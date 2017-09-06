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 За прошедшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 32 раза открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб

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В конце минувшего дня, 5 сентября, незаконные вооруженные формирования продолжили обстрелы позиций сил АТО на Донецком и Приморском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, с 18 часов и до полуночи боевики трижды открывали огонь из гранатометов в районе Лебединского, дважды - возле Водяного. Несколько раз из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов враг бил по позициям сил АТО на подступах к Старогнатовке. А факты открытия огня из стрелкового оружия зафиксированы возле Гнутово и Широкино.

На донецком направлении наиболее неспокойно в конце суток было в районе Зайцево. Здесь за вечер и ночь боевики 5 раз обстреливали опорные пункты сил АТО из стрелкового оружия. Кроме того, под огнем из крупнокалиберных пулеметов оказались силы АТО в окрестностях Авдеевки и на шахте Бутовка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели ГСЧС продолжают восстановительные работы в Авдеевке

На луганском направлении сохранялась тишина.

"Всего с начала суток российско-оккупационные группировки 32 раза открывали огонь по позициям украинской армии. Из них 20 обстрелов характеризуются как прицельные. За минувшие сутки противник не применял минометы и другое тяжелое вооружение. Потерь среди наших военнослужащих нет", - сказано в сообщении.

Напомним, 4 сентября российские наемники 36 раза открывали огонь по позициям сил АТО.


За прошедшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 32 раза открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб 01

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Ну що ж - хоч якесь перемир'я. Залишилось закріпити його введенням миротворчої місії ООН по лінії розмежування. Потім мало в кого виникне бажання стріляти...............
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Не по лінії розмежування,а на території підконтрольній росії.
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Миротворча місія повинна стояти на кордоні з расією,щоби ми могли до кордону зачистити всіх "заробітчан"-вбивць .
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То Андрій Смицький. Він озвучує бажання Кремля.
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Виродки расіянсько-фашиські мабуть тренуються.....шоб вони повиздихали разом зі своїм опудалом-путін-хуйло !!!!
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Від того як ти б'єш москалів картинками в інтернеті їм якось ані холодно, ані жарко.
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Очереди за туалетной бумагой могут снова стать частью российской ежедневной реальности
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Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало видеообращение украинского воина к боевикам и российским наемникам на Донбассе, посвященное памяти генерал-майора Максима Шаповала.

«Посмотри в мои глаза, враг, ты называл меня своим младшим братом и тайком разрушал мою армию, чтобы потом прийти и забрать все без боя. Ты думал, что легко одолеешь младшего? Но ты забыл, враг, что моя страна воевала всю свою историю. Ты забыл, что я - потомок славных воинов», - говорит боец.
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«Я уже не тот мальчик, которого вы не боялись. Я - опытный воин. Меня научили безжалостно убивать вас, и я буду убивать вас, пока вы не оставите в покое мою страну. Я не боюсь смерти… Я воин. Посмотри в мои глаза, враг. Ты смотришь в глаза смерти. Ты смотришь в глаза своей смерти», - резюмировал боец.
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Не ходіть кацапи в Україну, тут живе кацапська смерть.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 32 раза открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб
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