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 Террористы на Донбассе проводят активную разведку с целью огневого поражения объектов сил АТО, - Тымчук

армия тымчук

Террористы на Донбассе активно ведут разведку с целью вскрытия военных объектов сил АТО для их огневого поражения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

"Продолжает отмечаться высокая активность ведения разведки противником с привлечением войсковой, специальной и радиоэлектронной разведки с целью уточнения боевых порядков сил АТО на переднем крае, а также вскрытия военных объектов для их огневого поражения", - сказано в сообщении.

По словам Тымчука, отмечается активизация деятельности ДРГ противника в в районе населенных пунктов Авдеевка, Чермалык, Талаковка и Широкино.

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"В Перевальском районе Луганской области зафиксирована работа российской автоматизированной станции помех (АСП) Р-330Ж (Житель)", - добавил руководитель группы ИС.

Террористы на Донбассе проводят активную разведку с целью огневого поражения объектов сил АТО, - Тымчук 01

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