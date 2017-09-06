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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10524) Гройсман (3357) заседание правительства (69)

 Гройсман сегодня проведет заседание Кабмина

кабмин правительство уряд

Под председательством Премьер-министра Владимира Гройсмана сегодня, 6 сентября, состоится заседание Кабинета Министров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

Начало заседания запланировано на 11:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Задача правительства - построить справедливую пенсионную систему", - Гройсман

Напомним, ранее Гройсман рассказал о работе правительства на ближайший год.
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- Военная служба - вещь суровая, солдаты привыкли к ежедневным напоминаниям, что они свиньи и псы, иначе они теряют уважение к начальству, - заключил Швейк (с)
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Будут подсчитывать, сколько "наколядовали" на вступительной кампании.
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Отдельно строкой подсчитают сколько "мусарня" собрала на так называемых "конкурсах" в "Национальную полЮцию" им. Накакова.
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А заднеприводный пришоколадник все время бидкався, что в детдоме воспитывался. Йойная трудолюбивая мамаша туда сдала?
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Вот угадайте, сколько денег потратила ВР на этот стеклянный ящик для флага?
2 тыс.грн.? 5 тыс.грн.? 105 тыс.грн.?
А вот и не угадали. 1,3 млн.грн.. Аплодируем...
Гройсман сегодня проведет заседание Кабмина - Цензор.НЕТ 6190
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Уже на всех сайтах эта новость есть. А на цензоре - нет. Вот уж действительно - Цензор.Нет
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-На повестке дня один вопрос - соседний колхоз просит навоз. Дадим?
- Не дадим! Сами съедим!
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Дожились. Выполнение челом его трудовых обязанностей по роду работы (для чего собственно он и был нанят) уже является новостью. Осветите пожалуйста работу каждого дворника, каждого охранника и т.д. И да, в русле "Дворник Петров сегодня подметёт территорию перед подъездом №3"
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іде велике покращення..каждое заседание ждём с нетерпением..правительству и лично товарищу Гройсману - пламенный привет!
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Главное управление статистики в Сумской области сообщает о демографической ситуациина Сумщине.По состоянию на 1 июля 2017 года, по оценке, численность населения Сумской области, составляла 1098,7 тыс. человек. В течение января-июня 2017 года численность населения уменьшилась на 5809 человек, в т.ч. за счет естественного сокращения на 5257 человек. Число родившихся в январе-июне 2017 года в области составляла 3957 детей, что на 399 меньше, чем в соответствующем периоде 2016 года. Количество умерших по области в январе-июне 2017 года уменьшилось по сравнению с январем-июнем 2016 года на 464 человека и составило 9214 человек.
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Юго Восток 🇺🇦‏ @Ale4kko 17 ч.17 часов назад
А звание победителя конкурса "Крепкий хозяйственник - дол...оёп" уходит в Мариуполь, где установили скамейки на футбольном поле!

Гройсман сегодня проведет заседание Кабмина - Цензор.НЕТ 7696
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Это для того шоб футболисты ФК Мариуполь на них киевское Динамо ждали
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Ray‏ @Ray_net_ua

Один из генералов Порошенко, назвал добровольцев мародерами и предателями, а армию РФ назвал непобедимой.
Добровольцев это возмутило.
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мені здалося))) - гося подає відставку!
якраз добра нагода -- все перегороджено авітівками на євро-бляхах)))
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Гойсман подаст в отставку, его выпрут (нужное подчеркнуть) перед объявлением досрочных выборов. Он со своим офшорным хозяеином для вида перегавкаются и, нацепив маску оппозиционера к клятому Барыге, Продавец труселей очолыть какую-нибудь новую "партию". Какое-то количество из разочаровавшихся 54%-ных лохов поведется
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мабуть, так і буде, адже його роль схожа на роль зіц-голови Фукса з "Золотого Теля")))
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Занимаясь своими делами,при включенном телевизоре, показывали какую то передачу.Случайно увидела как на ней журналистка Гройсману в лицо--"Вы занимаетесь популизмом..." Как он на нее посмотрел, хотелось сказать волком,но не хочу обижать этого умного и проворного хищника. А посмотрел он на нее,взглядом жирного барана,готового разнести в клочья забор(может и новый). Так,что говорят здесь на форуме,про Гройсмана,--это не наговоры,так думает вся страна,ну почти вся.
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Сидели в ресторане два еврейских адвоката. Зашел у них спор. Чтобы его решить, они позвали официанта и попросили его принести уголовный кодекс, если он есть у администратора.
Официант ушел и вскоре вернулся.
- Администратор просил передать, что платить не нужно.
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И ни слова нигде нет,что идет акция под ВР владельцев нерастаможек,улицы перекрыли.
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ЯКІ ЗАСІДАННЯ??!
..................ні одного разу ні в чому не було щось повернуте "обличчям до людей"

Відвертий Геноцид проти української нації
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країни які користувалися послугами мвф ,а їх влада офшорами втратили своє існування
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28-річний київський юрист Олександр Джус, який виграв у "Київенерго" суд по тарифам, був знайдений мертвим в Івано-Франківську.Про це повідомляє "Четверта Влада", посилаючись на друзів і знайомих загиблого, а також на дані місцевих ЗМІ.Тіло виявили рятувальники, які допомогали відкривати вхідні двері до квартири юриста."Ні, це не вбивство і не самогубство, там немає криміналу. У нього були серйозні проблеми зі здоров'ям", - розповів один з друзів юриста.
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