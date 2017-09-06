 Кубанских школьников заставят пересказывать новости Первого канала, - "Радио Свобода"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
По мнению кубанских чиновников из министерства образования, науки и молодежной политики, данная мера позволит повысить "эффективность гражданско-патриотического воспитания". Как сообщает сайт "Голос Кубани", с 1 сентября 2017 года всем образовательным организациям Краснодарского края рекомендовано еженедельно на первом уроке проводить во всех школьных классах информационные пятиминутки.
Директор школы номер 5, депутат Туапсинского городского совета от "Единой России" Игорь Иванников в своем интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что информационные пятиминутки, в том числе, будут посвящены политическим событиям. По его словам, нововведение коснется учеников всех классов. Иванников считает, что такая работа не будет мешать образовательному процессу.
Ранее в соцсетях родители писали, что в средней общеобразовательной школе номер 5 города Туапсе, где депутат-единоросс исполняет обязанности директора, в ходе информационных пятиминуток дети должны рассказывать об увиденном в воскресенье на Первом канале.
2385 88
Запад не справляется с российскими хакерами и пропагандой, - глава МИД Латвии(32)
Детей из сел могут частично перевести на дистанционное обучение для доступа к лучшим учителям, - Гриневич(270)
"Репортеры без границ" раскритиковали выдворение из Украины иностранных журналистов(88)
Школе в Белой Церкви присвоено имя генерала Воробьева. ФОТОрепортаж(8)
Крым Россия вернет в первую очередь(0)
Порошенко открыл современную школу на Харьковщине: "В заведении есть лифты, пандусы, специальная мебель, комната психологической разгрузки"(50)
Более 100 школ не начали работу на подконтрольной "ДНР" территории, - "Новости Донбасса"(31)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
надеюсь нашим детям это не грозит?)
я про пятый канал если шо
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
---------------
Правильно. Нужен последующий контроль качества воздействия зомбоящика. Ну и заодно проверить - не уклонялись ли школьники от ежедневного сеанса облучения?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Как Великий Владимир Владимирович Путин провел лето.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это мутанты, манкурты, и именно они - основа существующего режима, и первые кандидаты на то, чтобы стать "пушечным мясом".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Протекторат Украины над Кубанью невозможен без нанесения крупного военного поражения РФ, что даже гипотетически не может рассматриваться нынешними карманычами. Для них поражение России в этой войне страшнее поражения Украины.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Им нужно еще ввести урок Хуйла, пусть пересказывают его крылатые фразы про бабушек с органами от дедушки.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Нет Марь Иванавна((
- Садись СУЧКА!!! ДВА!!! И родителей завтра в школу!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Личная охрана Гитлера состояла из Тибетских бойцов)
Ответить
Ответить
- Физрук!!!Ау Степаныч!!! А это точно патриотические занятия???
- ЯЯ ВОЛДЕМАР!!!)))))
Ответить
1. "Денег нет, но вы держитесь" - аналитический анализ финансовой стабильности государства, автор - Димон.
2. "Замочим в сортире" - как возглавить борьбу с глобальным терроризмом, автор В.В.Ху@ло.
3. "Дебилы бля..." - дипломатические зарисовки, автор Лавруха.
Ответить
Яства были привезены из украинского ресторана в ВильнюсеВот что пишут по этому поводу из поребрика:
В Вильнюсе у президентского дворца накануне состоялась провокационная «Акция еды», организованная русофобской и неонацистской кликой Литвы. Акция прошла напротив палаток, где с 21 августа голодают граждане Литвы, протестуя против судебного беспредела и политических репрессий в стране.
За длинным столом сели мужчины, которые долго ели-пили, громко обзывая голодающих «ватниками». Некоторые кричали: «Голод был при советской власти, а сейчас надо кушать».
видео -- https://youtu.be/k5ZUmOPrnJ4
Эту провокационную акцию организовали трое - журналист, автор русофобского ТВ-шоу Андрюс Тапинас, лидер неонацистской организации «Братство зелёного дьявола» Альбертас Даугирдас и член Союза стрелков Литвы, открытый сторонник «Правого сектора» (организации, запрещённой в России) Xарольдас Даублис. Интересная деталь: еда на акцию привезена из украинского ресторана в Вильнюсе, владельцы которого известны как ярые русофобы.
Среди активных «едоков» были представители литовской творческой богемы. В частности, актёр Вячеславас Мицкявичюс, работающий в Русском театре драмы в Вильнюсе (пусть читателей не смущает слово «русский» в названии театра. Учреждение давно снискало «европейскую» славу. Чего стоит только премьера спектакля «Монолог вагины», назначенная на первый день православной Пасхи, или организация сборища местных геев в зале драмтеатра. - «НьюсБалт»), Эдвинас Шерейва - активный член Союза стрелков Литвы, постоянный участник походов «по тропам зелёного дьявола», а также музыкант Гаудрюс Дзикарас. Последний долгое время был членом музыкальной группы «Спорт», которая постоянно участвует в мероприятиях крайне правых организаций Литвы. Этот 35-летний шоумен участвует также в парадах неофашистов в Вильнюсе и Каунасе.
Ещё вчера, 3 сентября, к вечеру стало известно, что неожиданно пропавший участник голодовки Борис Игнатьев закрыт в психиатрической лечебнице. По его словам, он шёл в магазин купить воды, к нему подошли несколько человек, затолкали его в машину и повезли в психиатрическую лечебницу. Детали этого события выясняется.
«НьюсБалт» уточняет, что за последние три года были десятки случаев «карательной психиатрии» - незаконных задержаний граждан Литвы, когда они закрывались в такие учреждение, и их там держали и по недели, и по два-три месяца. Были случаи, когда людей там держали до года.
Напомним, в бессрочной голодовке у президентского дворца Литвы участвуют пять человек. У палаток установлены плакаты, на одном из которых написано: «85% жителей не доверяют судам Литвы - такое государство не может быть ни правовым, ни демократическим».
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить