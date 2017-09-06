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 В автокатастрофе в Ривненской области погибли политологи и общественный активист

дтп

В результате столкновения легкового автомобиля "Opel Omega" с грузовым автомобилем-лесовозом "DAF" 4 человека погибли на месте, еще один скончался в больнице.

В автокатастрофе в Ривненской области, о которой сообщалось ранее, погибли четыре политолога Olexander Maslak, Алексей Куринной, Александр Никаноров, Володимир Карагяур. В реанимации умер директор компании "Офис реформ в Донецкой области" Сергей Попов.

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Об этом в Фейсбук написал политолог Юрий Романенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, 6 сентября около 6:54 на автодороге "Киев - Варшава" вблизи с. Масевичи Рокитнянского района, водитель легкового автомобиля "OPEL Omega", допустил столкновение с грузовым автомобилем "DAF" (лесовоз).
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