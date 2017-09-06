EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины, За рубежом
  4148  81
Материалы по теме:
Все про:Германия (2948) миротворцы (392) ООН (2185) Путин (24210) Донбасс (15969) Габриэль (52)

 Глава МИД Германии о заявлении Путина по миротворцам на Донбассе: "Внешняя политика России подверглась изменениям, и мы не должны упустить этот шанс"

габриэль

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль разглядел в инициативе Москвы о миротворцах признаки изменения внешней политики государства-оккупанта.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль "очень рад" тому, что президент Российской Федерации Владимир Путин "сказал, что продолжит переговоры о требованиях, которые в прошлом Россия отвергала". Об этом со ссылкой на реакцию руководителя МИД ФРГ пишет агентство Associates Press, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По словам немецкого дипломата, заявление Путина стало для него "сюрпризом".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для Украины принципиальным вопросом является вывод к развертыванию миссии ООН всех иностранных войск с ОРДЛО, а они там одни - российские, - Ельченко

"Еще важнее то, что это предложение по миротворческой миссии ООН на востоке Украины демонстрирует, что внешняя политика России подверглась изменениям, и мы не должны упустить этот шанс. Будет хорошо, если мы воспримем это как готовность к переговорам о новых путях разрядки напряженности", - считает Габриэль.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Запахло тухлой денежкой, хотя говорят деньги не пахнут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Миротворцы будут введены на Донбасс, если Украина признает, что в стране идет внутренний гражданский конфликт - Марчук
12:32, 26 августа 2017

Представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу и глава Международного секретариата по безопасности и гражданскому сотрудничеству между Украиной и НАТО Евгений Марчук рассказал о существующих нюансах введения на территорию Украины миротворческой миссии ООН. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Марчук отметил, что приглашение иностранных военных в компетенции Верховной Рады, которая должна аргументировать свое предложение ООН.
"Если мы в предложении укажем агрессию России, то это будет означать войну двух государств. Миротворцы, как правило, в таких случаях не участвуют. Если мы не указываем агрессию России, значит у нас внутренний гражданский конфликт и тогда миротворцы могут участвовать", - раскрыл он один из нюансов.
Еще одним камнем преткновения Марчук называет необходимое согласие сторон, а поскольку сепаратистов в Донбассе мы не признаем стороной конфликта, то необходима подпись России.
"Согласится Россия быть стороной конфликта да еще в решении ООН? Не думаю. Президент РФ Владимир Путин неоднократно излагал позицию России по этому вопросу - "ихтамнет", - говорит он.
Также он предполагает, что даже в случае предварительной договоренности с Россией о полном выводе из Донбасса "регулярных, но безшевронных войск", там останутся только два армейских корпуса сепаратистов, что в свою очередь снова актуализирует вопрос о признании боевиков стороной.
"Без согласия фактически воюющих сторон миротворцев в зону практических боевых действий никогда не пошлют", - уточняет он, напоминая, что в любом случае голосование в Совбезе Россия скорее всего заблокирует, если оно не будет ее устраивать.
По словам эксперта, даже в случае поддержки решения об отправке миротворцев в Украину возникнет вопрос о количестве военных и участке их работы, поскольку на то, чтобы занять всю контактную линию (426 км) и неконтролируемый Украиной участок госграницы (406 км 700 м) нужно немало ресурсов.
Наконец, важнейший вопрос - из каких стран будут миротворцы.
"Если Россия согласится на эту миротворческую миссию, она будет настаивать не только включить ее контингент в состав миссии, но и ввести своего представителя в состав командования миссии. Если Россия не сторона конфликта, а это скорее всего будет условием России на эту миссию, тогда никаких аргументов для возражения о включении ее контингента и представителя в командовании миссии нет", - говорит Марчук.
Также, важной проблемой на пути к участию миротворцев в разрешении конфликта в Украине Марчук считает необходимость обеспечения нормальной деятельности миссии на территории страны, которая приглашала, а с отсутствием контроля за частью территорий это осуществить сложно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Конечно, не как Шредеру, но весьма не плохо, как по немецким меркам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Він не знає що зовнішня політика масковії залишається незмінною вже сотні років?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Начиная с 1925 года, Советская Россия заключила 58 договоров, соглашений и конвенций с др. государствами. 45 (!) из которых она нарушила, прервала или вышла в одностороннем порядке. Из 12 Пактов о ненападении, заключенных с 1925 года были нарушены 10 (!), из которых 4 уже после 1945 года. Из 18 союзнических соглашений нарушены 15, из них 12 после 1945 года. Уже после войны СССР заключил с 1946 года 6 договоров о мире и из которых 3 (!) были нарушены к 1957 г.
Данные приведены Канцлером Германии Конрадом Аденауэром, во 2-м томе воспоминаний.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В 1917 голу к власти пришли пацаны. Всех адекватных выгнали или уничтожили .
И теперь у них в ранге политики закон:ПАЦАН СЛОВО -ДАЛ ПАЦАН СЛОВО ВЗЯЛ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
когда я был комсомольцем, нужно было знать ленинское определение морали и нравственности. Так вот, то, что идет на пользу революции - то морально и нравственно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Только Гавриил скромно умалчивает, каких или чьих миротворцев пидаРассея хочет втюхать на Лугандонию. Хотя прекрасно знает об этом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Щось він розгледів те, чого нема- хУЙЛО і раніше не заперечував проти миротворців. На словах не заперечував...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
миротворцы должны стоять на ГРАНИЦЕ УКРАИНЫ-РОССИИ !!! ВОТ главное требование Украины!!! а хуйло лепит "горбатого"- не границу с паРАШЕЙ перекрывать, а внутри Украины на передке с Лугандоном быть...типа "гражданской войнушки"))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну хоть не себе лично приписал "изменения в политике России"....хотя еще не вечер...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все стало на свои места: омела пшеницу родить не будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, вот у пьютина появился первый голубок мира мечтающий о отмене санкций. Теперь Украине прийдётся дать веские причины, почему она не хочет следовать миролюбивой политике Мацквабада и прислушиватся к немецким политикам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"По словам немецкого дипломата, заявление Путина стало для него "сюрпризом".
Источник:https://censor.net.ua/n454190"

є в світі кіндер-сюрпризи, а цей старпер) теж сюрприз, чи кацяпи кешем його порадували?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья?
-- Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Угу, "конь" для троянцев, тоже был сюрпризом...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Щас все завербованные и купленные европолитпроститутки повылазят, с одобрямсами...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
габриель : " нефтодолары газпрома не пахнут"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
очередные хотелки немецкого чиновниеа, в жопу его
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а вот я стесняюсь спросить-"В ЖОПУ его.." это в ЕГО жопу? или вы имели ввиду лицо? Как узнать и отличить? по анализам или по отрыжкам сказанного?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Теперь главное держать петюню - агента хуйла крепко за яйца и не дать ему сделать непоправимых ошибок. Ввод миротворцев будет однозначно понят как признание мордора в качестве миротворца, а не агрессора. Этого и добивается гнойный шоколад - проповедник хуйла. Если украинцы не хотят aннигилировать рошена - предателя, то хотя бы попытаться нейтрализовать его стоит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как Вы такое могли подумать? Гаврило с отвращением отбросил пару лимонов баксов (в карман) и давай пристально разглядывать путина. И таки нашел, что хотел увидеть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какое Штази? Гнилой продажный старый пентюх облеченный небольшой властью в данный момент с туго набитыми евро карманами. Просто Украина не должна допустить оформления ихтамнетов как миротворцев даже и совместно с другими странами и все.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Внешняя политика рф постоянно подвергается изменениям. "Меняется" как уж на сковородке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Песков говорит что никаких изменений. Путин всегда это предлагал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надеюсь, что на выборах в бундестаг смердящие хуйловскими взятками социал-демократы-полукомуняки потеряют много мест и не будут участвовать в формировании правительства Германии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Российская консерва задергалась. "Лавры" канцлера Шредера не дают покоя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ух как хочется бабла ..за каждое слово плешивого недомерка цепляются
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это было не для немецких граждан сказано. Немцам то все глубоко фиолетово. В Германии, кроме жителей бывшего СССР, сами немцы не интересуются "украинским кризисом" как здесь называют украино-российскую войну (де-юре АТО). Но если Вы и правда житель Германии (судя по флажку хотя это не показатель) то мне нечего вам объяснять
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Думаю, что Габриель хочет поиграться в миротворца. Тут достаточно формального повода, вроде того, что путин "согласился" на голубьіе каски. Нужно наблюдать, раскрутят ли ету тему в ближайшие дни. Миротворцев скорее всего не будет, поскольку свой формат мокша запрограмирует так же, как и минские соглашения, на невьіполнение, а украинскую инициативу заблокирует. Но перемогу немецкой дипломатии все равно можно будет обьявить.

Фиолетово бьіть априори не может, поскольку война идет в Европе и в медиапространство попадают периодически сообщения из Украиньі.

Можно вспомнить, как публично отхлестали Линднера (ФДП), которьій довольно так размьіто предложил "вьінести Крьім за скобки".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поскольку руководство Украины не выдвигает идей и ведет себя исключительно пасивно, думаю это было сказано с целью оказания давления на украинское руководство в первую очередь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Миротворческая миссия должна вводится с согласия и после консультаций украинской стороны. Кроме того, миссия должна обеспечить контроль российско-украинской границы, чтобы туда не попадали российские военные, оружие, техника и наемники. В случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира, не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев, поскольку это будет противоречить базовым принципам миротворческой деятельности ООН. В равной мере не может идти речи о получении согласия на проведение операции по поддержанию мира от незаконных вооруженных формирований, действующих на территории ОРДЛО», - сказано в сообщении Министерства иностранных дел.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы озвучили позицию Порошенко. Решать вводить или не вводить миссию будут в Совете Безопасности ООН. Украина не член СБ, да и Порошенко хотел выступить с заявлением на Генеральной Ассамблее ООН, а там в основном пиарятся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как это всё прогнозируемо..а всему виной вонючий российский газ..которым бывшая КГБешная элита Германии хочет торговать..единолично..готовы на всё..это как пакт о не нападении..в 1910 г...в 1940 г....Не закончится это добром..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А это вообще кроме кацапов и орков в такой форме (на линии разграничения) кому-то нужно? Они Лугандон от Украины охранять будут? Тут и говорить не о чем.
А немцам нужно больше жирной пищи жрать с пивом...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
договорняк это,ничего не изменится,видать санкции яйки сильно зажали сукам,немец аж пищит сука как ему санкции мешают деньгу делать хочет как шредер в совет директоров в раше,если эти примут хуйловское предложение то Украина ничего не выиграет,выиграет только раша и то не полностью США их не прощают
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Российские гастарбайтеры не выгодны не только Украине, но и России
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какие изменения? О чем он???

Тик-так, господин президент
Часики запущены и уже отсчитывают положенные 180 дней, данных спецслужбам США на выявление счетов, связанных с путинским режимом.

Поциэнт половил щуку, сгонял к попам. Затих и притаился. Запустил свои потешные разборки с Китаем по поводу Бирмы на фоне своего визита к Южному хозяину, но вот и действие введённого препарата начинает показывать эффект налицо, так сказать.
Россия направляет в Совбез ООН проект резолюции о введении миротворцев в Донбасс, Путин поручает МИДу это лично и поддерживает идею о вводе на Донбасс международной миротворческой миссии под эгидой ООН. Это не российские будут "миротворцы", а настоящие, ООНовские.

Видимо, поциэнт будет пытаться форсировать исполнение Россией Минских соглашений в надежде продать свою покладистость в обмен на финансовую свободу. Как обычно - прижали, он и пошёл торговаться, типичный мр. путин. Но что-то подсказывает мне, что на этот раз он уже не отмажется.
На месте Украины я бы исполнял свою часть с максимально доступными по регламенту задержками (написано "выполнить в срок 25 дней" - выполнять на 25-й), чтобы дополнительно заставить кремль попотеть в надеждах успеть.
Потому что часики тикают.
https://polka.d3.ru/tik-tak-gospodin-prezident-1442034/
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот правильно Суворов про таких "добровольных помощников" писал. Помните? Оградить в углу лагеря загончик для таких как этот "министр" и не кормить. Пусть друг друга жрут, пусть заснуть бояться чтоб кореша не сожрали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Внешняя политика России подверглась изменениям да в Московии со времён Орды ничего не менялось по настоящее время.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С Габриэлем этими бабками рассчитались? Продешевил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Видимо в ООН украинские дипломаты собрали уже достаточной поддержки для введения миротворцев, раз хуло начало действовать на опережение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
этот габра человек шредера,поэтому сука тянет за хуйла,бабло отрабатывает и на будущее место в роснефте
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Значит дела плохи если сам заговорил,а немцы сразу в ладошки хлопать начали , а что потом?приднестровье 2? Так и так условие будут в пользу всех этих кондо..ов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он наверное закладывает по немногу -видать рашисты научили этому и поэтому бред и несет в надежде что найдется какой то идиот и поверит этому -пора ему кончать с этим а то алкоголиком станет на старческие года .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты давай, тщательнее там вылизывай, клоун, целуй ботоксную гниду под хвост усердней, старайся получше, авось и премия какая перепадет от кремляди. Какое же позорище все эти Шредеры, Штайнмайеры, Габриэли, все эти убогие кремлешлюхи из СДПГ. Ганьба!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этот глава МВД Германии видать с Луны свалился или возрост дает себе знать но в таких вещах не разобраться да еще главе МВД это полный позор для него-он не может понять что у Х-ЙЛА на уме а это совсем просто понимается -путин лелеет надеждой что его военная банда с руками кровавыми по локти как раз и будет этими так называемыми миротворцами-глаза протри Габриель -такого не видать это надо быть слепым -видать наверное по немногу закладывает а такие обычно не хрена не видят кроме себя и несут постоянно бред.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та мало з чого яка курва тішиться... Он Зізі палець хуйло показало і вже в тої шльондри радості повні трусєля..😕😕😕
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А где проект по миротворцам предложенный Украиной? Сидели, ждали пока Х.ло предложит...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Подобные заявления ПутЫна , являются четкими маркерами двух стремлений и настроений Кремля. Первое: Путлер изо всех сил пытается заморозить, в этот раз уже с помощью миротворцев, конфликт на Донбассе. Таким образом он надеется решить сразу несколько вопросов: оставить Украину в подвешенном состоянии с нерешенными территориальными проблемами, заблокировать ее дальнейшую интеграцию на Запад и после прекращения горячей фазы конфликта на Донбассе поднимать вопрос о снятии санкций с РФ. Второе - эти самые действующие санкции очень болезненные для России в целом и для российских элит в частности. Они ищут любые механизмы и возможности выйти из-под них, а Глава МЗС Германии , решил чуть- чуть подзаработать , сыграв на руку путлеру !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если голубые каски будут только на линии разграничение то это грозит заморозкой конфликта а Путину это и надо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Петя сам просил миротворцев, его за язык никто не тянул
 показать весь комментарий
Ответить
 
Просил миротворцев. А причем здесь нарассеяне?
 показать весь комментарий
Ответить
 
«Любое международное миротворческое присутствие должно вводиться с согласия и после исчерпывающих консультаций с украинской стороной, предусматривать вывод всех оккупационных войск и наемников, а также их оружия с территории Украины и обеспечивать надежный контроль российско-украинской границы для предотвращения попадания российских военных, оружия, техники и наемников на территорию Украины. В случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира (ОПМ), не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев, поскольку это будет противоречить базовым принципам миротворческой деятельности ООН. В равной мере не может идти речи о получении согласия на проведение ОПМ от незаконных вооруженных формирований, действующих на территории ОРДЛО при поддержке, финансировании и материально-технического обеспечении со стороны РФ», - сообщается на сайте МИД.
https://inforesist.org/ukraina-nazvala-svoi-trebovaniya-po-mirotvortsam-na-donbasse/
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Никогда не верьте русским и не будите обманути !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вонючий брехливый хамелеон, как этой тваре вобще дали право, представлять Германию, после всего того, что он в Германии сделал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ай да Путин, Ай да молодец.
Миротворцы должны охранять Ихтамнетов!
Глава МИД Германии о заявлении Путина по миротворцам на Донбассе: "Внешняя политика России подверглась изменениям, и мы не должны упустить этот шанс" - Цензор.НЕТ 6097

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эти клоуны уже схавали?Они действительно наивные,и припи..ые,или так кажетса?
 показать весь комментарий
Ответить
 
пака хаспатин путен не апомнился надоть иму ачко вылизать так чтоб ему стыдна стало...Мыныстр Зигмар Габриэль
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава МИД Германии о заявлении Путина по миротворцам на Донбассе: "Внешняя политика России подверглась изменениям, и мы не должны упустить этот шанс"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти