 Глава МИД Германии о заявлении Путина по миротворцам на Донбассе: "Внешняя политика России подверглась изменениям, и мы не должны упустить этот шанс"

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль "очень рад" тому, что президент Российской Федерации Владимир Путин "сказал, что продолжит переговоры о требованиях, которые в прошлом Россия отвергала". Об этом со ссылкой на реакцию руководителя МИД ФРГ пишет агентство Associates Press, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По словам немецкого дипломата, заявление Путина стало для него "сюрпризом".
"Еще важнее то, что это предложение по миротворческой миссии ООН на востоке Украины демонстрирует, что внешняя политика России подверглась изменениям, и мы не должны упустить этот шанс. Будет хорошо, если мы воспримем это как готовность к переговорам о новых путях разрядки напряженности", - считает Габриэль.
Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
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12:32, 26 августа 2017
Представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу и глава Международного секретариата по безопасности и гражданскому сотрудничеству между Украиной и НАТО Евгений Марчук рассказал о существующих нюансах введения на территорию Украины миротворческой миссии ООН. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Марчук отметил, что приглашение иностранных военных в компетенции Верховной Рады, которая должна аргументировать свое предложение ООН.
"Если мы в предложении укажем агрессию России, то это будет означать войну двух государств. Миротворцы, как правило, в таких случаях не участвуют. Если мы не указываем агрессию России, значит у нас внутренний гражданский конфликт и тогда миротворцы могут участвовать", - раскрыл он один из нюансов.
Еще одним камнем преткновения Марчук называет необходимое согласие сторон, а поскольку сепаратистов в Донбассе мы не признаем стороной конфликта, то необходима подпись России.
"Согласится Россия быть стороной конфликта да еще в решении ООН? Не думаю. Президент РФ Владимир Путин неоднократно излагал позицию России по этому вопросу - "ихтамнет", - говорит он.
Также он предполагает, что даже в случае предварительной договоренности с Россией о полном выводе из Донбасса "регулярных, но безшевронных войск", там останутся только два армейских корпуса сепаратистов, что в свою очередь снова актуализирует вопрос о признании боевиков стороной.
"Без согласия фактически воюющих сторон миротворцев в зону практических боевых действий никогда не пошлют", - уточняет он, напоминая, что в любом случае голосование в Совбезе Россия скорее всего заблокирует, если оно не будет ее устраивать.
По словам эксперта, даже в случае поддержки решения об отправке миротворцев в Украину возникнет вопрос о количестве военных и участке их работы, поскольку на то, чтобы занять всю контактную линию (426 км) и неконтролируемый Украиной участок госграницы (406 км 700 м) нужно немало ресурсов.
Наконец, важнейший вопрос - из каких стран будут миротворцы.
"Если Россия согласится на эту миротворческую миссию, она будет настаивать не только включить ее контингент в состав миссии, но и ввести своего представителя в состав командования миссии. Если Россия не сторона конфликта, а это скорее всего будет условием России на эту миссию, тогда никаких аргументов для возражения о включении ее контингента и представителя в командовании миссии нет", - говорит Марчук.
Также, важной проблемой на пути к участию миротворцев в разрешении конфликта в Украине Марчук считает необходимость обеспечения нормальной деятельности миссии на территории страны, которая приглашала, а с отсутствием контроля за частью территорий это осуществить сложно.
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Данные приведены Канцлером Германии Конрадом Аденауэром, во 2-м томе воспоминаний.
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И теперь у них в ранге политики закон:ПАЦАН СЛОВО -ДАЛ ПАЦАН СЛОВО ВЗЯЛ
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Габриэль заниматься политикой на региональном уровне, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице. В 1990-е годы его протежировал премьер-министр Нижней Саксонии Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder).
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Источник:https://censor.net.ua/n454190"
є в світі кіндер-сюрпризи, а цей старпер) теж сюрприз, чи кацяпи кешем його порадували?!
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-- Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
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Фиолетово бьіть априори не может, поскольку война идет в Европе и в медиапространство попадают периодически сообщения из Украиньі.
Можно вспомнить, как публично отхлестали Линднера (ФДП), которьій довольно так размьіто предложил "вьінести Крьім за скобки".
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А немцам нужно больше жирной пищи жрать с пивом...
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Тик-так, господин президент
Часики запущены и уже отсчитывают положенные 180 дней, данных спецслужбам США на выявление счетов, связанных с путинским режимом.
Поциэнт половил щуку, сгонял к попам. Затих и притаился. Запустил свои потешные разборки с Китаем по поводу Бирмы на фоне своего визита к Южному хозяину, но вот и действие введённого препарата начинает показывать эффект налицо, так сказать.
Россия направляет в Совбез ООН проект резолюции о введении миротворцев в Донбасс, Путин поручает МИДу это лично и поддерживает идею о вводе на Донбасс международной миротворческой миссии под эгидой ООН. Это не российские будут "миротворцы", а настоящие, ООНовские.
Видимо, поциэнт будет пытаться форсировать исполнение Россией Минских соглашений в надежде продать свою покладистость в обмен на финансовую свободу. Как обычно - прижали, он и пошёл торговаться, типичный мр. путин. Но что-то подсказывает мне, что на этот раз он уже не отмажется.
На месте Украины я бы исполнял свою часть с максимально доступными по регламенту задержками (написано "выполнить в срок 25 дней" - выполнять на 25-й), чтобы дополнительно заставить кремль попотеть в надеждах успеть.
Потому что часики тикают.
https://polka.d3.ru/tik-tak-gospodin-prezident-1442034/
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Украина назвала свои требования по миротворцам на Донбассе
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https://inforesist.org/ukraina-nazvala-svoi-trebovaniya-po-mirotvortsam-na-donbasse/
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Миротворцы должны охранять Ихтамнетов!
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