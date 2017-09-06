 Суд по "делу Умерова": к процессу просят приобщить альтернативную экспертизу

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии. об этом рассказала дочь обвиняемого Айше Умерова.
"У нас остался еще один свидетель, завтра заслушают его показания на крымскотатарском языке. Сторона защиты представит порядок представления письменных доказательств, и, собственно, будет заявлять ходатайство о приобщении альтернативной экспертизы, которую мы делали в Киеве, в одном из подразделений Академии наук", - рассказала Айше Умерова.
На предыдущем судебном заседании по делу Ильми Умерова четыре свидетеля заявили, что в его выступлении не содержались призывы к каким-либо действиям, и что перевод речи Умерова, заказанный ФСБ России, который фигурирует в материалах дела, не является точным.
В 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Ильми Умерова уголовное дело. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.
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