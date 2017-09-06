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 Экономика, Киевские новости, Общество
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Все про:Тарифы на воду (718) Киев (18074) Киевводоканал (73) рост (83) вода (45)

 "Киевводоканал" намерен повысить тарифы с 2018 года. ДОКУМЕНТ

вода

"Киевводоканал" планирует с 2018 года поднять тарифы на холодную воду и водоотвод.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

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Так, в 2018 году жители столицы будут платить за 1 куб. метр холодной воды 9,47 гривен, а за 1 куб. метр водоотвода - 8,99 гривен.

Указано, что доля платы за холодное водоснабжение и водоотвод в общей плате за коммунальные услуги даже при условии изменения тарифа в среднем составит около 5%.

Повышение тарифов связывают с подорожанием электроэнергии, горюче-смазочных материалов, реагентов, а также с изменением уровня амортизационных отчислений, ремонтов основных средств и повышением заработной платы.

Протокол заседания опубликован на сайте предприятия и направлен на рассмотрение Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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болтяру на рыло водоканалу ,а не повышение тарифов.Руководство-ворье,только на свой карман пакуется,пользуясь монополией
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Какие зарплаты лучше молчи а то путин нападет,итог от пейсатых один доиграются
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реформы радуют. надеюсь кондитер напишет про неё в программе "жити-поновому2"
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А реформы все идут и идут, их не остановить!
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идут реформы, строятся будки, повышаются тарифы
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А чего вы хотели ? Если не поднимать тарифы, Путин нападет. Однозначно.
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Или я шота не понимаю, но уже сейчас холодная вода по счетчикам около 15грн. Шо за муйня 9грн?
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В этих 15 и вода и ее водоотведение. А планируют 18,5.
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Значит ты в завтрашний день уже вступил. Из нас пока смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать(с))
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Так радуйтесь, Вас жухают больше! Молчите дальше!
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В Германии люди богаче живут, не только потому что меньше едят, но и потому что меньше пьют воды!
"Киевводоканал" намерен повысить тарифы с 2018 года - Цензор.НЕТ 8965
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У владі, як у хренової хазяйки: "то мукиці, то водиці". Адже вчора зросли тарифи на газ, позавчора на електрику, а завтра вже на холодну воду. І такі до кінця, тобто, до Майдана.
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В Украине сложилась ситуация, когда министры, их помощники, премьер получают огромные зарплаты, а не отрабатывают даже на минималку - уровень жизни украинцев только падает от их всех реформ, а цены и тарифы растут. Пока они будут жить в потустороннем мире, где огромные зарплаты и почти наступил коммунизм, народ будет нищим, голодным, обворованным и ничего хорошего не будет! Всем министрам, депутатам, премьеру нужно установить зарплату в размере того прожиточного минимума, который они установили для народа!
И жестко контролировать, чтобы жили только на нее!
Рост благосостояния Украины, снижение тарифов, запрет Роттердам+ начнется автоматически!
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Что-то я не допонял. 2018 год еще не наступил, а у меня в платежке за ХВП (холодное водоснабжение) тариф нарисован 15,792. Это почему же я плачу почти на 80% дороже тарифа, который Киевводоканал называет сейчас, и на 50% больше тарифа, который якобы будет поднят со следующего года?
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Правильно, тарифы должны быть экономически обоснованными. А то перед Европой стыдно.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Киевводоканал" намерен повысить тарифы с 2018 года. ДОКУМЕНТ
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