 "Киевводоканал" намерен повысить тарифы с 2018 года. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
Так, в 2018 году жители столицы будут платить за 1 куб. метр холодной воды 9,47 гривен, а за 1 куб. метр водоотвода - 8,99 гривен.
Указано, что доля платы за холодное водоснабжение и водоотвод в общей плате за коммунальные услуги даже при условии изменения тарифа в среднем составит около 5%.
Повышение тарифов связывают с подорожанием электроэнергии, горюче-смазочных материалов, реагентов, а также с изменением уровня амортизационных отчислений, ремонтов основных средств и повышением заработной платы.
Протокол заседания опубликован на сайте предприятия и направлен на рассмотрение Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
4177 23
За полгода подорожала 21 позиция из 23 в списке социальных продуктов питания, - Госстат(47)
Проезд в столичном метро подорожает с 15 июля(93)
НКРЭКУ повысила для "Киевэнерго" тариф на поставку горячей воды и снизила тариф на отопление(18)
Реальная зарплата украинцев выросла за год на 20,4%, - Гройсман(332)
У Києві подорожчає гаряча вода(0)
После осовременивания выплаты вырастут, - Гройсман об осеннем увеличении пенсий(118)
Донецкая фильтровальная станция начала подачу воды в Авдеевку, - Зубко(8)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И жестко контролировать, чтобы жили только на нее!
Рост благосостояния Украины, снижение тарифов, запрет Роттердам+ начнется автоматически!
Ответить
Ответить
Ответить