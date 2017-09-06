 Террористы на Донбассе проводят активную разведку с целью огневого поражения объектов сил АТО, - Тымчук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
"Продолжает отмечаться высокая активность ведения разведки противником с привлечением войсковой, специальной и радиоэлектронной разведки с целью уточнения боевых порядков сил АТО на переднем крае, а также вскрытия военных объектов для их огневого поражения", - сказано в сообщении.
По словам Тымчука, отмечается активизация деятельности ДРГ противника в в районе населенных пунктов Авдеевка, Чермалык, Талаковка и Широкино.
"В Перевальском районе Луганской области зафиксирована работа российской автоматизированной станции помех (АСП) Р-330Ж (Житель)", - добавил руководитель группы ИС.
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