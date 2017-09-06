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 Киевская компания уклонилась от уплаты более 48 млн грн налогов, государству уже возмещено 14 миллионов, - ГФС

налоги

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков добились от предприятия возмещения в государственный бюджет почти 14,3 миллиона гривен ранее неуплаченных налогов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовных производств, открытых по ч. 1 и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица компании, зарегистрированной в Киеве и которая занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом, во время импорта из Беларуси топлива и нефтепродуктов указали в таможенной декларации другой код товара, что позволило им уклониться от уплаты акцизного налога.

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Кроме того, злоумышленники в ходе ведения хозяйственной деятельности осуществили закупку горюче-смазочных материалов, также импортированных из Беларуси, у ряда фиктивных компаний. В результате таких действий они уклонились от уплаты более 48 миллионов гривен налогов. Всего сумма нанесенного государству ущерба, с учетом начисленных штрафных санкций, составила более 74,2 миллиона гривен.

В настоящее время в результате принятых сотрудниками налоговой милиции мер в бюджет возмещено 14,3 миллиона гривен. Возмещение ущерба будет продолжаться.

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Это не в Харькове,не в Днепре,Львове или Чернигове,это у вас под носом в Киеве не платят налогов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКиевская компания уклонилась от уплаты более 48 млн грн налогов, государству уже возмещено 14 миллионов, - ГФС
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