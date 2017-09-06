 Гройсман сегодня проведет заседание Кабмина

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.
Начало заседания запланировано на 11:00.
Напомним, ранее Гройсман рассказал о работе правительства на ближайший год.
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В новой пенсионной системе выплата пенсий будет привязана исключительно ко взносам в Пенсионный фонд, - Гройсман(80)
Гройсман: Новая сессия Рады - это возможности. ВИДЕО(29)
Нам нужно решить ряд проблем в государстве, - Гройсман(63)
Гройсман может завтра представить в парламенте общую концепцию бюджетной политики, - Геращенко(69)
Порошенко с Гройсманом не предавали идеалы Майдана, так как идеалов у них просто нет, – Сенченко(0)
Окончательное вступление в силу соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС - значительный успех, - Чолий(16)
Гройсман о переформатировании Кабмина: "Правительство работает. У каждого министра есть задание. Возможно, кто-то хочет раскачивать ситуацию"(36)
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2 тыс.грн.? 5 тыс.грн.? 105 тыс.грн.?
А вот и не угадали. 1,3 млн.грн.. Аплодируем...
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- Не дадим! Сами съедим!
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А звание победителя конкурса "Крепкий хозяйственник - дол...оёп" уходит в Мариуполь, где установили скамейки на футбольном поле!
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Один из генералов Порошенко, назвал добровольцев мародерами и предателями, а армию РФ назвал непобедимой.
Добровольцев это возмутило.
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якраз добра нагода -- все перегороджено авітівками на євро-бляхах)))
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Официант ушел и вскоре вернулся.
- Администратор просил передать, что платить не нужно.
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До и після реформ. Це все що вам потрібно знати про реформаторів.
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..................ні одного разу ні в чому не було щось повернуте "обличчям до людей"
Відвертий Геноцид проти української нації
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