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 ДТП с автомобилем Дыминского: сотрудники Нацполиции проводят во Львове следственные действия

дтп дыминский

Сотрудники Главного следственного управления Национальной полиции Украины в среду проводят во Львове следственные действия в уголовном производстве о ДТП с участием автомобиля бизнесмена Петра Дыминского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"Во Львове сотрудники Главного следственного управления Национальной полиции проводят следственные действия в уголовном производстве о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибла женщина, следственные действия в рамках дела о ДТП с автомобилем Дыминского", - рассказал он.

Он отметил, что эти следственные действия могут продолжаться от дня до нескольких дней, детальная информация будет после их завершения.

Напомним, 18 августа на трассе Львов-Краковец "Мерседес" Петра Дыминского врезался в "Опель" 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит в кортеже в машине охраны бизнесмена. В тот день автоэскорт также сопровождал машину львовского бизнесмена.

В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Человек, берущий на себя ответственность, в момент ДТП за рулем не был. Управлял ли машиной Дыминский - пока не установлено", - Луценко. ВИДЕО

Дыминский не явился в понедельник в Главное следственное управление Национальной полиции для проведения следственных действий. До этого он дважды не являлся на допрос в прокуратуру.

Кроме того, экспертиза ДНК показала, что за рулем автомобиля Дыминского, который совершил ДТП, был не его водитель.
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Кроме того, экспертиза ДНК показала, что за рулем автомобиля Дыминского, который совершил ДТП, был не его водитель.Источник:https://censor.net.ua/n454220

Гениально!!!
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За рулем автомобиля был не охранник дыминского -Борщ,
там был охранник дыминского -Суп...
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цирк уехал - клоуны остались, выгораживать своего дорогого шефа
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Если за рулём был не борщ, как он утверждал, то почему его освободили из СИЗО, сменив на домашний арест? Это же укрытие улик и заведение следствия на ложный след.
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В США ему бы сразу впаяли минимум 5 лет без всякого условного - ибо с пиететом относятся к показаниям свидетелей... А у нас - сплошное балабольство "ну ошибся, с кем не бывает"...
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ДА потому что Аваков и Луценко 3.14здаболы!!!
Вчера на суде по избранию меры пресечения охраннику, прокурор заявил судье, что экспертиза ДНК не проводилась!!!
А на вопрос судьи, как же так, ведь Луценко и Аваков заявляли на всю страну обратное, промолчал. Суд был вынужден назначить меру пресечения охраннику "домашний арест".
Все остальное додумайте сами.
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Дыминский за границей,передаёт привет прокуратуре.А его водителя выпустили из под стражи и отпустили под домашний арест.Вот такое у нас "правосудие".
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цирк уехал - клоуны остались, выгораживать своего дорогого шефа
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Дурдом "Веселка" або як необхідно розслідувати ДТП "по-новому"..🔞
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДТП с автомобилем Дыминского: сотрудники Нацполиции проводят во Львове следственные действия
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