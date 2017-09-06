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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10529) отчет (283) Гройсман (3362) Зубко (296) заседание правительства (72)

 "Мы будем выделять 10 минут на каждом Кабмине, чтобы заслушать отчеты областей", - Гройсман

гройсман

Премьер поттебовал отчетности от глав регионов.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 6 сентября на заседании Кабинета министров Украины, премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время отчета вице-премьера по региональной политике Геннадия Зубко заявил о необходимости отчетности областных руководителей перед правительством.

"Я езжу по регионам и я слышу от руководителей областей, как они видят развитие экономики. Поэтому, Геннадий Иванович, я вас просил бы, чтобы подготовили предложения и на каждом заседании правительства мы будем выделять 10 минут для того, чтобы каждая область представила отчет с презентацией: где есть проблемы, как они видят развитие экономики региона и какие предприятия строятся в каждой области," - сказал он.

Таким образом, по мнению премьера будет проще видеть реальное положение дел на местах.

"Мы сделаем матрицу, по которой будет сделан отчет по каждой области", - пообещал в свою очередь Зубко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Деньги на места мы все передали. В украинских квартирах должно быть тепло и уютно", - Гройсман о новом отопительном сезоне
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В Украине сложилась ситуация, когда министры, их помощники, премьер получают огромные зарплаты, а не отрабатывают даже на минималку - уровень жизни украинцев только падает от их всех реформ, а цены и тарифы растут. Пока они будут жить в потустороннем мире, где огромные зарплаты и почти наступил коммунизм, народ будет нищим, голодным, обворованным и ничего хорошего не будет! Всем министрам, депутатам, премьеру нужно установить зарплату в размере того прожиточного минимума, который они установили для народа!
И жестко контролировать, чтобы жили только на нее!
Рост благосостояния Украины, снижение тарифов, запрет Роттердам+ начнется автоматически!
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Почему в Минагрополитики работают реальные безрукие долбоебы, а на гос предприятиях этого позорного ведомства взяточники и мрази?
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Потому что власть такая.
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Почему конченое гос. предприятие у органа местного самоуправление вымогало взятку 1 млн грн за передачу сельськой дороги? Когда не получило - затягивает этот процесс?
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А оно знает сколько в Украине областей?По 25 секунд на отчет области? Дебил базарный.
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10 мин на 23 области. По 30 секунд на каждую область ?!
Кабмин дебилов. Кабмин Азарова/Януковича на фоне кабмина Гройсмана/Порошенка выглядит намного лучше. Дореформувались шоколадні.
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премьер-министр Украины Владимир Гройсманн ... бла-бла-бла ...: Дзякуй сябра!, пазбавiу мяне ад падлiк, трымай анехдот : РИММА СОЛОМОНОВНА, У МИНЕ ОДНИ ПРОБЛЕМЫ С ВАШИМ ЗЕЕВОМ !(Володя - от славянских корней "владеть" и "мир". Почти все Володи становятся в Израиле Зеевами)
- РЫВОЧКА, ШО НЕ ТАК?
- В КРОВАТИ ЛОЖУ ЕГО НА СЕБЯ - ЕГО УКАЧИВАЕТ, ЛОЖУ ПОД СЕБЯ - ЗАДЫХАЕТСЯ, ЛОЖУ ЕГО С ОДНОЙ СТОРОНЫ - СМОТРИТ ТЕЛЕВИЗОР, ЛОЖУ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ - ПЛАЧЕТ
- А ЧЕГО ПЛАЧЕТ?
- ТАК ЕМУ ТЕЛЕВИЗОРА НЕ ВИДНО!
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27 років кабміну і досі не слухали області? Вони взагалі мають якісь нормативні документи, що коли, кому робити?
Недавно гнойся загнув про ціни на автогаз, що то не його справа... Мабуть головна проблема в Україні не корупція, а тупость.
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...основна проблема що корупціонери тупі падлюки)
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Гении за десять минут выслушать отчеты во всех сферах в областях,задать вопросы,выслушать ответы,услышать мнения по обсуждению, принять решения.За десять минут. Гений.
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Начальник транспортного цеха ( на трибуне. Наливает). Если вопросов нет, я начну. Наш транспортный цех, изыскав внутренние резервы, задолго до окончания успешно встретил Новый год! Мы перевезли по маршруту винный склад - винный магазин сорок пять тысяч восемь миллионов триста шестьдесят четыре и шесть десятых литра крепких, крепленых и слегка разбавленных изделий. Водители Ларионов и Кутько обещали сэкономить тонно-километров вдвое и бой тары произвести с учетом интересов...
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Грося,ще 5 хвилин,на пиар с увольнением,забув.Бабульки чекають под продуктовім,узреть твой гнев
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Мы будем выделять 10 минут на каждом Кабмине для управления экономикой.
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В Украине 24 области, если выделить 10 минут на обсуждение ситуации по областям, получается по 2,4 минуты на каждую. Вопрос, это какими скороговорками надо говорить, чтобы успеть обсудить и принять решение? У Премьер-министра нелады с математикой, оно и не удивительно, он искренне считает, что высшее образование это какая-то ....
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Гройсман ты сначала сам отчитайся перед людьми.Мы ждём.
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Критерий оценки работы Гройсмана - рост благосостояния украинцев, все остальное, есть промежуточные задачи. Если мы не видим результатов - пусть валит в свою Винницу и там на своем базаре 10 минут заслушивает своих поставщиков труселей!

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"Мы будем выделять 10 минут на каждом Кабмине, чтобы заслушать отчеты областей", - Гройсман

Гройсман умный, по 25 секунд на отчёт для каждой области.
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2,4 минуты, при делении на 10 запятая переносится на один знак влево, но сути это не меняет.
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А он успеет пересчитать эти " отчеты " или будет на вес принимать?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы будем выделять 10 минут на каждом Кабмине, чтобы заслушать отчеты областей", - Гройсман
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