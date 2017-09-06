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 Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали передвижение танков террористов недалеко от Луганска

обсе

За пределами соответствующих линий отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения террористов наблюдатели ОБСЕ видели три танка (Т-72) боевиков, следовавших на юг неподалеку оккупированного поселка Успенка, в 23 км к юго-западу от Луганска.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщили в пресс-службе миссии.

В оккупированной части Донецкой области наблюдатели ОБСЕ зафиксировали отсутствие 11 реактивных систем залпового огня (РСЗО, БМ-21 Град, 122 мм. - Ред.) террористической организации "ДНР".

В другом месте наблюдатели зафиксировали пять самоходных гаубиц (2С1) и вновь констатировали отсутствие двух самоходных гаубиц (2С1). Наблюдателям террористы отказали в доступе к одному месту размещения отведенного тяжелого вооружения.

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Как известно, "ДНР" и "ЛНР" - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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це гуманітарна допомога від при.ватних осіб рос.федерації.
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