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 Суд завершил рассмотрение материалов дела по трагедии 2 мая в Одессе: приговор обвиняемым будет вынесен до 15 сентября

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Суд завершил рассмотрение материалов дела по трагедии 2 мая в Одессе, которое рассматривалось в судебных инстанциях около трех лет. Приговор обвиняемым будет вынесен до 15 сентября.

Об этом 5 сентября во время очередного заседания Ильичевского городского суда, рассматривающего данное производство, после завершения прений сторон процесса было объявлено судебной коллегией, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, заслушав последнее слово обвиняемых, коллегия судей удалилась в совещательную комнату, чтобы составить приговор. Таким образом, суд завершил рассмотрение материалов дела, которое рассматривалось в судебных инстанциях порядка трех лет. Речь только об эпизодах, имевших место в центре города 2 мая 2014 года, материалы по событиям на Куликовом поле в суд еще не поступали.

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Представители защиты заявили о якобы отсутствии доказательств вины их подзащитных и настаивали на оправдательном приговоре. Обвиняемые своей вины не признают.

Коллегией объявлено, что приговор будут вынесен до 15 сентября.

Вместе с тем, прокуратура требует до 15 лет содержания под стражей для фигурантов дела по массовым беспорядкам 2 мая 2014 года в Одессе. По мнению стороны обвинения, вина подсудимых доказана полностью, совершение преступления подтверждают показания потерпевших и очевидцев беспорядков, а также видеозаписи и выводы экспертов. Исходя из этого, представители прокуратуры настаивают на ограничении свободы, в частности, бывшему милиционеру Сергею Долженкову (Капитан Какао) - 15 лет, россиянам Максиму Сакауову и Евгению Мефедову, а также украинцу Сергею Корчинскому - 12 лет лишения свободы. Подсудимым Владиславу Романюку и Александру Суханову - 10 лет, остальным - 8-9 лет лишения свободы.

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Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города. Первыми жертвами сепаратистски настроенных боевиков стали болельщики одесского "Черноморца", на которых было совершено нападение в районе Соборной площади. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были заранее спланированы и организованы. Затем центр беспорядков переместился на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди

Обвинение инкриминирует подсудимым совершения преступления по признакам ч. 2 ст. 294 (массовые беспорядки, приведшие к гибели людей или иные тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. На скамье подсудимых - 19 фигурантов, 5 из которых содержатся в СИЗО, в частности граждане Украины Долженков, Корчинский, Романюк и граждане Российской Федерации Сакаулов и Мефедов находятся в Одесском СИЗО. Еще один фигурант - Владислав Ильницкий в августе сбежал в Российскую Федерацию.
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Всім вищу міру покарання -розстріл! Участь в якості найманців (за гроші) в антидержавних мятежах які призвели до масової загибелі людей - це вишка! Тут не може бути інших вироків. Який би не був вирок, після зміни влади бариг він буде переглянутий і всі відмазані учасники антиукраїнського мятежу будуть засуджені. Менти, які кинули щити і відмовились захищати ІТТ УМВС, за якого ментівська мафія незаконно звільнила найбільш активних учасників безладів та російських бойовиків - теж будуть засуджені. Всіх чекає невідворотна відповідальність!
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