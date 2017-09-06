 Януковичу и Лавриновичу предъявили обвинения по делу о захвате власти путем незаконного изменения Конституции, - Луценко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.
"Департаментом специальных расследований ГПУ расследуется дело Конституционного переворота 2010 года, который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий Президента Украины за счет сужения роли и полномочий Парламента и Правительства. На основании собранных доказательств сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 УК Украины экс-президенту В.Януковичу и экс-министру юстиции А.Лавриновичу в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти, в том числе путем принятия мер по незаконному, без решения единого органа законодательной власти в Украине - Верховной Рады Украины, изменению действующей Конституции Украины путем внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования", - рассказал Луценко.
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Для вас, шоколадных, это тоже будет актуальным скоро
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До захвата власти, он был реально легитимным президентом, а после - нет. Я же писал про это и уже не раз, и давно!? Присвоив себе полномочия на которые он не избирался, он обязан был уйти в отставку или на перевыборы. Народ ему их не доверял. Поэтому, никаким легитимным президентом, на момент Майдана, ни он, ни вся назначенная им банда не были. Что полностью выбивает все козыри, у того же )(уйла. + такое преступление, не требует экспертиз и т.д. Достаточно исследовать документы, получить показания, то есть, при желании, можно спокойно и быстро расследовать. Соответственно, Овощ давно мог быть осужден, за тяжкое преступление.
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