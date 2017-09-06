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 Экономика, Общество, Авто
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Все про:авто (4538) растаможка (39) транзит (500) ГФС (3200)

 Более 63,9 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией находятся на территории Украины незаконно, - ГФС

номера транзитные

Более 63,9 транспортных средств коммерческого и личного пользования с иностранной регистрацией, ввозимых в течение 2015 - 2017 гг. в режиме транзита и временного ввоза, находятся в Украине с нарушением срока.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Так, в 2015 году из ввезенных почти 549,6 тыс. автомобилей (почти 77,3 тыс. в режиме транзит и 472,3 - временного ввоза) не было вывезено более 21,5 тыс. В 2016 году - из ввезенных в Украину почти 712,6 тыс. (124,1 - в режиме транзит, 588,4 - временного ввоза) не выехали 54,3 тыс. авто. Из них с нарушением срока в стране находятся более 32 тыс. транспортных средств.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Хотим, как в Европе - растаможка буквально 5% от стоимости", - водители машин на иностранных номерах протестуют в правительственном квартале Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С начала 2017 года (по состоянию на 04.08.2017) из 492,5 тыс. авто, ввезенных в режиме транзита (111,9 тыс.) и временного ввоза (380,6 тыс.) не выехало за пределы страны почти 72,3 тыс. автомобилей. Из них почти 10,4 тыс. находятся в Украине с нарушением сроков.

В общем, с 2015 года таможенниками был составлен более 26,1 тыс. протоколов о нарушении таможенных правил по ст. 470 (нарушение сроков транзита) и почти 4,9 тыс. протоколов о нарушении таможенных правил по ст. 481 (нарушение сроков временного ввоза) Таможенного кодекса Украины. За этот период за нарушение сроков транзита и сроков временного ввоза таможнями было наложено штрафов на сумму более 206,5 млн грн.

Смотрите также: Автомобилисты, частично блокирующие въезды в Киев, приехали с пикетом под Кабмин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
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А лупить за Вашы корыта такую цену ЗАКОННО???
ИДИТЕ ВЫ НА Х**!!!
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За цену штопаного АНУСА (ланоса) с салона...можно пригнать приличный Мультиван))))
Зять сейчас катается на Мерсе МЛ за 6 косарей!!!!!!!!!!!!))))
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- Автомобильные сирены и клаксоны заменят симфонический звон крестьянского ведерка©
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Ага)))
На следующем заседании ВРУ депутаты в сваязи с отсутствием денег и майна решили...
1. Проголосовать за присвоение депутатам дворянских титулов
2. вернутся у губерниям
3. поделить между собой холопов)))
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Сейчас свидетели "Пижжити по новому" набегут и назовут твой Мерс МЛ - ведром с болтами, а вот ВАЗ 2104 собранный на заводе "Богдан" вот это тачила!
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)))та да)))
Между прочим Мерс был загнан на СТО и детально осмотрен)
Мастер сказал шо тазик еще лет 10 будет бегать)))))Это тебе же не АНУС!!!!)))
Шо через 2 года порджавеет как друшляк)))))
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Пох..., зато дети Розенблата, Гринива и Гереги встретили День знаний в Швейцарии, США, Великобритании. Стоимость обучения - от 230 тыс. гривен в семестр.
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Пора уже в судебном порядке их привлекать, этих ездоков на "бляхах".
Права они по ходу тоже покупают, вместе с машиной. Одни олени.
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ага и расстрелять!!!
тебя жаба давит, шоколадный ??
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Так узаконьте. 5% растаможка, как за границей и катайтесь на нормальных машинках дальше.
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Не трынди, это русскоговорящие украинцы которым далеко ехать чтобы сделать "пересiчку"
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В Польше растаможить 10-летний Ланос - 300$, в Украине - 3000$, Украина це Европа? Ага.
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Украина це корупцийне ЗАМБЕЗИ в слепом оффшоре))))
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В Дании 100 % стоимости машины! Дания -це Европа? О чем тогда пиз ..... те провокаторы здесь?
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а какой доход у граждан Дании????)))))
Так шо не ху... тут пиз...ь!!!!
А бы и 1000% платил)))) если бы с пары з/п мог себе машину взять))))
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На олх 35- летние мосвичи по цене опелей и мерсов из Европы продаются !!! Правительство и президент ввели поддержку советского автохлама ???
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700 русских танков в УКРАИНЕ без пошлины и Джевелинов
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Простому населению надо позволить покупать европейские авто по европейским ценам, а на ланосах, раз они такие хорошие, обязать ездить ментов, прокуроров, депутатов и так далее.
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И Гавнокомандующему сделать Ланос-лимузин для встречи иностранных делегаций!
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Барыга с Гнойсманом и Югиком находятся не законно при власти.
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Почему Молдова в начале 2000 г. сделала растаможку в пределах 2 долларов и наполнила страну хорошими авто, в Грузии и странах Балтии так-же ,все наши соседи имеют адекватную сетку растаможки авто, мы украинцы самые богатые ? когда уже будет реально народная власть в Украине а не барыги из Совка ?
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У нас получается больше чем 100% , вы дороги в Дании видели , а зарплаты ? куда идут эти миллиарды в Украине, мы самые богатые ?
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В Дании средняя зарплата 4000евро, могут себе позволить
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Не только Молдова. Грузия тоже и даже Беларусь. Мы остались единственными в етом мире где такие цены на авто.
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Опа ! А трындели , шо в Украине бляхеров порядка 2,2 миллиона .
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Коли Порошенко став президентом і вибрали нову верховну зраду, запустили тему петицій.

Перші два питання які набрали 30тис це питання про зброю і питання відміни розтаможок.

Це свого роду головні технічне завдання, які дав народ обранцям за свого роду право жити безбідно за чужий рахунок.

За чотири роки результата - нуль.
Питання: Кому потрібні високооплачувані ледарі, які не можуть вирішити навіть елементарні речі на які є грандіозний попит в суспільстві
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Кстати, сегодня в Молдове скидка на расстаможку 70% !!!!!
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Если власть послушать то у нас только разейские войска находятся законно и воровство из бюджета законно. А еще уголовник Юга Луценко у которого нет образования находится законно на кресле генерального прокурора Украины.
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Москаль правильную вещь предложил.
Плати 10 уе в месяц и катайся хоть до посинения.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаБолее 63,9 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией находятся на территории Украины незаконно, - ГФС
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