 Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали передвижение танков террористов недалеко от Луганска

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщили в пресс-службе миссии.
В оккупированной части Донецкой области наблюдатели ОБСЕ зафиксировали отсутствие 11 реактивных систем залпового огня (РСЗО, БМ-21 Град, 122 мм. - Ред.) террористической организации "ДНР".
В другом месте наблюдатели зафиксировали пять самоходных гаубиц (2С1) и вновь констатировали отсутствие двух самоходных гаубиц (2С1). Наблюдателям террористы отказали в доступе к одному месту размещения отведенного тяжелого вооружения.
Как известно, "ДНР" и "ЛНР" - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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