 Киевский университет им.Шевченко вошел в ТОП-1000 вузов по версии Times Higher Education

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно данным рейтинга, Киевский университет им.Шевченко вошел в группу вузов с 801 по 1000 место.
Также в рейтинг вошли Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Национальный университет "Львовская политехника", Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт", Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина, которые заняли места после ТОП-1000.
Первое место рейтинга занял Оксфордский университет, второе - Кембридж, третье - Калифорнийский технологический институт и Стенфордский университет, пятое -Массачусетский технологический институт.
Самое высокое место в рейтинге среди университетов континентальной Европы заняла Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (10-е место в рейтинге); среди вузов Азии самое высокое место занял Национальный университет Сингапура (22-е место).
Среди польских университетов самое высокое место занял Варшавский университет, который вошел в группу вузов с 501 по 600 место.
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кроме Зимбабве, КНДР и еще пару десятков бедеых стран азии/африки...
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Или его светлое имя можно светить исключительно при описании очередной "перемоги" как то передача очередного танка в ВСУ или открытие какого нибудь медцентра
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по версии СССР )))
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- Интересы России заключаются в решении внутренней ситуации в Сирии именно как внутренней ситуации, чтобы политическими методами прийти к стабильности и спокойствию в стране.
РИА Новости https://ria.ru/interview/20150626/1090152217.html
оккупацию Крыма поддерживал однозначно, Донбасс не считал нужным присоединять, повторяя байки про ихтамнетов:
https://nahnews.org/267520-zaveshhanie-primakova-o-kryme-donbasse-i-rossijko-ukrainskix-otnosheniyax
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шо відзначаєм?
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