 В Госдепартаменте США заявили о законности решения закрыть дипмиссии России, - DW

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.
После того, как российский президент Владимир Путин пообещал, что Москва подаст в американский суд из-за закрытия российских дипломатических объектов, высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил во вторник, 5 сентября, что, согласно международному праву, страны могут создавать дипломатические учреждения только в случае согласия принимающей страны.
По его словам, Вашингтон отозвал свое согласие в отношении российского консульства в Сан-Франциско.
Ранее в тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил этот вопрос с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в телефонной беседе.
Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.
28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.
Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.
Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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Любовь только по согласию.
Ушла невеста от жениха.
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)))
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Мьянма разрешила Турции поставить гуманитарную помощь народу рохинья.
О гуманитарной помощи со стороны России и Чечни ничего не слышно.
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Отак от...
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Теперь путен наверное подаст ... в Спортлото.
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Поэтому в расейской (да и нашей) системе правосудия пытаются все прописать в законе и по концовке оказывается, что все равно что то не прописано. А у них все работает и без этого и у них законодательство простое, а у нас в нем сам черт ногу сломит
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Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало видеообращение украинского воина к боевикам и российским наемникам на Донбассе, посвященное памяти генерал-майора Максима Шаповала.
«Посмотри в мои глаза, враг, ты называл меня своим младшим братом и тайком разрушал мою армию, чтобы потом прийти и забрать все без боя. Ты думал, что легко одолеешь младшего? Но ты забыл, враг, что моя страна воевала всю свою историю. Ты забыл, что я - потомок славных воинов», - говорит боец.
Воин подчеркивает, что в борьбе за каждый кусок родной земли, за каждую украинскую семью, за родителей и друзей ему помогут предки.
«Я уже не тот мальчик, которого вы не боялись. Я - опытный воин. Меня научили безжалостно убивать вас, и я буду убивать вас, пока вы не оставите в покое мою страну. Я не боюсь смерти… Я воин. Посмотри в мои глаза, враг. Ты смотришь в глаза смерти. Ты смотришь в глаза своей смерти», - резюмировал боец.
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Потом перечитал и расстроился...
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стукає в ваші пердаки?
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5 сентября в г. Кирове состоялась церемония открытия памятника советскому политическому деятелю Феликсу Дзержинскому...
Открытие памятника приурочено к 140-летию со дня рождения Дзержинского. В церемонии открытия монумента во дворе городского клуба ветеранов на ул. Ленина, 97 приняли участие врио Губернатора Кировской области Игорь Васильев, начальник УФСБ России по Кировской области Сергей Мочалов, руководство г. Кирова, представители силовых структур, ветераны.
- Это наша история, которая нас всех объединяет, - подчеркнул, выступая на церемонии, Сергей Мочалов. - Я хочу выразить благодарность главе области Игорю Владимировичу Васильеву, руководству города и депутатскому корпусу за поддержку нашей инициативы.
ОТСЮДА
Хорошую дату они выбрали для открытия памятника. 5 сентября 1918 года Совнарком РСФСР издал декрет «О красном терроре», согласно которому ВЧК наделялось правом расстрела представителей «враждебных классов».
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Знают девочки одно
Уносить свои гитары
Им придётся всё равно.
(с) Текстильный городок
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Известный российский журналист Александр Невзоров готов стать доверенным лицом главы РФ на грядущих президентских выборах 2018 года. Об этом он заявил в разговоре с журналисткой Ксенией Собчак, отвечая на вопрос о планах сотрудничества с Путиным. Но при следующих условиях:
ссылка на ютуб
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2. Происхождение славян на планете Земля
видео -- https://www.youtube.com/watch?v=ovWq7mg4YYk
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