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 В Украине зарегистрирован шестой случай столбняка за год: 7-летний ребенок госпитализирован в Хмельницком, - Минздрав

вакцина прививка вакцинация столбняк

Ребенок не был вакцинирован.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"4 сентября около 17 часов вечера в министерство поступило сообщение об очередном случае столбняка у ребенка. На этот раз девочка Вика 7 лет в Хмельницком, которая не имеет ни одной прививки. Она поранилась в прошлый четверг, но родители не обратились к врачам и оказали первую помощь самостоятельно. В городскую больницу ее привезли только в понедельник в обед, когда начали проявляться симптомы столбняка. Профилактическую прививку после травмы также не сделали. В Минздраве есть достаточное количество человеческого противостолбнячного иммуноглобулина европейского производства, который рекомендован для лечения столбняка основными международными протоколами, имеет преквалификацию ВОЗ и GMP. Нужное количество иммуноглобулина было направлено в Хмельницкий, о чем врачам и родителям сообщили", - сказано в сообщении.

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В Украине зарегистрирован шестой случай столбняка за год: 7-летний ребенок госпитализирован в Хмельницком, - Минздрав 01

"Несмотря на это, весь день в Минздрав поступали сообщения о поисках противостолбнячной сыворотки российского производства для этого самого ребенка, хотя иммуноглобулин был введен ребенку в 10 утра. МОЗ Украины сообщает, что мы не рекомендуем использовать препараты российского производства, особенно иммунобиологические. Препараты не зарегистрированы в Украине, не имеют никакого международного сертификата качества, а также из-за отсутствия официальной дистрибуции в стране они завозятся противозаконно, поэтому нет никакой гарантии соблюдения холодовой цепи. И вновь призываем всех родителей делать прививки своим детям и самим ревакцинироваться каждые десять лет. Вакцины являются безопасными и надежными, а незначительные побочные реакции переносятся гораздо легче и проходят без последствий, в отличие от столбняка", - резюмировали в Минздраве.

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4 августа Минздрав сообщил о заболевании столбняком девочки 3,5 лет в Новояворовске Львовской области. Ребенок не был вакцинирован. Тогда министерство отмечало, что это уже пятый случай столбняка среди детей в Украине в этом году. Ни один из заболевших не был привит.


В Украине зарегистрирован шестой случай столбняка за год: 7-летний ребенок госпитализирован в Хмельницком, - Минздрав 02

Столбняк - это острое инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему и проявляется сильными судорогами. От тяжелых форм заболевания смертность достигает более 50%. Предотвратить столбняк можно только вакцинацией.
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дохтору семейному и родителям премию не забудьте выписать...
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Конченным ублюдкам-родителям сообщаем - переболевшие столбняком в плановом порядке вакцинируются и ревакцинируются от столбняка. Почему? Уровень анатоксинов в крови считается медициной недостаточным после перенесенной болезни.
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В Украине зарегистрирован шестой случай столбняка за год: 7-летний ребенок госпитализирован в Хмельницком,

100% вины лежит на Супрун.
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Она что, родителей этого несчастного ребенка убеждала дать ему шанс умереть от правця?
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Примерное описание мозга противников прививок:
"Твёрдая мозговая оболочка в проекции правой теменной доли имеет сквозную рану.Кашицеобразная ткань головного мозга выделяется из раны наружу.Мягкая,паутинная оболочки,кора и белое вещество правой теменной доли на участке неопределённой формы размерами 9х9см.кашицеобразные с кровоизлияниями .Ткань в области описанных изменений мозга,распадается при лёгком дотрагивании"
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В Украине полнейшая безконтрольность по прививочному делу,страна,находящаяся в самом центре Европы имеет самый низкий удельный вес привитых в первую очередь детей в Европе,а в мире где-то в конце.В Хмельницком,по моему,это уже второй случай среди детей за последние пару лет. Такого не было за годы независимой Украины
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Ребенок,скорее всего имел какую-то травму,но родители не обеспокоились и он не получил экстренной профилактики на травмпункте
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А зачем? Родители хотели чтобы ребенок умер от столбняка. Религия такая наверное.
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Первое дело это - обработка раны. Если рана была глубокая - то делается это в больнице. Если нет, то родители. Все же это не сложная и нужная процедура.
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Антивакцинаторская пропаганда таки дает эффект. Масса родителей готова предоставить возможность своему ребенку шанс умереть в муках от давным-давно побежденных медициной инфекций. Шо можно сказать? Сделайте 15 лет среднюю школу!
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Нет, не пропаганда тому виной, а отключения электричества в поликлиниках, производимые паном Ахметовым. Никто не хочет, чтобы его ребёнок умер от испорченной вакцины, не успев даже пораниться и заразиться столбняком .
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Нет вакцин.От бешенства,укуса змей и столбняка.Во всяком случае в районных поликлиниках.
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Согласен с Андрей Дидовик. Пропаганда под лозунгом "Не отдадим жопы своих детей под их вакцины!" бешеная. На фб целая свора таких, при слове "сыворотка" у них начинается мелкое подрагивание конечностей преходящий при слове "вакцинация" в тетанус. С удивлением узнал, что многие противники вакцин на украинских форумах жители РФ, хотя Московия опережает Украину по вакцинации на 40%.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеВ Украине зарегистрирован шестой случай столбняка за год: 7-летний ребенок госпитализирован в Хмельницком, - Минздрав
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