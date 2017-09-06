EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия
  2411  32
Материалы по теме:
Все про:боевик (19110) Донецк (7467) задержание (6179) Тымчук (1515)

 Под легендой "борьбы с украинским диверсантами" террористы "ДНР" задержали в Донецке 579 человек. "Такса" за освобождение - $200, - ИС

иконка

С 02.09. по 05.09. с.г., преимущественно в ночное время, боевиками "МВД ДНР" и "МГБ ДНР" проведено около 300 рейдов в Донецке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

По его словам, в Донецке в период с 02.09. по 05.09. с.г., преимущественно в ночное время, боевиками "МВД ДНР" и "МГБ ДНР" проведено около 300 рейдов (места и заведения общественного отдыха).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "МГБ "ДНР" распространяет слухи о переброске командованием АТО "штурмовых" отрядов "язычников" на передовую, - ИС

"Данные мероприятия проводились под легендой "борьбы с украинским диверсантами". Задержаны 579 человек (из них 373 чел., по состоянию на утро 06.09, были отпущены из районных отделов "полиции", остальные остаются под стражей). При этом, например, в Куйбышевском районном отделе "полиции ДНР" "такса" за освобождение составляет 200 долларов США", - написал Тымчук.

Под легендой борьбы с украинским диверсантами террористы ДНР задержали в Донецке 579 человек. Такса за освобождение - $200, - ИС 01

 перейти на форум
 
   
TUVvM1VYVjBRell3V1ZCUmRqbEROREJaUkZGMmRFTjVNRXhFVVhaa1F6a3dXWFpSZEZORVVtZDBRekV3V1VSU1owNUROREJaVEZGMmRFZEJNRXhxVVhWRFFYUkpUa05oTUZsRVVtazVRemhKVGtNMFNVNURWVEJNTjFGMlpFTjRNRXhFVW1ka1IwSk1lUzlSYjNSSFREQk1lbEpvT1VkRU1FeHZka3c1UTNnd1REZFJkR1JEZVRCTWFsRjFibnBSZERsRGR6Qk1WRkYwWkVkQk1FeGlVWE5PUXprd1RHcFJkRmg2VVd4T1F5c3dURE5SZEdSSFJ6Qk1iejA9
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Класно. А там пару миллионов таких депилов живет, у кого нет 200& могут сдать почку
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
При Украине же плохо жилось...Теперь некуй шастать...)))За что боролись,на то и напоролись)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нехай кричать: "рихферендум" "путін види вайцка"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо же как-то пополнять бюджет молодой республики.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это нормальная финансовая политика маладой республики по отношению к вопящим про хуйловведи!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Было уже:...гони монету, монеты нет - иди в тюрьму. Тюрьма забита - иди в корыто. Корыта нет - иди домой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
200 баксов?от жеж подпиндосники...а лугандонским шекелем не скрепно выкуп брать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Мертвые души".
Попалось тут интересное от ватников.
Ватный папашка жалуется, что его дочку, бывшую "военным юристом" в дырявом воинстве, кинули на подвал за правду о реальной численности дырявых подразделений.

"Перед самым арестом, 01.03.2017 выехав на позиции одного из подразделений, она написала рапорт о реальном численном составе на переднем крае, а это из роты в 64 человека, фактически было в наличии всего 21 человек. 3 марта 2017г. мой ребенок арестован по надуманному обвинению и брошен на подвал."

Не ну круто, конечно. И "рота" числом в 64 человека, и то, что 2/3 из них - "мертвые души". Здорово наверное дырявому ротному зарплату за 43 рыла получать. )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Як були вони даунецькою гопотою, так нею і залишились. Горбатого тільки могила виправить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
і могила горбатого не виправляє....постає перед Богом горбатим, і буде відповідати ,чим нажив горб...ось там вже на"підвал"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О жутком коварстве "укроДРГ". )))

На самом деле ватные дебилы забыли, где мины понатыкали, и сами на них подорвались. 3 200-х, 1 300-й. Но виноваты конечно "укроДРГ". )))
Под легендой "борьбы с украинским диверсантами" террористы "ДНР" задержали в Донецке 579 человек. "Такса" за освобождение - $200, - ИС - Цензор.НЕТ 9043
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
днр заповедник лошар, грех на них не заработать нормальным пацанам из попучления.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мало того, что домбасский лохторат использовали, на нем еще и зарабатывают.За все надо платить,а зак глупость в двойне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Госбюджет ДНР на 2017 год.
Доходная часть:
- отжатие недоотжатого -10%;
- металлолом -10%;
- торговля широпетом, самогоном и спиртосодержащими клосметическими средствами -10%;
- торговля гражданами ДНР -10%;
- помощь из братской Раиссии -60%.
Расходная часть:
- бухло, бабы патефон - 60%;
- Захараст,Ташкент,Пургин и прочая поепень - 60%;
- стимулирование военов-добровольцев всяких сраней-резаний,бурятий-удмуртий-30%;
- содержание средств массовой пропаганды Лай Ньюс, Анна Гавс, Раииссия 1, НТВ, Вошьдь,Лента сру. и прочая -30%;
- стимулирование местных военов и активистов секты "Свидетелей Путийприйдина" -5%;
- обеспечение уровня жызни жители молодой рыспублики -5%;
- флаги маладой рыспублики на каждом заборе - 20%.
Дефицит бюджета:
- 150%...Покрывается за счет тех, кто не успеет сибацца.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Терпилам то и нужно , для этого они звали русский мир !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Думаю что скоро народец донбабве начнут продавать в чечню и дагестан.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ой прям продавать. приедут сами ясыр брать ну и добрать недобранное в первые разы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
продавать по демпинговым ценам!!! ведь народец-то весь "штопаный"...не один раз "испльзованый" в самых извращённых позах)))
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПод легендой "борьбы с украинским диверсантами" террористы "ДНР" задержали в Донецке 579 человек. "Такса" за освобождение - $200, - ИС
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти