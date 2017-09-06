 Почти 96% объектов в Украине готовы к отопительному сезону, - Зубко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в ходе заседания Кабинета министров Украины в среду заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.
"Общее состояние подготовки: на сегодня по Украине - оно составляет 95,6%, сегодня 6 сентября, а на 1 сентября было 95%", - сказал Зубко.
Вице-премьер отметил, что в Тернопольской, Черкасской, Черновицкой, Львовской областях и Киеве необходимо ускорить подготовку к отопительному сезону детских садов и школ.
Он подчеркнул, что до 1 октября жилые и социальные объекты должны быть готовы к отопительному сезону.
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"Мы будем выделять 10 минут на каждом Кабмине, чтобы заслушать отчеты областей", - Гройсман(15)
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коммунистической партииБПП!
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Гнойсман в прошлом году, осенью, рассказывал, что 98 % автодорог в Украине отремонтировано, а по факту вместе со снегом сошел асфальт.
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50% объектов в Украине попадут в те 4%, которые ещё не готовы к отопительному сезону.
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пора переходить на бойлер, но за электроэнергию опять ахметке платить... куда смотрит антимонопольный комитет? или он в доле?
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