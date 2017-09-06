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 Тела трех бойцов НГУ, погибших в 2014-м, вскоре передадут семьям, - волонтер миссии "Эвакуация 200" Нетесов

нетесов

Тела трех бойцов Нацгвардии, погибших в 2014 году в ближайшие дни передадут родным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в программе "Киев-Донбасс" на "Громадском радио" сообщил волонтер миссии "Эвакуация 200" Павел Нетесов.

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Он уточнил, что двое из них погибли в боях за Иловайск. Все это время они считались пропавшими без вести.

"Причем, одного из них забирала наша поисковая группа гражданско-военного сотрудничества в 2015 году на нейтральной полосе. Но мы не знали, кто это. То есть, были останки, мы их забрали, вышли между позициями - нашей и сепаратистов", - рассказал Нетесов.

При этом заместитель начальника поискового отдела управления гражданско-военного сотрудничества Минобороны Владислав Кравченко отметил, что только в Днепре находится 116 неопознанных тел погибших бойцов, туда их массово свозили после боев в 2014-2015 годах.

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Цензор.НЕТНовостиОбществоТела трех бойцов НГУ, погибших в 2014-м, вскоре передадут семьям, - волонтер миссии "Эвакуация 200" Нетесов
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