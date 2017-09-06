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 Террористы "Л/ДНР" готовятся к проведению учений синхронно с россиянами и белорусами, - ИС

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Под руководством в России в "Л/ДНР" проводится подготовка к командно-штабным учениям, запланированные на сентябрь текущего года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

"Под руководством начальника штаба - первого заместителя командующего 8 армии Южного ВО ВС РФ генерал-майора О.Цекова и группы офицеров штаба 8 армии в "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР" осуществляется подготовка к проведению командно-штабных учений (КШУ), запланированных на сентябрь с.г. В связи с этим на территории, контролируемой "ЛДНР", "военными комиссариатами" начата работа по уточнению списков приписанных военнообязанных и техники", - написал он.

При этом, Тымчук отметил, что характерной чертой данных командно-штабных учений является единый оперативный фон и временные интервалы, полностью совпадающие с замыслом совместного стратегического учения (ССУ) ВС РФ и Республики Беларусь, официально запланированного в период с 14 по 20 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко об учениях "Запад-2017": Нападать ни на кого не собираемся. Есть совместная группировка Беларуси и России: мы ее будем учить воевать

Ранее сообщалось, что за белорусско-российскими учениями по приглашению Минска также будут наблюдать два представителя Украины и наблюдатели из Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и Эстонии. Учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября, в них примут участие около 13 тысяч военных и до 680 единиц боевой техники. Маневры отличаются внушительностью масштабов - от Кольского направления в арктической зоне до территории Беларуси.

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О защитниках "русского мира" на Донбассе.
Это ничего, что Шамиль - шизанутый убийца. Зато он русське изык в обиду не даст!
Террористы "Л/ДНР" готовятся к проведению учений синхронно с россиянами и белорусами, - ИС - Цензор.НЕТ 7130
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Ранее шведская полиция подтвердила иностанное происхождение террориста, задавившего людей в центре Стокгольма. Подозреваемый - 39-летний гражданин Узбекистана (сарт), сообщил журналистам начальник полицейского управления Дан Элиассон
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в памяти всплывают кадры из фильма-по городу марширует отряд краснопузых,а сзади,пытаясь не отставать вышагивают пара оборванных сопливых пиздюков....
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Тобто його війська готуються воювати проти нас?
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он уже давно ничего не решает-как хуйло скажет так он сделает.
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Кто его знает.
Из блога Дениса Казанского:

"В Беларуси разворачивается удивительная история.
Как известно, на сентябрь там запланированы совместные с Россией военные учения «Запад-2017» с довольной странной легендой. Согласно этой легенде часть территории Беларуси объявлена враждебным остальной Беларуси государством Вейшнория.
Выглядит это примерно как если бы в Украине сегодня проходили совместные с РФ военные учения против Волыни или Галичины."

Официальная легенда учений такая, а что задумано на самом деле знает только кремлевский карлик.
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Бєларусь фактично і так під ним. Поки що незрозуміло яка справжня мета цих маневрів. Хочеться сподіватись, що це просто психологічний тиск на Україну та Європу з метою якогось торгу.
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Европеййцы привычно и демонстративно обгадятся и якобы со страху начнут готовиться к очередному конструктивному торгу.
Мы, тоже по-привычке, проверим калибровку артсистем и смазку автоматов.
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Мдаа и заодно и в Крыму. Не думаю, не думаю.
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ну какие террористы - когда их уже начнут называть РЕГУЛЯРНЫЕ войска РФ
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Помните, недавно на Цензоре была новость, что МО РФ признало гибель двух российских солдат в Сирии возле Дейр-эз-Зор?
Так оказывается примерно в то же время и в тех же краях зашкварились еще четыре наемника из ЧВК "Вагнер".
1. Алексей Гора (Новосибирск)
2. Степан Борщев (Новокузнецк)
3. Валерий Дзюба (Оренбург)
4. Владимир Кабунин (Оренбург)
Это СБУ на заметку. Если эти организмы были в ваших списках ЧВК "Вагнер", можете их вычеркивать.
Террористы "Л/ДНР" готовятся к проведению учений синхронно с россиянами и белорусами, - ИС - Цензор.НЕТ 6493
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Орки це ж кацапи,себто м'ясце,яке повернулося до меню,це ми???
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А они и не скрывают того факта, что им именно так и кажется. Они ж говорят, что нас любят, убивая при этом? Ну так и я свинину люблю...
Другое дело, что на улице давно не 2014 год и жрать себя мы просто не дадим, чего бы и кому бы там что-то не казалось.
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Вы все врррррете.астанавитесь...Грымчак же Вам сказал,что рашист уходит с Донбасса ,,,?а шо может ужо и передумал...или не собиралси тянуть ногу обратно за поребрик...?
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Це говорить про те що всім цим движняком командує один центр в кремблі.
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Интересная компания собирается для проведения якобы учений - Россия, Беларусь, террористы "Л/ДНР". Еще не хватает ИГИЛ, "Аль-Каиды", северокорейского режима. Одни борцы за справедливость, свободу, за международное право, за человеческие ценности
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Будуть перевіряти СЛАЖЕННОСТЬ бандитів з Донбасу і білорусько-руцьких військ? Совместные операции?
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По сути оккупация Беларуси с участием зеленых человечков- состоялась,население Беларуси - 9,5 миллионов человек, по сути один регион Украины, вряд ли они смогут отвоевать свою страну, под оккупацией там окончательно засрут людям моск, в себя они придут -не скоро.
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Вчера разговаривал с беларусом, спрашивал его об учениях. Говорит, все боятся, что рашисты останутся.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы "Л/ДНР" готовятся к проведению учений синхронно с россиянами и белорусами, - ИС
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