Суд по делу о госизмене Януковича перенесли на 21 сентября.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Судьи частично удовлетворили ходатайство нового защитника Януковича Максима Герасько и предоставили ему на ознакомление с материалами дела время еще до 21 сентября.
Соответственно, следующее заседание по делу о госизмене Януковича назначено на 14.00 21 сентября.
Также был согласован дальнейший график заседаний: 5 октября - 10 утра, 11 октября - 10 утра, 12 октября - 10 утра, 19 октября - 15 часов дня, 25 октября - 10 утра, 26 октября - 10 утра.
Напомним, Герасько назначили новым адвокатом Януковича по делу о госизмене после того, как Оболонский райсуд Киева 17 августа удовлетворил самоотвод предыдущего госадвоката беглого Януковича Виталия Мешечека.
Цензор.НЕТ ведет онлайн-трансляцию судебных заседаний по делу Януковича, в частности сегодняшнего. Стенограмму прошлого заседания читайте ЗДЕСЬ.
Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.
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Ясна-панятна! А на 21 сентября какого года, стесняюсь спросить?:
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