 Дело о сбитом Ил-76: Суд над главарем "ЛНР" Плотницким состоится на следующей неделе

Об этом сообщает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
Дело рассмотрит коллегия из трех судей - Натальи Карягиной, Ларисы Татарчук и Светланы Марущак.
Родственники погибших десантников призвали общественность и СМИ держать в поле внимания этот судебный процесс. "Нужна огласка и поддержка всех неравнодушных, потому что уже второй раз планируется самоотвод судей, что является фактически затягиванием дела", - заявила Илляна Вискалина, сестра погибшего 20-летнего десентника Ильи Гайдука.
20 июля в Днепре из-за самоотвода двух из трех судей не состоялось судебное заседание. Судья Элеонора Женеску мотивировала свое решение тем, что имеет на временно оккупированной территории Донбасса имущество, а судья Андрей Леонов - тем, что при автоматическом распределении этого дела учитывался один из бывших судей Бабушкинского суда, полномочия которого закончились более года назад.
В конце января 2017 года у головное дело против главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух полевых командиров террористов Андрея Патрушева и Александра Гуреева было передано в суд. Во время расстрела Ил-76 Плотницкий был главарем НВФ "Заря".
14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.
На фоне общественного резонанса Главная военная прокуратура обвинила пребывающего на то время в должности начальника штаба АТО генерал-майора Виктора Назарова в "служебной халатности", которая повлекла за собой трагедию. Расследование и судебный процесс затянулись более чем на год. Назарова приговорили к семи годам тюрьмы с сохранением воинского звания. Он отрицает свою вину. Министр обороны Степан Полторак заявил, что решение суда может не в лучшую сторону повлиять на мотивацию и боевой дух военнослужащих в зоне АТО.
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призвать из запаса на одномоментную службу)))
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