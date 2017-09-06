 Шесть человек заболели корью на Кировоградщине, среди них двое детей

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Кировоградский областной лабораторный центр.
Все дети не были привиты против кори. Почти все случаи заболевания завезли с регионов, где фиксируют повышенный уровень заболеваемости - Одесская и Ивано-Франковская области.
В Кропивницком зарегистрировали четверых больных корью, еще двое - в области.
Родителей призывают не отказывать от профилактических прививок и своевременно делать вакцинацию.
В июне в Одессе от кори умер четырехлетний ребенок.
По данным Министерства здравоохранения, в июне 2017 года корью заболели 473 человека, что почти удвоило количество заболевших с начала года до 962.
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Він же не один такий.
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