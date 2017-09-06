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 Политика Украины, Общество
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Все про:вуз (639) рейтинг (1106) Университет (134) высшее образование (56)

 Киевский университет им.Шевченко вошел в ТОП-1000 вузов по версии Times Higher Education

рейтинг the

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко вошел в ТОП-1000 университетов по версии Times Higher Education (THE) World University Rankings 2018.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным рейтинга, Киевский университет им.Шевченко вошел в группу вузов с 801 по 1000 место.

Также в рейтинг вошли Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Национальный университет "Львовская политехника", Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт", Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина, которые заняли места после ТОП-1000.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По степени охвата высшим образованием, Украина занимает 10-12 позицию в мире - 79%, - Минобразования

Первое место рейтинга занял Оксфордский университет, второе - Кембридж, третье - Калифорнийский технологический институт и Стенфордский университет, пятое -Массачусетский технологический институт.

Самое высокое место в рейтинге среди университетов континентальной Европы заняла Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (10-е место в рейтинге); среди вузов Азии самое высокое место занял Национальный университет Сингапура (22-е место).

Также читайте: В украинские вузы зачислили более тысячи абитуриентов с оккупированного Донбасса, - Минобразования

Среди польских университетов самое высокое место занял Варшавский университет, который вошел в группу вузов с 501 по 600 место.
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Группа вузов с 801 по 1000 места - это досягнення? Это даже не смешно, это скорее - грустно.
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Издержки совка, если сравнить зарплаты преподавателей на западе и в постсовке странно вообще что мы не топмиллионе .
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Решту вузів в Україні потрібно закрити, тоді і гроші будуть на достойні зарплати! Досить плодити непрофесіоналів! Решту вузів переробити на коледжи-технікуми.
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Это не смешно и не грустно, этот рейтинг к уровню образования никакого отношения не имеет, как бы ни заливали об этом на оф. сайте. Поинтересуйтесь, на основании чего он составлен.
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Дааааа, все эти Oxfordы. Полная галиматья а не рейтинг, вот Питерский !!! Новосибирский!!!! - правильно тебя поняли ?! Одно НО в парашке сеичас уровень образования у плинтуса и все за взятки а не за знания. От туда и рейтинг
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Поняли меня неправильно. Не нужно понимать то, что я не написал.
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самое главное, что дипломы наших вузов и медшкол признаются для подтверждения и получения работы. Мой пример-я подтвердила диплом Украины и работаю по специальности.
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Сакмое главное, что дипломы ВУЗов Московии не признаются нигде
кроме Зимбабве, КНДР и еще пару десятков бедеых стран азии/африки...
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В рейтинге России первое место досталось высшему учебному заведению/разведению Путинокомический университет заочно телевизионный.
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Интересно, как к этой новости *свидетели зрады* *приклеят * президента Украины?
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А шо разве не он главный рехформатор?
Или его светлое имя можно светить исключительно при описании очередной "перемоги" как то передача очередного танка в ВСУ или открытие какого нибудь медцентра
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Ну хорошо хоть не в топ миллион ...
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а шо лучший вуз страны могилянская эпидемия?
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ей большевики с ветки про учебу детей за границей - ну до вас дошло, по чему молодежь учиться за границей? если нет то посмотрите сколько надо заплатить у нас в Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко - и может дойдет))) - хотя вряд ли - зависть разъедает мозги))
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тю, моя дочь закончила киевский пищевой, диплом запросто подтвердили в Берлине, работает в штатах, живет в ФРГ.
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я рад за твою дочь)) только ФРГ закончилась в 1990 году ) ну если ты не знал ))
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Мимо индеец, ФРГ это официальное название Германии сейчас .
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Интересно, какие дебилы составляют эти рейтинги? ВУЗы Москвы, Питера, Киева и Новосибирска всегда были в ТОП-50 мировых во времена СССР. Да, сейчас уровень образования сильно упал. Но неужели они думают, что в Европе и США образование лучше? Что-то я не вижу американских баз на Луне...
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ВУЗы Москвы, Питера, Киева и Новосибирска всегда были в ТОП-50 мировых во времена СССР.


по версии СССР )))
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Это точно что во времена СССР и по версии. Сеичас в 500 только "Ломоносова " входит . Один на такую "великую" и то не известно как его программа поменяется в связи с "путь хуйла!!!"
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В СССР вышка да и наука держались на преподавателях с бывшей империи, как только в силу возраста они сошли, оказалось что кухарки не только государством не могут управлять, но и учить тоже .
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С дипломатами похожая история. Примаков, обученный преподавателями старой закалки, по своей сути был таким же как и лавров, но я не представляю, чтобы он на публике ботал на фене как лавроконь.
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Ну не знаю, многие считают Примакова сильнейшим восточником в свое время, не уверен что фуйло бы сунулось в Сирию при нем таким образом .
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по Сирии высказывался так:
- Интересы России заключаются в решении внутренней ситуации в Сирии именно как внутренней ситуации, чтобы политическими методами прийти к стабильности и спокойствию в стране.
РИА Новости https://ria.ru/interview/20150626/1090152217.html

оккупацию Крыма поддерживал однозначно, Донбасс не считал нужным присоединять, повторяя байки про ихтамнетов:

https://nahnews.org/267520-zaveshhanie-primakova-o-kryme-donbasse-i-rossijko-ukrainskix-otnosheniyax
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Мехмати, фізфаки і тд цих вузів- не просто якісні, а взірцеві.
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скільки Нобельовок отримали їх випускники ?
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Не рахував. Але точно знаю, про їхній високий рівень підготовки. Як приклад, http://www.univ.kiev.ua/ru/news/8381
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А когда это Рогозин стал американцем, ведь это он рассказывал про открытие базы на Луне в 2016 году .
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Це тому,що вместо Луні,они вінуждені строить в Очакове
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Поздравляем!!!! Но надо повышать планку. До 500
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКиевский университет им.Шевченко вошел в ТОП-1000 вузов по версии Times Higher Education
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