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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (10529) Зубко (296) отопительный сезон (83)

 Почти 96% объектов в Украине готовы к отопительному сезону, - Зубко

зубко

До 1 октября жилые и социальные объекты должны быть готовы к отопительному сезону.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в ходе заседания Кабинета министров Украины в среду заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

"Общее состояние подготовки: на сегодня по Украине - оно составляет 95,6%, сегодня 6 сентября, а на 1 сентября было 95%", - сказал Зубко.

Вице-премьер отметил, что в Тернопольской, Черкасской, Черновицкой, Львовской областях и Киеве необходимо ускорить подготовку к отопительному сезону детских садов и школ.

Он подчеркнул, что до 1 октября жилые и социальные объекты должны быть готовы к отопительному сезону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В этом году на подготовку к отопительному сезону выделено 9 млрд грн, - Гройсман
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Спасибо партии родной за наше счастливое детство (с)
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Поздравляю всех! не жизнь, а праздник. послушал сейчас гройсмана, ну что сказать - ура, товарищи! слава коммунистической партии БПП!
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Ага готовы уже. А потом внезапно в середине декабря пойдет снег и ударят морозы.

Гнойсман в прошлом году, осенью, рассказывал, что 98 % автодорог в Украине отремонтировано, а по факту вместе со снегом сошел асфальт.
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А чи готові гаманці більшості українців до опалювального сезону, пане Гройсман, тим більше. що ви не збираєтесь зупиняти ріст шалених цін на комуналку?
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Главное не брякнуть про 100% готовность чтобы все у кого будет задница думали что они просто не попали в те 96%!!
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Почти 96% объектов в Украине готовы к отопительному сезону, - Зубко

50% объектов в Украине попадут в те 4%, которые ещё не готовы к отопительному сезону.
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да вы хоть воду включите для начала горячую, заебали монополисты-ахметки...
пора переходить на бойлер, но за электроэнергию опять ахметке платить... куда смотрит антимонопольный комитет? или он в доле?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПочти 96% объектов в Украине готовы к отопительному сезону, - Зубко
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