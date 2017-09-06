 Тела трех бойцов НГУ, погибших в 2014-м, вскоре передадут семьям, - волонтер миссии "Эвакуация 200" Нетесов

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом в программе "Киев-Донбасс" на "Громадском радио" сообщил волонтер миссии "Эвакуация 200" Павел Нетесов.

Он уточнил, что двое из них погибли в боях за Иловайск. Все это время они считались пропавшими без вести.





"Причем, одного из них забирала наша поисковая группа гражданско-военного сотрудничества в 2015 году на нейтральной полосе. Но мы не знали, кто это. То есть, были останки, мы их забрали, вышли между позициями - нашей и сепаратистов", - рассказал Нетесов.



