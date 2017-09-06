 Додон приостановил решение правительства Молдовы об участии армии в учениях в Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"В соответствии с Конституцией Республики Молдова принял решение приостановить сегодняшнее постановление правительства об участии молдавских военных в военных учениях в Украине", - сообщил Додон на своей странице в Фейсбук.
По его словам, он "впервые с момента вступления в должность главы государства решил воспользоваться конституционными полномочиями, предусматривающего право приостанавливать действие актов правительства, которые противоречат законодательству, до принятия окончательного решения Конституционным судом".
Президент Молдовы констатировал нарушение правительством положений закона о государственной безопасности, согласно которым участие военных Молдовы в учениях в других странах утверждается главнокомандующим Вооруженными силами.
Напоминаем, Додон запретил участвовать в учениях в Украине и приказал отменить все подготовительные мероприятия.
Однако утром, 6 сентября, правительство Молдовы одобрило участие молдавских военнослужащих в многонациональных военных учениях "Rapid Trident-2017" в Украине.
"Глава государства запретил молдавскому воинскому контингенту участвовать в учениях в Украине. Не могу понять, какими аргументами руководствовался президент для принятия такого решения. Не думаю, что кто-то заинтересован в том, чтобы у нас была слабая армия. Нам необходимо включить в повестку дня правительства отдельное постановление об участии молдавских военнослужащих в военных учениях на территории Украины", - заявил премьер Павел Филипп, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
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генсекапрезидента МССР?
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Еще бы на бутылку посадили педера
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Прододоните Молдову, станете Хуйлованами!
Доказано ОРДЛОбанами и Крыссянами!...
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Но Додон дибил.
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PS : Молдавани втратять і державність, і свою вікову історію, і свої національні святині і цінності. Попри те, що вони втратять Придністрянщину назавжди. Власне, вона ніколи молдавською і не була...
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только суд Линча
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http://ru.publika.md/moldavskie-voennye-budut-uchastvovat-v-ucheniyakh-rapid-trident-v-ukraine_2133808.html
Кабмин Молдовы
послал президента нахутвердил распоряжение премьер-министра об участии в учениях. Так что всё нормально. Додон там никто
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starshinazapasaSeptember 5th, 14:12
Как «Абрамсы» на Тверской задели-то. Лайфньюс третий текст по этому поводу пишет. Ну, раз вас так интересует эта тема, давайте я вам расскажу, друзья мои, как это будет.
Колонна «Абрамсов» пройдет по Тверской и остановится на Манежке. Благодарные россияне, забыв про Крым, будут кидать освободителям цветы и, опуская глаза, просить гуманитарной тушенки.
Я буду сидеть на броне, молча курить, и также молча смотреть на вас. Иногда делая фотографии. Вы будете смущенно улыбаться, махать американскими флажками и всячески выказывать свое дружелюбие.
Я докурю, молча выкину бычок, так же молча спущусь в люк, вылезу из него со старым кожаным американским военным ремнем со звездой в кругу на пряжке и скажу: «Ну, что. Становись в очередь».
Снимай штаны, братцы. Ща лекарство принимать будем. От величия. От имперства. От шовинизма. От ксенофобии. От желания чужих земель. От желания войны. От ненависти. От человеконенавистничества. От рабства. От мракобесия. Чей, говоришь, Крым?
И через каждые сто метров будут стоять бочки из-под соляры, на которых доктора пряжками будут ставить печать на оголенные задницы восьмидесяти шести процентов: "Вылечен! Лейтенант Маккарти".
А потом мы поедем в Останкино.
Нет-нет. Не надо плакать. Не надо рассказывать про ипотеку, про то, что надо было кормить детей, про то, что просто делал свою работу, что ты всего лишь водитель или уборщица. Плакать надо было раньше. А теперь уже поздно. Лечение будет комплексным. В этот раз мы такой ошибки уже не допустим. И это вам еще повезло. Слышите эти крики? Это из здания ФСБ. Вот где сейчас настоящая терапия проходит.
Ну, а что вы думали. Нет, как в прошлый раз уже не будет. Никаких больше "О-Раша-Горбачьёв-Перйестройкйа-Дружьбйа-Жевачкья". Неа. В этот раз вы умудрились за...бать всех уже окончательно. Так что теперь вместо "Ра-ра-распутин" будет программа «Нефть в обмен на продовольствие», внешнее управление и денацификация лет так на двадцать.
А потом мы поедем в Ольгино. На Лайфньюс. На Рен-ТВ. И далее по списку. Никто не будет забыт. Ничто не будет забыто. За травлю. За разжигание ненависти. За призывы к захватам. К убийствам. К войне. За коллажик ваш вот этот вот сраненький. Ремень из старой дубленой кожи, все выдержит.
И это еще только начало. Самое интересное впереди. Гаагу посмотрите. Оцените архитектурные красоты здания международного трибунала.
Доктор едет - едет сквозь снежную равнину...
А потом прозревшие восемдесят шесть процентов будут подходить, потирая пропечатанные задницы, благодарить за науку, и рассказывать. Как оно вам тут живется. И как нам обустроить Россию.
- В Москве еще ничего, жить можно, собачатины хватает, да и к вареной траве привыкнуть можно, - будете говорить вы. - Но вот в ста километрах отсюда уже совсем все плохо. Гражданская война, через каждые пять километров свое отдельное ДНР с алкоголиками на блокпостах, Россия разваливается, не могли бы вы…
- Нет.
- Почему?
- Нам пох...й.
Точнее, нам даже не то, что пох...й. Мы не то, что не собираемся обустраивать Россию. Ровно напротив. Мы категорически поддерживаем развал вашей е...аной империи. Десяток удельных княжеств нас вполне устроит. Ядерный чемоданчик вот сюда вот поставьте. Молодец. На тебе банку тушенки.
Просто вы пока еще не поняли главного, братцы.
Не освобождать мы вас пришли. А лечить.
Не мир принесли мы вам, но - люстрацию.
И так - двадцать лет. Как с Германией.
А там посмотрим.
На качество выученных уроков.
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Це походу норма в раді
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