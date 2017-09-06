 ДТП с автомобилем Дыминского: сотрудники Нацполиции проводят во Львове следственные действия

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.
"Во Львове сотрудники Главного следственного управления Национальной полиции проводят следственные действия в уголовном производстве о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибла женщина, следственные действия в рамках дела о ДТП с автомобилем Дыминского", - рассказал он.
Он отметил, что эти следственные действия могут продолжаться от дня до нескольких дней, детальная информация будет после их завершения.
Напомним, 18 августа на трассе Львов-Краковец "Мерседес" Петра Дыминского врезался в "Опель" 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.
Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит в кортеже в машине охраны бизнесмена. В тот день автоэскорт также сопровождал машину львовского бизнесмена.
В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ.
Дыминский не явился в понедельник в Главное следственное управление Национальной полиции для проведения следственных действий. До этого он дважды не являлся на допрос в прокуратуру.
Кроме того, экспертиза ДНК показала, что за рулем автомобиля Дыминского, который совершил ДТП, был не его водитель.
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Гениально!!!
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там был охранник дыминского -Суп...
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Вчера на суде по избранию меры пресечения охраннику, прокурор заявил судье, что экспертиза ДНК не проводилась!!!
А на вопрос судьи, как же так, ведь Луценко и Аваков заявляли на всю страну обратное, промолчал. Суд был вынужден назначить меру пресечения охраннику "домашний арест".
Все остальное додумайте сами.
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