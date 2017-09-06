 Суд по делу о госизмене Януковича. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Стенограмму прошлого заседания читайте ЗДЕСЬ.
Цензор.НЕТ продолжает вести текстовую онлайн трансляцию этого процесса.
10:45 Адвокат Герасько заявляет прессе, что будет выполнять свои обязанности, однако считает, что 20 календарных дней мало для ознакомления с материалами дела.
"Я считаю, что это нереальный срок. Буду настаивать на этом и на следующем заседании. Я знаю, что нужно 3 месяца. Есть практика: один день - один том", - заявил он.
При этом адвокат отказался отвечать на вопрос, связывался ли он уже со своим подзащитным, но добавил, что связывался со всеми предыдущими адвокатами.
На вопрос о том, согласовал ли он с предыдущими адвокатами позицию, Герасько ответил: "Это преждевременный вопрос".
10:43 Согласовали дальнейший график заседаний: 5 октября - 10 утра, 11 октября - 10 утра, 12 октября - 10 утра, 19 октября - 15 часов дня, 25 октября - 10 утра, 26 октября - 10 утра.
10:42 Судья спрашивает у адвоката Герасько, достаточно ли, по его мнению, у него профессиональной компетенции, чтобы защищать Януковича. На что адвокат заявил, что ответить на этот вопрос сможет после ознакомления и согласования или попытки согласования позиции с Януковичем.
10:39 Судья Девятко: "Суд, посоветовавшись на месте, решил дать адвокату дополнительное время на ознакомление с делом"
Заседание перенесли на 10 утра 21 сентября.
По мнению суда, этого времени достаточно для ознакомления в полном объеме, чтобы адвокат при наличии желания ознакомился с материалами дела.
"После 21 числа вы тоже можете продолжать ознакомление, никто вас не будет ограничивать в доступе", - отмечает Девятко.
Адвокат Герасько говорит, что 21 сентября он не может быть в первой половине дня. Суд соглашается и переносит заседание на 14:00 21 сентября.
10:37 Судьи советуются на месте.
Адвокат Герасько просит еще реплику.
"Только ознакомления недостаточно. Ведь уже идет судебное рассмотрение. Необходимо еще подготовить ходатайства, а это занимает много времени. И это основания для того, чтобы дать мне все же три месяца", - говорит он.
10:34 Прокурор заявил, что, по его мнению, Герасько уклоняется от своих обязанностей. На что адвокат заявляет, что никогда не уклонялся. И добавляет, что намерен подать еще заявление в прокуратуру и суд и хочет полностью ознакомиться с материалами дела.
Герасько также утверждает, что дело политическое. На что судья Девятко делает замечание: "У нас дело не политическое, а уголовное".
10:31 Прокурор Крым заявляет, что фраза адвоката о том, что суд хочет видеть формального адвоката, является недопустимой и просит сделать замечание адвокату.
Обвинитель считает, что ходатайство адвоката о трех месяцах является необоснованным.
"Он сам подтвердил, что у него есть материалы дела, - говорит прокурор. - Мы не возражаем, чтобы он ознакомился с делом, но не за три месяца. Просим его ограничить десятью днями".
10:29 "Каждому человеку гарантируется право на профессиональную правовую помощь. Я не понимаю, как я могу предоставить такую помощь за 10 дней, которыми меня ограничил суд. Считаю возможным ознакомиться со всеми материалами не раньше чем через 3 месяца после сегодняшнего заседания. Прошу перенести слушание дела на другую дату и время. Дать не меньше трех месяцев мне на ознакомление", - просит адвокат.
10:26 Адвокат Герасько подает новое ходатайство - о перенесении заседания.
В ходатайстве он утверждает, что постановление суда вынесено с нарушениями, и считает, что это нарушает его права и права его подзащитного.
В ходатайстве он также настаивает, что срок, выделенный ему на ознакомление, является нереальным.
"Усматриваю в действиях суда предвзятость и желание вынести быстрое решение по делу. Суд хочет видеть в суде формального адвоката, фактически статиста. Я не хочу быть статистом в деле. Я давал присягу адвоката и хочу выполнять свои обязанности законно и порядочно", - говорит Герасько.
10:23 Судьи, посовещавшись на месте, отказали защитнику в объяснении постановления.
Судья Владислав Девятко объясняет, что адвокат получает полномочия, когда ему вручают поручение от Центра бесплатной правовой помощи.
"Суд предлагал вам явиться в суд, об этом свидетельствует наш с вами личный разговор" - говорит Девятко.
10:22 Герасько: "Я получил от него материалы на дисках. Но не знаю, все ли они. Действительно, часть материалов у меня есть. Поэтому я буду все равно ходатайствовать о получении материалов и личном ознакомлении с ними. А не с теми, которые мне передал предыдущий защитник".
10:21 Судья уточняет: "То есть Мешечек (прошлый адвокат. - Ред.) передал вам материалы, которые он получил от прокуратуры и суда?"
10:20 Герасько: "Я считаю, что на первом заседании адвокат должен ознакомиться со своими правами"
Он сообщил, что встретился с предыдущим адвокатом и взял имеющиеся у него материалы дела. "Я начал неофициально ознакамливаться с делом", - заявил он.
10:19 Судья спрашивает адвоката, почему он ни разу за это время не явился в суд, чтобы ознакомиться с материалами дела.
10:16 Прокурор Максим Крым заявляет, что, по его мнению, постановление суда, которым Герасько был назначен адвокатом в этом процессе, полностью соответствует закону.
"Сторона обвинения еще 28 августа написала письмо защитнику, в котором сообщила, как он может ознакомиться с материалами дела. Но он до сих пор не отреагировал на это письмо", - говорит Крым.
10:15 "Прошу разъяснить, как я физически могу выполнить постановление суда о необходимости ознакомиться мне с делом. Можно ли эти сроки назвать разумными?" - обращается к суду адвокат. - Прошу разъяснить, по чьей инициативе меня обязали явиться суд и дали такой нереальный срок на ознакомление с делом".
10:07 Адвокат Герасько объясняет, что его обязали прибыть на заседание 6 сентября. Его назначение адвокатом в этом процессе согласно КПК должно проводиться на заседании суда, а в этом случае было сделано без заседания.
Он также отмечает, что его обязали ознакомиться с материалами дела в краткие сроки, а объем слишком большой: более 50 томов и много видеоматериалов.
10:05 Адвокат Максим Герасько просит разъяснить постановление суда об установлении ему ознакомительных периодов с материалами дела до 6 сентября, поскольку считает, что суд нарушил его права.
10:03 В зал зашли судьи.
09:55 Пришел новый адвокат Виктора Януковича Максим Герасько. Он заявил прессе, что не может пока полноценно участвовать в процессе, потому что не успел ознакомиться с делом.
Отметим, что Герасько также является адвокатом Алексея Пукача и бразильского наемника "ДНР" Рафаэля Лусварги.
Напомним, ранее назначенный государственный адвокат Януковича Мешечек поддерживал ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.
На заседании суда 15 августа был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича к Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича к Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: "Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину".
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не виноватое я это фсе папирэдники!
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- Сёмочка, ти шо таки умеешь говорить?
- Ну конечно, мама.
- Так шо же ти молчал за всё это время?
- Претензий не было…
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Вторник, 5 сентября 2017,
Генпрокуратура Швейцарии знает об информации, озвученной генпрокурором Украины Юрием Луценко по выявленной банковской ячейке с "большим количеством золота".
Так швейцарские правоохранители ответили на просьбу DW подтвердить эту информацию.
"Как ответственный орган власти Швейцарии Генеральная прокуратура знакома с этим вопросом, но сейчас не может предоставить больше деталей", - говорится в комментарии.
"В Швейцарии уголовные производства, как правило, конфиденциальны. В целом мы связаны тайной следствия и служебной тайной", - пояснили там причины отказа от предоставления подробностей.
Как известно, Луценко накануне в Николаеве заявил, что также не может назвать владельца ячейки с золотом из-за тайны следствия, впрочем, отметил, что речь идет о лице, "близком к так называемой" семье (экс-президента Украины Виктора) Януковича".
"На підставі зібраних доказів повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 109 КК України екс-президенту Януковичу та екс-міністру юстиції Лавриновичу у вчиненні спільно з іншими особами захоплення державної влади, у тому числі шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення єдиного органу законодавчої влади в Україні
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Луценко, нагадаємо, напередодні в Миколаєві заявив, що також не може назвати власника комірки з золотом через таємницю слідства, утім, зазначив, що йдеться про особу, "близьку до так званої "сім'ї (екс-президента України Віктора.
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http://espreso.tv/news/2017/09/06/vid_pochatku_roku_derzhborg_ukrayiny_vyris_na_5_mlrd
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