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 Общество, За рубежом
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 Кубанских школьников заставят пересказывать новости Первого канала, - "Радио Свобода"

школакубань

В школах Краснодарского края будут проводиться информационные пятиминутки, где дети будут рассказывать об увиденном на Первом канале.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

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По мнению кубанских чиновников из министерства образования, науки и молодежной политики, данная мера позволит повысить "эффективность гражданско-патриотического воспитания". Как сообщает сайт "Голос Кубани", с 1 сентября 2017 года всем образовательным организациям Краснодарского края рекомендовано еженедельно на первом уроке проводить во всех школьных классах информационные пятиминутки.

Директор школы номер 5, депутат Туапсинского городского совета от "Единой России" Игорь Иванников в своем интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что информационные пятиминутки, в том числе, будут посвящены политическим событиям. По его словам, нововведение коснется учеников всех классов. Иванников считает, что такая работа не будет мешать образовательному процессу.

Ранее в соцсетях родители писали, что в средней общеобразовательной школе номер 5 города Туапсе, где депутат-единоросс исполняет обязанности директора, в ходе информационных пятиминуток дети должны рассказывать об увиденном в воскресенье на Первом канале.

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О! Возвращение политинформаций пред уроками. Дайош все взад!
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Зачитывали вырезки из газеты "Правда",о загнивающем западе))
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в те годы когда газета стоила 2-3 копейки находились и такие которые газет вообще не читали было и такое дело.. идиоты и пофигисты были есть и будут во все времена при любом строе...и власти... занетет есть такой стих когда немецкий писатель описывал как забирали в доме коммунистов, евреев -а когда пришли за ним... о нем уже некому было причитать... всех уже забрали в концлагеря до него... просто бесит обязаловкав Украине кстати также ест такая куйня в таком масштабе но идиоты местные царьки находятся.. в любом случае перехлесты только отталкивают.. и вообще есть изречение если ты не занимаешься политикой-политика займется тобой... если системно слушать 1 канал ТВ Россия или читать новости нет да найдешь противоречия нестыковки и ты уже начинаешь задумываться а если задумался значит мыслишь самостоятельно ой боюсь по шапке дадут за информ3ционное обучение младых на Кубани через полгода они будут видеть 25 кадр и читать между строк и понимать что 99% новостей на этом канале вранье полуправда и кривда...
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"ввернем осьо в зад !". И вворачивают - аж сльозы навэртаются на очи.
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"Гитлерюгенд" подрастает))) на выпускном-АКМ в руки и в траншеи))))
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это при совке уже было - причем новости остались теже
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Еще одно свидетельство того, что КацапоМордор в агонии...
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у нас у замполіта в голові ковбаса по 2.20,як почне нести охінею у вигляді політінформаціїї, з яких дір їх повитягали рехворматори...
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Почему только первого? Сетка РашТВ довольно большая...
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ладно директор дибил, так и родители такие же. Их уже и могила не исправит.
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а шо,мокшанское тиви уже не справляется?детишки стали подозревать,шо в хуйлостане не всё гуд?
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Детишки стали отлинивать от ТВ, а все больше сидят в свободном американском Интернет
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д.б.))
надеюсь нашим детям это не грозит?)
я про пятый канал если шо
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Путинский! Конспектировать весь пистешь Путина!
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обычная политинформация, как в старые добрые времена.
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поэтому ты даже себе айпишник не заслужил. Болтаешься без флага и родины...
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болтаешься ты, в проруби...
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судя по твоей фамилии это ты маешся по прорубям...
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Вот мой ответ тебе!
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на большее у тебя мозгов не хватает. Привык в паРаше только гадить.
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С кацапскими троллями поступаю только так
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Я думаю, ты себя узнало От тебя же лаптями и боярой разит, хоть и вылезло под нашим украинским прапором.
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тощее потому что тролль из тебя никакой Беги пиши рапорт куратору, ты раскрыт!
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обычное промывание мозгов, вернее уже обязательное.
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мозгов там никогда небыло. Вату промывают.
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это называется политическая подготовка, обязательная затея во времена совка была
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И обязательно что было в программе "Мужское и женское"
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школьников заставят пересказывать новости Первого канала
---------------
Правильно. Нужен последующий контроль качества воздействия зомбоящика. Ну и заодно проверить - не уклонялись ли школьники от ежедневного сеанса облучения?
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Мне наполнило один хороший фильм «Эквилибриум» - " Действие фильма происходит в недалёком будущем, в вымышленном городе-государстве Либрия. Власть в городе принадлежит Совету «Тетраграмматона» во главе с Отцом; установлен тоталитарный теократический режим.Причиной всех проблем власти объявляют человеческие эмоции - для их подавления население обязано ежедневно принимать препарат «Прозиум». Все произведения искусства и всё, что способно вызывать эмоции (к примеру, необычные предметы интерьера), подлежит уничтожению. Контроль за исполнением законов возложен на клериков Грамматона - тайную полицию, организованную по образцу религиозного ордена. В задачи клериков входит поиск так называемых «эмоциональных преступников» - людей, прекративших приём препарата. " (с) Похоже , что сценарий писали для ПАРАШИ .
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Та делайте лоботомию детишкам, со "старта", алени упоротые.
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Тема первого, после летних каникул, сочинения в раисских школах:
Как Великий Владимир Владимирович Путин провел лето.
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У них уже ученики учителям головы топорами проламывают, а после такого "нововведения" процесс пойдет конвейером.
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Всё, этих уже не исправить. Назад в совок лошадиным галопом. В раше и так людей было мало, а тут и ещё одно поколение ватоголовых воспитывают. Выход только один как в анекдоте - отгородить бетонной стеной и залить всё бетоном, чтобы не заражала эта мордория других.
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Это братцы снова большая ж*па... мы уже там были...
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если не ошибаюсь то даже при совке детям не промывали каждый день головы
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УрррЯЯЯЯ! Я вчився у сімдесятих роках. Був політІнформатором. Аж самому смішно, як згадаю. /ПолітІнформатор, гребаний. / Думав це вже скінчилось після серпня 1991 р. Бац, і знову. І знову ......уррЯЯЯЯ.
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Детки будут пересказывать рекламу "Мивины"
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Между прочим кубаноиды - одни из самых агрессивных и непробиваемых ватников даже среди остальных кацапов. И излишняя упертость у них обусловлена украинскими генами.
Это мутанты, манкурты, и именно они - основа существующего режима, и первые кандидаты на то, чтобы стать "пушечным мясом".
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Раньше по заветам Ильича жили, теперь по заветам 1го канала.
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А Вам ее кто-то предлагает ? Кубань зроссийщена на 99,5 %, покацаплена поголовно, там все украинское вытравлено, переварено и высрано еще при Троцком, а закончено при Сралене.
Протекторат Украины над Кубанью невозможен без нанесения крупного военного поражения РФ, что даже гипотетически не может рассматриваться нынешними карманычами. Для них поражение России в этой войне страшнее поражения Украины.
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А тут деякі патрійоти верещали що заберем і Кубань разом з Кримом.
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Як на мене, то присвоїти їм статус негромадян з поразкою в правах.
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а ещё на уроках труда будут портретик хуйло крестиком вышивать)))
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Совок не истребим. Помню в школе, раз в неделю, проводили политинформации. Вели специальную тетрадь, вклеивали туда вырезки из газет, делали доклады. Романтика однако.

Им нужно еще ввести урок Хуйла, пусть пересказывают его крылатые фразы про бабушек с органами от дедушки.
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Тю, та шо там рассказывать, Крым наш в Киеве хунта а путька молодец ,это все новости первого анального
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- Ты не смотрела вчера Соловьева и Киселева???
- Нет Марь Иванавна((
- Садись СУЧКА!!! ДВА!!! И родителей завтра в школу!!!
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Гитлер Юнге))
Личная охрана Гитлера состояла из Тибетских бойцов)
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))Кубанская школа))))
- Физрук!!!Ау Степаныч!!! А это точно патриотические занятия???
- ЯЯ ВОЛДЕМАР!!!)))))
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Пришло время в школах изучать и цитировать труды классиков российской современности:
1. "Денег нет, но вы держитесь" - аналитический анализ финансовой стабильности государства, автор - Димон.
2. "Замочим в сортире" - как возглавить борьбу с глобальным терроризмом, автор В.В.Ху@ло.
3. "Дебилы бля..." - дипломатические зарисовки, автор Лавруха.
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Литовские русофобы устроили застолье перед участниками политической голодовки

Яства были привезены из украинского ресторана в ВильнюсеВот что пишут по этому поводу из поребрика:


В Вильнюсе у президентского дворца накануне состоялась провокационная «Акция еды», организованная русофобской и неонацистской кликой Литвы. Акция прошла напротив палаток, где с 21 августа голодают граждане Литвы, протестуя против судебного беспредела и политических репрессий в стране.

За длинным столом сели мужчины, которые долго ели-пили, громко обзывая голодающих «ватниками». Некоторые кричали: «Голод был при советской власти, а сейчас надо кушать».
видео -- https://youtu.be/k5ZUmOPrnJ4

Эту провокационную акцию организовали трое - журналист, автор русофобского ТВ-шоу Андрюс Тапинас, лидер неонацистской организации «Братство зелёного дьявола» Альбертас Даугирдас и член Союза стрелков Литвы, открытый сторонник «Правого сектора» (организации, запрещённой в России) Xарольдас Даублис. Интересная деталь: еда на акцию привезена из украинского ресторана в Вильнюсе, владельцы которого известны как ярые русофобы.

Среди активных «едоков» были представители литовской творческой богемы. В частности, актёр Вячеславас Мицкявичюс, работающий в Русском театре драмы в Вильнюсе (пусть читателей не смущает слово «русский» в названии театра. Учреждение давно снискало «европейскую» славу. Чего стоит только премьера спектакля «Монолог вагины», назначенная на первый день православной Пасхи, или организация сборища местных геев в зале драмтеатра. - «НьюсБалт»), Эдвинас Шерейва - активный член Союза стрелков Литвы, постоянный участник походов «по тропам зелёного дьявола», а также музыкант Гаудрюс Дзикарас. Последний долгое время был членом музыкальной группы «Спорт», которая постоянно участвует в мероприятиях крайне правых организаций Литвы. Этот 35-летний шоумен участвует также в парадах неофашистов в Вильнюсе и Каунасе.

Ещё вчера, 3 сентября, к вечеру стало известно, что неожиданно пропавший участник голодовки Борис Игнатьев закрыт в психиатрической лечебнице. По его словам, он шёл в магазин купить воды, к нему подошли несколько человек, затолкали его в машину и повезли в психиатрическую лечебницу. Детали этого события выясняется.

«НьюсБалт» уточняет, что за последние три года были десятки случаев «карательной психиатрии» - незаконных задержаний граждан Литвы, когда они закрывались в такие учреждение, и их там держали и по недели, и по два-три месяца. Были случаи, когда людей там держали до года.

Напомним, в бессрочной голодовке у президентского дворца Литвы участвуют пять человек. У палаток установлены плакаты, на одном из которых написано: «85% жителей не доверяют судам Литвы - такое государство не может быть ни правовым, ни демократическим».
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Нулевым уроком нужно сделать уроком чтения молитв!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКубанских школьников заставят пересказывать новости Первого канала, - "Радио Свобода"
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