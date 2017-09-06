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Все про:вето (267) Молдова (871) учения (1995) Додон (74)

 Додон приостановил решение правительства Молдовы об участии армии в учениях в Украине

додон

Президент Молдовы Игорь Додон приостановил действие постановления правительства страны об участии военнослужащих в военных учениях в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"В соответствии с Конституцией Республики Молдова принял решение приостановить сегодняшнее постановление правительства об участии молдавских военных в военных учениях в Украине", - сообщил Додон на своей странице в Фейсбук.

По его словам, он "впервые с момента вступления в должность главы государства решил воспользоваться конституционными полномочиями, предусматривающего право приостанавливать действие актов правительства, которые противоречат законодательству, до принятия окончательного решения Конституционным судом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Додон запретил участие молдавских военных в международных военных учениях в Украине

Президент Молдовы констатировал нарушение правительством положений закона о государственной безопасности, согласно которым участие военных Молдовы в учениях в других странах утверждается главнокомандующим Вооруженными силами.

Напоминаем, Додон запретил участвовать в учениях в Украине и приказал отменить все подготовительные мероприятия.

Однако утром, 6 сентября, правительство Молдовы одобрило участие молдавских военнослужащих в многонациональных военных учениях "Rapid Trident-2017" в Украине.

"Глава государства запретил молдавскому воинскому контингенту участвовать в учениях в Украине. Не могу понять, какими аргументами руководствовался президент для принятия такого решения. Не думаю, что кто-то заинтересован в том, чтобы у нас была слабая армия. Нам необходимо включить в повестку дня правительства отдельное постановление об участии молдавских военнослужащих в военных учениях на территории Украины", - заявил премьер Павел Филипп, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Также читайте: Вывод военных РФ из Приднестровья противоречит интересам Молдовы, - Додон
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-Рыцарь, лишенный наследства советской властью (с)
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саме цікаво що там росія розпалила страшну інформ війну проти уряду проєвропейського звинувачували їх в злочиних реформах злочина влада ! тепер молдова рухаєця в таможений союз ! це все у відкритому доступі цікавтесь !
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Ну незнаю, жопу лизать х-лу это одно. А в наглую идти на конфронтацию с правительством и народом - это д-лизм.
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У Пушкина, додон плохо кончил, его петух заклевал.
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На зоне, этого додона ждет "петух", причем двуглавый.
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Нифига он не всемогущий. Кабмин Молдовы забил х... на его решение и решил, что учениям быть: http://ru.publika.md/moldavskie-voennye-budut-uchastvovat-v-ucheniyakh-rapid-trident-v-ukraine_2133808.html - Молдавские военные все же примут участие в учениях "Rapid Trident" в Украине.
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Ну и молодцы
Еще бы на бутылку посадили педера
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А еще лучше на кол. Как любил их земляк Влад Цепеш Дракула.
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Молдаване, как вы их плодите? "Наш" вед тоже с ваших краев.
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А точно речь идёт о чём-то реальном? Я имею ввиду военных Молдовы
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Молдаване!
Прододоните Молдову, станете Хуйлованами!
Доказано ОРДЛОбанами и Крыссянами!...
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Треножьте Додона, молдоване. Похоже он ускоренным темпом идет по пути нашего Овоща, скоро заявит ,что армия Молдове вообще не нужна.
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не ну оно понятно четак он сделал) к вечеру хуйло уже наврное нагнуло раком.
Но Додон дибил.
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Может быть Молдове хватит играться в "независимое" и "суверенное" "государство" и войти в состав Румынии на правах широкой автономии ?
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Румуни ставляться до молдаванів, як кацапи до українців: немає такої національності (молдаван) і такої мови (молдавської - є румунська). Для румунів - то "єдіний народ" і "недорозуміння" (як Україна для кацапів). "Широка автономія" Молдавії в Румунській державі (вони називають її Романія -Маре (Велика Румунія) - закінчиться тим, чим з часом став для України Переяслав: повною ліквідацією державності чи автономії і самої згадки про Молдову і молдаванів.
PS : Молдавани втратять і державність, і свою вікову історію, і свої національні святині і цінності. Попри те, що вони втратять Придністрянщину назавжди. Власне, вона ніколи молдавською і не була...
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"uegfybyf", мені за висловлювання, подібні Вашим, такий собі "нащадок "Великої Молдавії", з "ніком "Віорел МУ", тижнів два тому горлянку рвав, звинувачував у всіх смертних гріхах...
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Istoricescaya ceasti Moldovi nahoditsea v Romania. RM eto nedorazumenie (odna iz dlinnogo spiska miortvorojdennih natii sovka) i ceasti tseloi Moldovi. 1859 odin moldovanin (Alexandru Ioan Cuza) obiedinil Moldovu i Munteniu cto v posledstvii stanet bolishoi Ruminiei. Gandon doljen sideti v tiurme do kontsa svoih dnei.
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Да уж, враг Молдовы - российско-фашистская шавка Игорь Гандон - та еще тварь и иуда...
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Туповат-с цей Додон... Хай би училися військові (тим більше нахаляву...): Україна має колосальний досвід війни з сепарами підтриманими московською ордою. Схоже як у Придністрянщині. Геть не бачить далі свого носа. ЩЕ ХТО-ЗНА ЯК ДОВЕДЕТЬСЯ.
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Якщо Президент братської Литви вельмишановна Даля Грибаускайте відхилила озвучений нею список вимог ботоксного фюрера щодо політики її держави, то цей президентик вирішив виконати й перевиконати усі вимоги - в кращих традиціях срср.
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Молдова не понятное и лишнее государство на мировой карте как показывает практика с построение собственного государства у молдованам возникают постоянные проблемы а вот румынской областью Молдова выглядела бы вполне себе органично !
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Это всё, что нужно знать о "Партии регионов". Тьфу... они теперь "Оппоблок".
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Молдовой управляет Кремель и Додон конченная марионетка Путина ...
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не,молдовой не управляет...додоном управляет.а у того полномочий управлять молдовой маловато .может только пакости делать
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Можно взглянуть на карту и понять что пуйло старается создать вокруг Украины пояс недружественных стран, ну с Беларусью всё понятно, теперь прарашистский Додон в Молдове, перессорить с Польшей и т.д. Когда он бл. успокоится.
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Молдоване, как вы умудрились выбрать путинского гандона после того как пережили гибридную войну с рашей? Или расейская пропаганда работает исправно, а мозгов своих нет?
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Да он просто жопу свою прикрыл перед Пукиным.

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С одного гей-клуба черти, полосатые тряпочки федиков схожи
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Не додон приостановил,а путин,руками и головой(мозгами) додона.
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Молдавские военные все же примут участие в учениях "Rapid Trident" в Украине.
http://ru.publika.md/moldavskie-voennye-budut-uchastvovat-v-ucheniyakh-rapid-trident-v-ukraine_2133808.html

Кабмин Молдовы послал президента нахутвердил распоряжение премьер-министра об участии в учениях. Так что всё нормально. Додон там никто
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Правительство Молдовы простым доходчивым языком сказало Додону, что он ГАНДОН
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По Таганке ходят НАТО танки

Додон приостановил решение правительства Молдовы об участии армии в учениях в Украине - Цензор.НЕТ 3254Додон приостановил решение правительства Молдовы об участии армии в учениях в Украине - Цензор.НЕТ 3254starshinazapasaSeptember 5th, 14:12

Додон приостановил решение правительства Молдовы об участии армии в учениях в Украине - Цензор.НЕТ 3463

Как «Абрамсы» на Тверской задели-то. Лайфньюс третий текст по этому поводу пишет. Ну, раз вас так интересует эта тема, давайте я вам расскажу, друзья мои, как это будет.
Колонна «Абрамсов» пройдет по Тверской и остановится на Манежке. Благодарные россияне, забыв про Крым, будут кидать освободителям цветы и, опуская глаза, просить гуманитарной тушенки.
Я буду сидеть на броне, молча курить, и также молча смотреть на вас. Иногда делая фотографии. Вы будете смущенно улыбаться, махать американскими флажками и всячески выказывать свое дружелюбие.
Я докурю, молча выкину бычок, так же молча спущусь в люк, вылезу из него со старым кожаным американским военным ремнем со звездой в кругу на пряжке и скажу: «Ну, что. Становись в очередь».
Снимай штаны, братцы. Ща лекарство принимать будем. От величия. От имперства. От шовинизма. От ксенофобии. От желания чужих земель. От желания войны. От ненависти. От человеконенавистничества. От рабства. От мракобесия. Чей, говоришь, Крым?
И через каждые сто метров будут стоять бочки из-под соляры, на которых доктора пряжками будут ставить печать на оголенные задницы восьмидесяти шести процентов: "Вылечен! Лейтенант Маккарти".
А потом мы поедем в Останкино.
Нет-нет. Не надо плакать. Не надо рассказывать про ипотеку, про то, что надо было кормить детей, про то, что просто делал свою работу, что ты всего лишь водитель или уборщица. Плакать надо было раньше. А теперь уже поздно. Лечение будет комплексным. В этот раз мы такой ошибки уже не допустим. И это вам еще повезло. Слышите эти крики? Это из здания ФСБ. Вот где сейчас настоящая терапия проходит.
Ну, а что вы думали. Нет, как в прошлый раз уже не будет. Никаких больше "О-Раша-Горбачьёв-Перйестройкйа-Дружьбйа-Жевачкья". Неа. В этот раз вы умудрились за...бать всех уже окончательно. Так что теперь вместо "Ра-ра-распутин" будет программа «Нефть в обмен на продовольствие», внешнее управление и денацификация лет так на двадцать.
А потом мы поедем в Ольгино. На Лайфньюс. На Рен-ТВ. И далее по списку. Никто не будет забыт. Ничто не будет забыто. За травлю. За разжигание ненависти. За призывы к захватам. К убийствам. К войне. За коллажик ваш вот этот вот сраненький. Ремень из старой дубленой кожи, все выдержит.
И это еще только начало. Самое интересное впереди. Гаагу посмотрите. Оцените архитектурные красоты здания международного трибунала.
Доктор едет - едет сквозь снежную равнину...
А потом прозревшие восемдесят шесть процентов будут подходить, потирая пропечатанные задницы, благодарить за науку, и рассказывать. Как оно вам тут живется. И как нам обустроить Россию.
- В Москве еще ничего, жить можно, собачатины хватает, да и к вареной траве привыкнуть можно, - будете говорить вы. - Но вот в ста километрах отсюда уже совсем все плохо. Гражданская война, через каждые пять километров свое отдельное ДНР с алкоголиками на блокпостах, Россия разваливается, не могли бы вы…
- Нет.
- Почему?
- Нам пох...й.
Точнее, нам даже не то, что пох...й. Мы не то, что не собираемся обустраивать Россию. Ровно напротив. Мы категорически поддерживаем развал вашей е...аной империи. Десяток удельных княжеств нас вполне устроит. Ядерный чемоданчик вот сюда вот поставьте. Молодец. На тебе банку тушенки.
Просто вы пока еще не поняли главного, братцы.
Не освобождать мы вас пришли. А лечить.
Не мир принесли мы вам, но - люстрацию.
И так - двадцать лет. Как с Германией.
А там посмотрим.
На качество выученных уроков.
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не могу понять, как в Молдове выбрали такого преза, после всего, что было
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А его выбирали не Молдоване. Там была "карусель", которой бы и Овощ позавидовал. Для жителей Приднестровья, так же открыли избирательные участки на территории Молдовы, и они голосовали сразу на нескольких участках в разных городах(в Кишиневе, Бельцах, и участках на границе с Приднестровьем)
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Согласен, но это не все. Ещё факт в том, что до сих пор есть очень много притаившейся ваты на всём постсоветском пространстве
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Вот и нам такое же грозит, с минскими договорняками и особыми зонами лугандона
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Молдоватников бесплатно 4 года возили на семинары в Москву и Питер. И вот результат СИСТЕМНОЙ работы Расии.
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Янукович №2, думаю недолго Долдону осталось быть в Молдове. Такими темпами скоро будет соседом Януковича в Барвихе, элитном поселке под Москвой.
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Наступні кроки додона це розброєння, да розвал армії... Прям як у Яника...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДодон приостановил решение правительства Молдовы об участии армии в учениях в Украине
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