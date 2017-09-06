 Террористы "Л/ДНР" готовятся к проведению учений синхронно с россиянами и белорусами, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
"Под руководством начальника штаба - первого заместителя командующего 8 армии Южного ВО ВС РФ генерал-майора О.Цекова и группы офицеров штаба 8 армии в "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР" осуществляется подготовка к проведению командно-штабных учений (КШУ), запланированных на сентябрь с.г. В связи с этим на территории, контролируемой "ЛДНР", "военными комиссариатами" начата работа по уточнению списков приписанных военнообязанных и техники", - написал он.
При этом, Тымчук отметил, что характерной чертой данных командно-штабных учений является единый оперативный фон и временные интервалы, полностью совпадающие с замыслом совместного стратегического учения (ССУ) ВС РФ и Республики Беларусь, официально запланированного в период с 14 по 20 сентября.
Ранее сообщалось, что за белорусско-российскими учениями по приглашению Минска также будут наблюдать два представителя Украины и наблюдатели из Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и Эстонии. Учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября, в них примут участие около 13 тысяч военных и до 680 единиц боевой техники. Маневры отличаются внушительностью масштабов - от Кольского направления в арктической зоне до территории Беларуси.
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Это ничего, что Шамиль - шизанутый убийца. Зато он русське изык в обиду не даст!
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Из блога Дениса Казанского:
"В Беларуси разворачивается удивительная история.
Как известно, на сентябрь там запланированы совместные с Россией военные учения «Запад-2017» с довольной странной легендой. Согласно этой легенде часть территории Беларуси объявлена враждебным остальной Беларуси государством Вейшнория.
Выглядит это примерно как если бы в Украине сегодня проходили совместные с РФ военные учения против Волыни или Галичины."
Официальная легенда учений такая, а что задумано на самом деле знает только кремлевский карлик.
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Мы, тоже по-привычке, проверим калибровку артсистем и смазку автоматов.
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Так оказывается примерно в то же время и в тех же краях зашкварились еще четыре наемника из ЧВК "Вагнер".
1. Алексей Гора (Новосибирск)
2. Степан Борщев (Новокузнецк)
3. Валерий Дзюба (Оренбург)
4. Владимир Кабунин (Оренбург)
Это СБУ на заметку. Если эти организмы были в ваших списках ЧВК "Вагнер", можете их вычеркивать.
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Другое дело, что на улице давно не 2014 год и жрать себя мы просто не дадим, чего бы и кому бы там что-то не казалось.
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