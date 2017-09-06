 За прошедшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 32 раза открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
По данным штаба, с 18 часов и до полуночи боевики трижды открывали огонь из гранатометов в районе Лебединского, дважды - возле Водяного. Несколько раз из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов враг бил по позициям сил АТО на подступах к Старогнатовке. А факты открытия огня из стрелкового оружия зафиксированы возле Гнутово и Широкино.
На донецком направлении наиболее неспокойно в конце суток было в районе Зайцево. Здесь за вечер и ночь боевики 5 раз обстреливали опорные пункты сил АТО из стрелкового оружия. Кроме того, под огнем из крупнокалиберных пулеметов оказались силы АТО в окрестностях Авдеевки и на шахте Бутовка.
На луганском направлении сохранялась тишина.
"Всего с начала суток российско-оккупационные группировки 32 раза открывали огонь по позициям украинской армии. Из них 20 обстрелов характеризуются как прицельные. За минувшие сутки противник не применял минометы и другое тяжелое вооружение. Потерь среди наших военнослужащих нет", - сказано в сообщении.
Напомним, 4 сентября российские наемники 36 раза открывали огонь по позициям сил АТО.
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Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало видеообращение украинского воина к боевикам и российским наемникам на Донбассе, посвященное памяти генерал-майора Максима Шаповала.
«Посмотри в мои глаза, враг, ты называл меня своим младшим братом и тайком разрушал мою армию, чтобы потом прийти и забрать все без боя. Ты думал, что легко одолеешь младшего? Но ты забыл, враг, что моя страна воевала всю свою историю. Ты забыл, что я - потомок славных воинов», - говорит боец.
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