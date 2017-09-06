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 Политика Украины
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Все про:Конституция (1992) Лавринович (502) Луценко (7100) Янукович (32607)

 Януковичу и Лавриновичу предъявили обвинения по делу о захвате власти путем незаконного изменения Конституции, - Луценко

янукович

По версии следствия, обвиняемые изменили действующую на тот момент Конституцию Украины путем внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и официального его опубликовали.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Департаментом специальных расследований ГПУ расследуется дело Конституционного переворота 2010 года, который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий Президента Украины за счет сужения роли и полномочий Парламента и Правительства. На основании собранных доказательств сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 УК Украины экс-президенту В.Януковичу и экс-министру юстиции А.Лавриновичу в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти, в том числе путем принятия мер по незаконному, без решения единого органа законодательной власти в Украине - Верховной Рады Украины, изменению действующей Конституции Украины путем внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования", - рассказал Луценко.

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Януковичу и Лавриновичу предъявили обвинения по делу о захвате власти путем незаконного изменения Конституции, - Луценко 01
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ха а как же КСУ и судьи одобрившие Выводом- соотвествие этих изменений как в конституционном правовом поле????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! они типа сивдетели или как бы не при делах.....
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Я ще тоді сказав що влада з 2010-го року стала не легітимною і всі закони що вони наприймають - фількина грамота. Так і вийшло.
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Я тут не Копенгаген- хай юристи дискутують. А я почитаю.
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Конечно. Как же ещё отца шоколадного отмазывать. ведь из КСУ даже никого не уволили.
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Генпгокугог делает официальные заявления через Фейсбук. Спасибо, что не через Однокласников.
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Хорошее дело
Для вас, шоколадных, это тоже будет актуальным скоро
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А чего ещё можно было ожидать от "напёрсточников"!?
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Неужели аж на 4-й год, хватило мозгов? 100% состав преступления, ставит все на свои места, отметает весь этот бред о "легитимном" и блин.... для этого надо было 4-ре года?
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Тут главное при расследовании не выйти на себя.
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Потому что это основа основ. Фундамент создания ОПГ Рыгами и Овощем.
До захвата власти, он был реально легитимным президентом, а после - нет. Я же писал про это и уже не раз, и давно!? Присвоив себе полномочия на которые он не избирался, он обязан был уйти в отставку или на перевыборы. Народ ему их не доверял. Поэтому, никаким легитимным президентом, на момент Майдана, ни он, ни вся назначенная им банда не были. Что полностью выбивает все козыри, у того же )(уйла. + такое преступление, не требует экспертиз и т.д. Достаточно исследовать документы, получить показания, то есть, при желании, можно спокойно и быстро расследовать. Соответственно, Овощ давно мог быть осужден, за тяжкое преступление.
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Абсолютно верно, он нарушил Конституцию и подмял ее под себя.
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Изменения в Конституцию в 2004 очевидно были внесены незаконно, т.к. процедура длительная и быстро можно было менять только с нарушением. Потом 7 лет никто не спрашивал мнения КС по этому вопросу, а Янек спросил, КС, само собой, признал изменение Конституции незаконным и автоматом стала действовать прежняя редакция, которую Янек и Лавринович не меняли, так что Юга бредит, опираясь на революционное правосознание.
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Уникальная ситуация! Если вы обвиняете Яныка в захвате власти,хотя как никрути он стал президентом со второго раза в результате победы на выборах, то дайте правовую оценку Майдану, в результате которого пришли к власти вы сами. Докажите законность захвата майдановцами здания КМДА,бросание арматуры и коктелей молотова в милицию.Оцените эти факты с точки зрения действующего уголовного кодекса Украины.Берите именно правовую сторону вопроса, а не радикально-патриотичечкую. Будьте обьективными,а не односторонними.Закон один для всех. Менты покалеченные и убитые на майдане не были российскими окупантами,они были гражданами Украины и как должностные лица исполняли приказы,кто ответит за убийства этих молодых пацанов?
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Можно ещё добавить в 2010 Янукович не имел административного ресурса и был всемирно признанным президентом. Но это не уменьшает его вину за преступные действия на посту президента и проявленную трусость, когда он удрал со страны прихватив весь свой, и не свой скарб.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯнуковичу и Лавриновичу предъявили обвинения по делу о захвате власти путем незаконного изменения Конституции, - Луценко
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