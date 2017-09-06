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 Дело о сбитом Ил-76: Суд над главарем "ЛНР" Плотницким состоится на следующей неделе

похороны ил-76

В следующий вторник, 12 сентября, в Бабушкинском районном суде Днепра состоится суд над главарем террористической организации "ЛНР" и двумя его пособниками по делу о сбитом в 2014 году под Луганским аэропортом Ил-76 с украинскими десантниками на борту.

Об этом сообщает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

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Дело рассмотрит коллегия из трех судей - Натальи Карягиной, Ларисы Татарчук и Светланы Марущак.

Родственники погибших десантников призвали общественность и СМИ держать в поле внимания этот судебный процесс. "Нужна огласка и поддержка всех неравнодушных, потому что уже второй раз планируется самоотвод судей, что является фактически затягиванием дела", - заявила Илляна Вискалина, сестра погибшего 20-летнего десентника Ильи Гайдука.

20 июля в Днепре из-за самоотвода двух из трех судей не состоялось судебное заседание. Судья Элеонора Женеску мотивировала свое решение тем, что имеет на временно оккупированной территории Донбасса имущество, а судья Андрей Леонов - тем, что при автоматическом распределении этого дела учитывался один из бывших судей Бабушкинского суда, полномочия которого закончились более года назад.

В конце января 2017 года у головное дело против главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух полевых командиров террористов Андрея Патрушева и Александра Гуреева было передано в суд. Во время расстрела Ил-76 Плотницкий был главарем НВФ "Заря".

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

На фоне общественного резонанса Главная военная прокуратура обвинила пребывающего на то время в должности начальника штаба АТО генерал-майора Виктора Назарова в "служебной халатности", которая повлекла за собой трагедию. Расследование и судебный процесс затянулись более чем на год. Назарова приговорили к семи годам тюрьмы с сохранением воинского звания. Он отрицает свою вину. Министр обороны Степан Полторак заявил, что решение суда может не в лучшую сторону повлиять на мотивацию и боевой дух военнослужащих в зоне АТО.
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После осуждения Плотницко он везде, кроме россии и сателитов будет вне закона.
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гораздо интереснее было бы травануть его...хоть теми же грибами
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А вот этот процесс, я полностью поддерживаю. Виновники должны быть наказаны. Но я хотел бы что бы и конкретных исполнителей тоже установили!
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а куда подевались наши "Ворошиловские стрелки"???
призвать из запаса на одномоментную службу)))
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Вы, суки, принесли войну в Украину... Мы её вернём вам, сторицей вернём, и припомним, тебе, "свинота", под "ником" "Саrib 021b4014", произнесённые тут тобой, слова...
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ты быстрее у хряка отсосёшь уёбок хохолозадый чем что либо вернёшь)))))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДело о сбитом Ил-76: Суд над главарем "ЛНР" Плотницким состоится на следующей неделе
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