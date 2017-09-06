 В Украине зарегистрирован шестой случай столбняка за год: 7-летний ребенок госпитализирован в Хмельницком, - Минздрав

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"4 сентября около 17 часов вечера в министерство поступило сообщение об очередном случае столбняка у ребенка. На этот раз девочка Вика 7 лет в Хмельницком, которая не имеет ни одной прививки. Она поранилась в прошлый четверг, но родители не обратились к врачам и оказали первую помощь самостоятельно. В городскую больницу ее привезли только в понедельник в обед, когда начали проявляться симптомы столбняка. Профилактическую прививку после травмы также не сделали. В Минздраве есть достаточное количество человеческого противостолбнячного иммуноглобулина европейского производства, который рекомендован для лечения столбняка основными международными протоколами, имеет преквалификацию ВОЗ и GMP. Нужное количество иммуноглобулина было направлено в Хмельницкий, о чем врачам и родителям сообщили", - сказано в сообщении.
"Несмотря на это, весь день в Минздрав поступали сообщения о поисках противостолбнячной сыворотки российского производства для этого самого ребенка, хотя иммуноглобулин был введен ребенку в 10 утра. МОЗ Украины сообщает, что мы не рекомендуем использовать препараты российского производства, особенно иммунобиологические. Препараты не зарегистрированы в Украине, не имеют никакого международного сертификата качества, а также из-за отсутствия официальной дистрибуции в стране они завозятся противозаконно, поэтому нет никакой гарантии соблюдения холодовой цепи. И вновь призываем всех родителей делать прививки своим детям и самим ревакцинироваться каждые десять лет. Вакцины являются безопасными и надежными, а незначительные побочные реакции переносятся гораздо легче и проходят без последствий, в отличие от столбняка", - резюмировали в Минздраве.
4 августа Минздрав сообщил о заболевании столбняком девочки 3,5 лет в Новояворовске Львовской области. Ребенок не был вакцинирован. Тогда министерство отмечало, что это уже пятый случай столбняка среди детей в Украине в этом году. Ни один из заболевших не был привит.
Столбняк - это острое инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему и проявляется сильными судорогами. От тяжелых форм заболевания смертность достигает более 50%. Предотвратить столбняк можно только вакцинацией.
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100% вины лежит на Супрун.
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"Твёрдая мозговая оболочка в проекции правой теменной доли имеет сквозную рану.Кашицеобразная ткань головного мозга выделяется из раны наружу.Мягкая,паутинная оболочки,кора и белое вещество правой теменной доли на участке неопределённой формы размерами 9х9см.кашицеобразные с кровоизлияниями .Ткань в области описанных изменений мозга,распадается при лёгком дотрагивании"
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