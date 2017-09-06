 В 2018 году в оккупированном Крыму появятся еще 8-10 украинских телеканалов, - Нацсовет

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом заявил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.
Он сообщил, что с 1 сентября этого года телевизионная башня в с.Чонгар Генического района Херсонской области начала трансляцию пяти телеканалов, которые можно поймать на севере Крыма. Также планируется достроить башню в пгт Чаплинка Херсонской области.
"В Чаплинке сейчас ведутся работы по увеличению Чаплинской башни с 92 метров до 130 метров. В 2018 году эта работа будет завершена. Это позволяет нам говорить о том, что где-то на каждой башне будет дополнительно 8-10 украинских телеканалов", - рассказал Костинский.
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Молодь виховується не з телевізора, а з інтернета і в усьому інтернеті жодного загальноукраїнського сайту українською мовою, без кацапського "RU".
А якщо є "RU", то майже ніхто не дивиться українську сторінку - це добре видно по кількості лайків під однаковими темами, на Цензорі; на сторінці "UA" лайків майже нема.
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с бесконечными заказными наездами на лица и группы как-то неугодных владельцам каналов. Да крымсы с большей охотой будут передачи Малахова, Познера и Шнура смотреть.
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