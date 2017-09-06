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Все про:Госдепартамент США (666) дипломатия (1027) посольство (443) Россия (72152)

 В Госдепартаменте США заявили о законности решения закрыть дипмиссии России, - DW

госдепартамент госдеп

Вашингтон утверждает, что решение закрыть российские дипломатическое и торговые представительства в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне законно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

После того, как российский президент Владимир Путин пообещал, что Москва подаст в американский суд из-за закрытия российских дипломатических объектов, высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил во вторник, 5 сентября, что, согласно международному праву, страны могут создавать дипломатические учреждения только в случае согласия принимающей страны.

По его словам, Вашингтон отозвал свое согласие в отношении российского консульства в Сан-Франциско.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может дополнительно сократить количество американских дипломатов в Москве, - Путин

Ранее в тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил этот вопрос с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в телефонной беседе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Служебная часть генконсульства РФ в Сан-Франциско перешла под контроль США

Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последние два года преследования и надзор за нашими дипломатами в Москве со стороны спецслужб РФ значительно возросли, - Госдеп США

28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россию покинет 755 американских дипломатов, - Путин

Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.

Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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Вот так кацапчики.
Любовь только по согласию.
Ушла невеста от жениха.
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Лоховской задор кацапов в этом вопросе меня очень радует.
)))
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почему невеста,хочешь сказать США невеста,может это раша просто патаскуха которую поматросили да послали
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Гурьянов Сергей‏ @Segozavr 11 ч.11 часов назад
Мьянма разрешила Турции поставить гуманитарную помощь народу рохинья.
О гуманитарной помощи со стороны России и Чечни ничего не слышно.
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Долг платежом красен,кацапчики...
Отак от...
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КОГДА ЗАКРОЮТ ДИПМИССИИ СТРАНЫ АГРЕССОРА В УКРАИНЕ?
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После того, как российский президент Владимир Путин пообещал, что Москва подаст в американский суд из-за закрытия российских дипломатических объектов
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Теперь путен наверное подаст ... в Спортлото.
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Они не совсем понимают как работает там система правосудия, а там она работает четко: прописано в законе, что для открытия нужно согласие, соответственно если ент согласие то посольство не может работать (а не только быть открыто). Они думают, что раз посольство открыли, то оно может существовать вечно, поскольку отдельной процедуры закрытия не предусмотрено.
Поэтому в расейской (да и нашей) системе правосудия пытаются все прописать в законе и по концовке оказывается, что все равно что то не прописано. А у них все работает и без этого и у них законодательство простое, а у нас в нем сам черт ногу сломит
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США могут закрывать или открывать предствительства на свей территрии и вообще все делать, что им захочется. Они у себя дома. Они не обязаны страшивать разрешения, что им делать у себя дома у ИГИЛ, "Аль-Каиды", северокорейского режима, РФ.
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«Я буду безжалостно убивать вас, пока не оставите в покое Украину»: сильное видео врагам от разведки



В Госдепартаменте США заявили о законности решения закрыть дипмиссии России, - DW - Цензор.НЕТ 6136


Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало видеообращение украинского воина к боевикам и российским наемникам на Донбассе, посвященное памяти генерал-майора Максима Шаповала.
«Посмотри в мои глаза, враг, ты называл меня своим младшим братом и тайком разрушал мою армию, чтобы потом прийти и забрать все без боя. Ты думал, что легко одолеешь младшего? Но ты забыл, враг, что моя страна воевала всю свою историю. Ты забыл, что я - потомок славных воинов», - говорит боец.
Воин подчеркивает, что в борьбе за каждый кусок родной земли, за каждую украинскую семью, за родителей и друзей ему помогут предки.
«Я уже не тот мальчик, которого вы не боялись. Я - опытный воин. Меня научили безжалостно убивать вас, и я буду убивать вас, пока вы не оставите в покое мою страну. Я не боюсь смерти… Я воин. Посмотри в мои глаза, враг. Ты смотришь в глаза смерти. Ты смотришь в глаза своей смерти», - резюмировал боец.
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Не выспался. Поэтому прочитал заголовок, как "В Госдепартаменте США заявили о законности решения закрыть Россию".
Потом перечитал и расстроился...
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Завтра снова не высплюсь и перечитаю этот заголовок.
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Когда один кацап заезжал в Крым с Керченской переправы, другой кацап на западном берегу Крыма падал в море.

В Госдепартаменте США заявили о законности решения закрыть дипмиссии России, - DW - Цензор.НЕТ 9881
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ну шо кацяпіки, як там ядрений))) попіл?!
стукає в ваші пердаки?
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Там живут несчастные люди-дикари

5 сентября в г. Кирове состоялась церемония открытия памятника советскому политическому деятелю Феликсу Дзержинскому...

В Госдепартаменте США заявили о законности решения закрыть дипмиссии России, - DW - Цензор.НЕТ 6072
Открытие памятника приурочено к 140-летию со дня рождения Дзержинского. В церемонии открытия монумента во дворе городского клуба ветеранов на ул. Ленина, 97 приняли участие врио Губернатора Кировской области Игорь Васильев, начальник УФСБ России по Кировской области Сергей Мочалов, руководство г. Кирова, представители силовых структур, ветераны.
- Это наша история, которая нас всех объединяет, - подчеркнул, выступая на церемонии, Сергей Мочалов. - Я хочу выразить благодарность главе области Игорю Владимировичу Васильеву, руководству города и депутатскому корпусу за поддержку нашей инициативы.
ОТСЮДА

Хорошую дату они выбрали для открытия памятника. 5 сентября 1918 года Совнарком РСФСР издал декрет «О красном терроре», согласно которому ВЧК наделялось правом расстрела представителей «враждебных классов».
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Феликсы Эдмундович был хороший человек, кацапов растреливал пачками, так что памятник заслужил
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Следует добавить, что Дзержинский осуществлял массовые убийства, страну потопил в крови. Теперь благодарные потомки тех, кто остался в живых, ставят ему памятник
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Ходят девочки в кино
Знают девочки одно
Уносить свои гитары
Им придётся всё равно.

(с) Текстильный городок
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Три маленьких условия

Известный российский журналист Александр Невзоров готов стать доверенным лицом главы РФ на грядущих президентских выборах 2018 года. Об этом он заявил в разговоре с журналисткой Ксенией Собчак, отвечая на вопрос о планах сотрудничества с Путиным. Но при следующих условиях:
В Госдепартаменте США заявили о законности решения закрыть дипмиссии России, - DW - Цензор.НЕТ 7833
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Россия и россияне ЭТАЛОН НАГЛОСТИ : "После того, как российский президент Владимир Путин пообещал, что Москва подаст в американский (!!!) суд из-за закрытия российских дипломатических объектов, высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил во вторник, 5 сентября, что, согласно международному праву, страны могут создавать дипломатические учреждения только в случае согласия принимающей страны".
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Басманний суд разбірьоца что тут законна, а кто тут русафобію разводіт
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Госдепартаменте США заявили о законности решения закрыть дипмиссии России, - DW
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