО вопрос перерегистрации ЛЭО на подконтрольной Украине территории

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Эта компания до сих пор не перерегистрирована на подконтрольные территории - и это также невыполнение обязательств, закона. Здесь, возможно, необходимо выносить этот вопрос на СНБО, чтобы обязать компанию, от которой зависит энергоснабжение Луганской области, перерегистрироваться на подконтрольной территории", - сказал он в ходе доклада на заседании правительства в среду.
Зубко добавил, что у ЛЭО есть проблема с долгами неподконтрольных территорий - ее необходимо урегулировать.
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