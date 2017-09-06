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Все про:болезнь (381) дети (3348) Кировоградщина (281)

 Шесть человек заболели корью на Кировоградщине, среди них двое детей

корь

В Кировоградской области зарегистрировали шесть случаев заболевания корью, из них два - у детей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Кировоградский областной лабораторный центр.

Все дети не были привиты против кори. Почти все случаи заболевания завезли с регионов, где фиксируют повышенный уровень заболеваемости - Одесская и Ивано-Франковская области.

В Кропивницком зарегистрировали четверых больных корью, еще двое - в области.

Родителей призывают не отказывать от профилактических прививок и своевременно делать вакцинацию.

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В июне в Одессе от кори умер четырехлетний ребенок.

По данным Министерства здравоохранения, в июне 2017 года корью заболели 473 человека, что почти удвоило количество заболевших с начала года до 962.
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Взагалі то тема присвячена кору,але в кого що болить...
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Він такий прикольний. Лише вчора, намагаючись принизити чи підколоти Україну і українців, Андруша Смицький писав на диво правильні речі, принижуючи насправді кацапів. Певно перепрацювався.
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Та якраз він ніколи і не шифрувався. Просто тролль так затуркався, що вже не розуміє що пише.
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Сейчас примут медицинскую реформу и больных не будет, зато похоронные бюро перейдут на круглосуточный режим работы.
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За це треба подякувати риганалам, зокрема даунецькій акушерці. Тепер люди просто бояться робити щеплення.
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Причинами повышения заболеваемостью корью стали снижение уровня охвата прививками, дефицит вакцин
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Тільки дистанційне лікування та дієта за Ревою!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияШесть человек заболели корью на Кировоградщине, среди них двое детей
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