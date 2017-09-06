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 Политика Украины
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 В 2018 году в оккупированном Крыму появятся еще 8-10 украинских телеканалов, - Нацсовет

костинский

Сигнал 8-10 цифровых украинских телеканалов покроет территорию оккупированного Крыма уже в следующем году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом заявил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

Он сообщил, что с 1 сентября этого года телевизионная башня в с.Чонгар Генического района Херсонской области начала трансляцию пяти телеканалов, которые можно поймать на севере Крыма. Также планируется достроить башню в пгт Чаплинка Херсонской области.

"В Чаплинке сейчас ведутся работы по увеличению Чаплинской башни с 92 метров до 130 метров. В 2018 году эта работа будет завершена. Это позволяет нам говорить о том, что где-то на каждой башне будет дополнительно 8-10 украинских телеканалов", - рассказал Костинский.

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та то прорив для пенсіонерів... для майбутнього України воно нічого не вирішує.
Молодь виховується не з телевізора, а з інтернета і в усьому інтернеті жодного загальноукраїнського сайту українською мовою, без кацапського "RU".
А якщо є "RU", то майже ніхто не дивиться українську сторінку - це добре видно по кількості лайків під однаковими темами, на Цензорі; на сторінці "UA" лайків майже нема.
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про трубу педофіл просто зуби заговорює... головне мальчіка потискати...
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Пушкін - сука, Чайковскій - гомік... та срана завжди така була
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Северная Корея уже много лет смотрит ТВ Южной, и что ?...
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надо брать не количеством каналом, а качеством показываемого материала. Какая разница сколько каналов покроют Крым, если тамошние не будут их смотреть. А они не будут, бо только очень сильно ностальгируя, можно смотреть сегодняшнее гавно под названием украинское ТВ: общий уроень наскальной живописи
с бесконечными заказными наездами на лица и группы как-то неугодных владельцам каналов. Да крымсы с большей охотой будут передачи Малахова, Познера и Шнура смотреть.
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По моему, это просто распил бюджетных денег. Зачем нужны эти телевышки, если любой украинский канал элементарно можно увидеть через интернет? Этим летом провёл больше месяца в Крыму. Никаких проблем с просмотром украинского телевидения нет. ИТогда зачем тратить деньги для трансляции на малую часть северного Крыма? Как то смахивает на "великую стену Яценюка". Бабпа много, эффект - близкий к нулю.
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Я вот тоже подумал,тратить больше не на что денег?Можно вещать что угодно,хоть из Уганды,но дочерняя компания ВОЛИ будет показывать в Крыму то,что надо.И это совсем не украинские каналы.
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Это надо было делать лет двадцать тому назад.После драки,руками не машут.Хотите оправдаться перед людьми?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2018 году в оккупированном Крыму появятся еще 8-10 украинских телеканалов, - Нацсовет
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