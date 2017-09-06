 Под легендой "борьбы с украинским диверсантами" террористы "ДНР" задержали в Донецке 579 человек. "Такса" за освобождение - $200, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
По его словам, в Донецке в период с 02.09. по 05.09. с.г., преимущественно в ночное время, боевиками "МВД ДНР" и "МГБ ДНР" проведено около 300 рейдов (места и заведения общественного отдыха).
"Данные мероприятия проводились под легендой "борьбы с украинским диверсантами". Задержаны 579 человек (из них 373 чел., по состоянию на утро 06.09, были отпущены из районных отделов "полиции", остальные остаются под стражей). При этом, например, в Куйбышевском районном отделе "полиции ДНР" "такса" за освобождение составляет 200 долларов США", - написал Тымчук.
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Демпингуют
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Попалось тут интересное от ватников.
Ватный папашка жалуется, что его дочку, бывшую "военным юристом" в дырявом воинстве, кинули на подвал за правду о реальной численности дырявых подразделений.
"Перед самым арестом, 01.03.2017 выехав на позиции одного из подразделений, она написала рапорт о реальном численном составе на переднем крае, а это из роты в 64 человека, фактически было в наличии всего 21 человек. 3 марта 2017г. мой ребенок арестован по надуманному обвинению и брошен на подвал."
Не ну круто, конечно. И "рота" числом в 64 человека, и то, что 2/3 из них - "мертвые души". Здорово наверное дырявому ротному зарплату за 43 рыла получать. )))
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На самом деле ватные дебилы забыли, где мины понатыкали, и сами на них подорвались. 3 200-х, 1 300-й. Но виноваты конечно "укроДРГ". )))
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Доходная часть:
- отжатие недоотжатого -10%;
- металлолом -10%;
- торговля широпетом, самогоном и спиртосодержащими клосметическими средствами -10%;
- торговля гражданами ДНР -10%;
- помощь из братской Раиссии -60%.
Расходная часть:
- бухло, бабы патефон - 60%;
- Захараст,Ташкент,Пургин и прочая поепень - 60%;
- стимулирование военов-добровольцев всяких сраней-резаний,бурятий-удмуртий-30%;
- содержание средств массовой пропаганды Лай Ньюс, Анна Гавс, Раииссия 1, НТВ, Вошьдь,Лента сру. и прочая -30%;
- стимулирование местных военов и активистов секты "Свидетелей Путийприйдина" -5%;
- обеспечение уровня жызни жители молодой рыспублики -5%;
- флаги маладой рыспублики на каждом заборе - 20%.
Дефицит бюджета:
- 150%...Покрывается за счет тех, кто не успеет сибацца.
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