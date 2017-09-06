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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газ (8807) Гройсман (3362) уголь (713) Насалик (139) Кистион (31) отопительный сезон (83)

 "Ожидается пик поставки энергетического угля марки А. В порт "Южный" зайдет три судна", - Кистион

кистион

В правительстве отчитались о закупке энергоносителей.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 6 сентября на заседании Кабинета министров Украины, вице-премьер Владимир Кистион рассказал о том, как Украина готовится к отопительному сезону.

"С 8 по 12 сентября у нас пик поставки энергетического угля марки А. Как минимум три корабля зайдут с грузом в порт "Южный", - доложил он.

По его словам, уже сформирован график ремонтной компании к отопительному сезону и график поставок энергоносителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 96% объектов в Украине готовы к отопительному сезону, - Зубко

"В подземные хранилища закачано более 14 млрд тонн природного газа. Это на два млрд больше, чем прошлом году", - сказал Кистион.

В свою очередь министр энергетики Игорь Насалик напомнил о необходимости расчетов по долгам.

"На сегодня мы чувствуем недостачу газовой группы угля, которое производится в Украине. Министерство энергетики разработало план реформирования угольной отрасли", - сказал он.

По словам министра это позволит обеспечить страну газовой группой угля, не закупая его за границей.

"Я хотел бы заявить паникерам: мы достойно начнем и пройдем очередной отопительный сезон. У нас достаточно газа. Все должно быть нормально и с теплом и с освещением в городах и селах", - подытожил премьер-министр Владимир Гройсман.
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Украина с начала года импортировала уголь на $1,7 миллиарда

Как сообщается, из РФ поступил уголь на $908,497 млн (доля в импорте 53,91%), из США - на $429,329 млн (25,48%), из Канады - на $116,185 млн (6,89%), из других стран - на $231,129 млн (13,72%).
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Почему не указали цену по которой закупается уголь марки А,или вы считаете украинцев идиотами???
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Всё будет хорошо,нам повторяли часто,но веерные отключения электроэнергии по стране были.
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... пик, фурор, апофеоз, кульминация, эякуляция... даешь стране угля !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ожидается пик поставки энергетического угля марки А. В порт "Южный" зайдет три судна", - Кистион
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