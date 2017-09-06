 Более 63,9 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией находятся на территории Украины незаконно, - ГФС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
Так, в 2015 году из ввезенных почти 549,6 тыс. автомобилей (почти 77,3 тыс. в режиме транзит и 472,3 - временного ввоза) не было вывезено более 21,5 тыс. В 2016 году - из ввезенных в Украину почти 712,6 тыс. (124,1 - в режиме транзит, 588,4 - временного ввоза) не выехали 54,3 тыс. авто. Из них с нарушением срока в стране находятся более 32 тыс. транспортных средств.
С начала 2017 года (по состоянию на 04.08.2017) из 492,5 тыс. авто, ввезенных в режиме транзита (111,9 тыс.) и временного ввоза (380,6 тыс.) не выехало за пределы страны почти 72,3 тыс. автомобилей. Из них почти 10,4 тыс. находятся в Украине с нарушением сроков.
В общем, с 2015 года таможенниками был составлен более 26,1 тыс. протоколов о нарушении таможенных правил по ст. 470 (нарушение сроков транзита) и почти 4,9 тыс. протоколов о нарушении таможенных правил по ст. 481 (нарушение сроков временного ввоза) Таможенного кодекса Украины. За этот период за нарушение сроков транзита и сроков временного ввоза таможнями было наложено штрафов на сумму более 206,5 млн грн.
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ИДИТЕ ВЫ НА Х**!!!
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Зять сейчас катается на Мерсе МЛ за 6 косарей!!!!!!!!!!!!))))
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На следующем заседании ВРУ депутаты в сваязи с отсутствием денег и майна решили...
1. Проголосовать за присвоение депутатам дворянских титулов
2. вернутся у губерниям
3. поделить между собой холопов)))
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Между прочим Мерс был загнан на СТО и детально осмотрен)
Мастер сказал шо тазик еще лет 10 будет бегать)))))Это тебе же не АНУС!!!!)))
Шо через 2 года порджавеет как друшляк)))))
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Права они по ходу тоже покупают, вместе с машиной. Одни олени.
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тебя жаба давит, шоколадный ??
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Так шо не ху... тут пиз...ь!!!!
А бы и 1000% платил)))) если бы с пары з/п мог себе машину взять))))
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Перші два питання які набрали 30тис це питання про зброю і питання відміни розтаможок.
Це свого роду головні технічне завдання, які дав народ обранцям за свого роду право жити безбідно за чужий рахунок.
За чотири роки результата - нуль.
Питання: Кому потрібні високооплачувані ледарі, які не можуть вирішити навіть елементарні речі на які є грандіозний попит в суспільстві
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Плати 10 уе в месяц и катайся хоть до посинения.
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