 Киевская компания уклонилась от уплаты более 48 млн грн налогов, государству уже возмещено 14 миллионов, - ГФС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.
В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовных производств, открытых по ч. 1 и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица компании, зарегистрированной в Киеве и которая занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом, во время импорта из Беларуси топлива и нефтепродуктов указали в таможенной декларации другой код товара, что позволило им уклониться от уплаты акцизного налога.
Кроме того, злоумышленники в ходе ведения хозяйственной деятельности осуществили закупку горюче-смазочных материалов, также импортированных из Беларуси, у ряда фиктивных компаний. В результате таких действий они уклонились от уплаты более 48 миллионов гривен налогов. Всего сумма нанесенного государству ущерба, с учетом начисленных штрафных санкций, составила более 74,2 миллиона гривен.
В настоящее время в результате принятых сотрудниками налоговой милиции мер в бюджет возмещено 14,3 миллиона гривен. Возмещение ущерба будет продолжаться.
958 2
Сотрудник налоговой попался на взятке 10 тысяч в Вышгороде Киевской области, - прокуратура. ФОТО(15)
Один из подозреваемых по "делу налоговиков Клименко" Ярошенко умер от сердечного приступа, - адвокат(40)
Налоговики ликвидировали два нелегальных завода по производству дизтоплива на Харьковщине. ФОТОрепортаж(6)
Налоговики изъяли из незаконного оборота в Киеве элитного алкоголя почти на пять миллионов гривен. ФОТОрепортаж(11)
Как детективы НАБУ вручали подозрение спящему Насирову. ВИДЕО(0)
Предварительный ущерб от деятельности группы Клименко составляет 6 млрд грн, - Аваков рассказал о подробностях спецоперации в Киеве(15)
В Луганской области "предприниматель" помог ряду компаний уклониться от уплаты налогов более чем на 22 миллиона гривен(3)
Ответить
Ответить