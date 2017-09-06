 "Мы будем выделять 10 минут на каждом Кабмине, чтобы заслушать отчеты областей", - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 6 сентября на заседании Кабинета министров Украины, премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время отчета вице-премьера по региональной политике Геннадия Зубко заявил о необходимости отчетности областных руководителей перед правительством.
"Я езжу по регионам и я слышу от руководителей областей, как они видят развитие экономики. Поэтому, Геннадий Иванович, я вас просил бы, чтобы подготовили предложения и на каждом заседании правительства мы будем выделять 10 минут для того, чтобы каждая область представила отчет с презентацией: где есть проблемы, как они видят развитие экономики региона и какие предприятия строятся в каждой области," - сказал он.
Таким образом, по мнению премьера будет проще видеть реальное положение дел на местах.
"Мы сделаем матрицу, по которой будет сделан отчет по каждой области", - пообещал в свою очередь Зубко.
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И жестко контролировать, чтобы жили только на нее!
Рост благосостояния Украины, снижение тарифов, запрет Роттердам+ начнется автоматически!
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Кабмин дебилов. Кабмин Азарова/Януковича на фоне кабмина Гройсмана/Порошенка выглядит намного лучше. Дореформувались шоколадні.
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- РЫВОЧКА, ШО НЕ ТАК?
- В КРОВАТИ ЛОЖУ ЕГО НА СЕБЯ - ЕГО УКАЧИВАЕТ, ЛОЖУ ПОД СЕБЯ - ЗАДЫХАЕТСЯ, ЛОЖУ ЕГО С ОДНОЙ СТОРОНЫ - СМОТРИТ ТЕЛЕВИЗОР, ЛОЖУ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ - ПЛАЧЕТ
- А ЧЕГО ПЛАЧЕТ?
- ТАК ЕМУ ТЕЛЕВИЗОРА НЕ ВИДНО!
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Недавно гнойся загнув про ціни на автогаз, що то не його справа... Мабуть головна проблема в Україні не корупція, а тупость.
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тьфу, мля !!!!!!!!
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Гройсман умный, по 25 секунд на отчёт для каждой области.
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