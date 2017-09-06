 Трамп не моя невеста, а я не его жених, - Путин

Об этом он заявил выступая на пресс-конференции во время саммита в Китае, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на AP.
Путин отверг как "наивный" вопрос о том, был ли он разочарован в Трампе.
Как передали российские информационные агентства Путин сказал, что Трамп "не моя невеста, а я не его жених".
На вопрос о том, как Россия восприняла бы, если бы Трамп подвергся импичменту, Путин сказал, что было бы "совершенно неправильно" для России обсуждать внутреннюю политику США.
Российские официальные лица приветствовали Трампа, когда он был избран в прошлом году, и Путин хвалил его как человека, который хотел улучшить отношения с Россией. Однако дальнейшие санкции США в отношении России и решение США закрыть российские дипломатические учереждения оставляют отношения стран напряженными.
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а ладно
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Я думала, що =бабушка с дєдушкой= були "вершиною красномовства" цього шизоїда на міжнародному рівні (десь читала, що Ангелина тоді аж оніміла, як переклали) ...
Я теж кліпала, повірити не могла в таку =жесть=.
Нате вам новий "перл".
Ну, в астралі чувак ... Вийшов і не вертається.
Яке жалюгідне, Бо-о-о-же...
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https://youtu.be/x7dtdqjZKZc
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:D
Ой, насміялася...
Але вона - молодець. Яка витримка.
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Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда вооруженные силы Германии перешли границу Польши. Это была кровопролитнейшая война, развязанная двумя мирами: «арийским» и «советским». От «арийского мира» с тех пор не осталось ничего. Зато «русский мир», перебродивший на «советских дрожжах», до сих пор отравляет цивилизацию. И от ее отчаянного последнего демарша в рамках «восстановления империи» не застрахован никто.
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Меркель отреагировала на инцидент с улыбкой, он не сказался на графике ее предвыборных мероприятий.Правоохранители считают, что их швырнули два разных человека. Их личности пока не установлены.
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Нет ни сочувствия, ни сожаления - к покорным и послушным россиянам.
Есть гордость за граждан Украины и за страну Украину - мы не такие !
Хоть и не с первой попытки - но у нас получилось ...
А теперь крамола - мы должны помогать тем россиянам, которые стараются сделать так, чтобы у них тоже получилось, хотя бы на части РФ ... .
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Вот и считайте, уважаемый - и ищите кому сможете помочь лично вы ...
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