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 Трамп не моя невеста, а я не его жених, - Путин

путин трамп

Президент России Владимир Путин считает, что решение закрыть российские дипломатические учреждения в США было необдуманным.

Об этом он заявил выступая на пресс-конференции во время саммита в Китае, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на AP.

Путин отверг как "наивный" вопрос о том, был ли он разочарован в Трампе.

Как передали российские информационные агентства Путин сказал, что Трамп "не моя невеста, а я не его жених".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин пообещал подать на США в суд и обвинил американские власти в хамстве

На вопрос о том, как Россия восприняла бы, если бы Трамп подвергся импичменту, Путин сказал, что было бы "совершенно неправильно" для России обсуждать внутреннюю политику США.

Российские официальные лица приветствовали Трампа, когда он был избран в прошлом году, и Путин хвалил его как человека, который хотел улучшить отношения с Россией. Однако дальнейшие санкции США в отношении России и решение США закрыть российские дипломатические учереждения оставляют отношения стран напряженными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин чувствует себя Владимиром Великим и считает, что он объединяет этим россиян, - Райс
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да, явно заело лидера российской нации на этой теме бабушки дедушки, женихи невесты, а что разве разочаровываются только в невестах женихах
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Вот что значит когда любимая собака сдохла...
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а, бросьте, навряд ли такие могут испытывать сильную привязанность к животному или человеку, думаю что это из-за амбиций самолюбия комплексов спровоцировавших манию величия -гипертрофированный защитный механизм, эт ои проявляется в желании особеймузского пола доминировать над другими, ну путин называет трампа невесто, а себя женихом, у большинства мужчин ещё чего-то живо в подсознании что особи женского по иерархии не на одной ступени, доминирование, кстати в тюрьмах или в армии это особенно заметно, в прямой форме, одни из них исполняют роль самки другие самца(?) хотя это одного пола особи, вообще такая вот фигня, ну человечество ещё развивается, если не вымрет, может разовьётся в более совершенную форуму жизни, в политике и тд. это замаскированно но не очень, всё равно такое же, просто что не прямым не физическим унижением демонстрируется это стремление
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форму* ой сколько ошипок, даже если пробежать по тексту сразу бросается, уу,
а ладно
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секс. расстройства патологии при таком раскладе конечно могут присутствовать, это всё то очем говорила см. выше переносится над другие сферы и колбасится во всякое разное, ..думаю чего-то что можетбыть что президент России не живёт нормальной половой жизнью с женой, илине женой, не знаю расписаны ониили нет (с Кабаевой)но никто ж в прессе не говорит "алина путина" и ещё его прошлая жена была какая -то странноватая, ну не то что дурочка но не из тех женщин что "с характером" сами по себе, а на роли "а то жена просто так надо",а это символизирует то что рядом такой мужчина не терпит силы равной а то и больше, я не специалист конечно просто так думаю, это трудно всё, а Кабаева этоможет просто дополнение к выбранному раскручиваемому образу политика "новой России после Ельцина -пьяни" - самбиста,штирлица на всё мастера, не знаю
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Ні, ХЛО, Вождь всіх Кацяпів і Руссскоязичних, з'яляється на офіціальних зустрічах з самицею собаки.
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Важная тема; но почему она появилась на цензоре ? Тут ведь нет речи об Украине.
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что вы как маленький, у правительств РФ и Украины конфликт интересов, ну так вот всё что связано с Россией в Украине освещается даже если это внутренние дела и так само в России про Украину
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Ты говоришь с троллем, родившимся в москве. Он тоже не имеет отношение к Украине и лезет на Цензор.
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Турок, тебе процитировать письмо казаков султану, или отлипнешь наконец ?
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Есть риск что на цензоре не останется места для проблем Украины, а ведь данный портал создавался именно с такой целью.
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Никто не спорит. Речь о том что тема для новостной ленты какая-то странная.
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Два тролля сцепились роговыми отростками, один хасан тролль-дед, другой аквариум тролль-салага
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А вы типа мировой судья из ниметчины? Сами то каким боком к Украине?
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Взаимоотношения хуйла и трампа имеют прямое отношение к Украине, так как от них (к сожалению) во многом зависит наша судьба.
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Читать между строк - когда в рашке Трампу радовались, у нас была трагедия...
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Важно понимать что США - не монархия. Президент США - это public servant. Поэтому юридический статус подписи Президента США под Будапештским меморандумом никак не зависит от фамилии человека, его подписавшего. Президент Трамп действует согласно международным обязательствам страны. Его личные симпатии к Украине, безусловно, велики; и надо отдать ему должное - он очень много делает.
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Тому що кацяпи напали на Україну зі зброєю в руках і стали кровними ворогами українців, до того ж вони заборгували українцям поцуплене при при розподілі общака СРСРу і репарації за шкоду, завдану їхньою агресією та тимчасовою окупацією ОРДЛО і Криму.
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Они хитрые савушкинцы стали,этот усердно косит под порохобота,но как не крути, а роги торчат
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Долго он ждал, писал "хорошие" комментарии и в результате обвинил редактора Цензора в некомпетентности. Ну да, рога московские все равно торчат.
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Всё верно, но какое это имеет отношение к вопросу кто является или не является чьей-то невестой ?
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Чего ты за своего хуйла тут среди ночи разкудахтался,ревнуешь к трампу
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Не пыли, пехота. Твои картинки - забалтывание темы. Никого ты тут не обманешь. Как там погода в Питере ?
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А какая тема,ты же пристебался к админу к чему это на Цензоре в Украине обсуждают путина и трампа,так ты не савушкинский,а лубянский
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Сынок, не пей боярышник. Лосьон закончится, а галлюцинации останутся. Оно тебе надо ?
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"Президент России Владимир Путин считает, что решение закрыть российские дипломатические учреждения в США было необдуманным", - то есть путин обвинил Трампа, что тот не думает. Так это чудесно, ведь на такие слова последует продолжение.
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Ты гандон штопаный.И будешь стоять раком.А лучше висеть.
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Судя по тому, что плешивый недавно в Байкал метал икру омулёвую, у него связи с какими-то другими животными.
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А может наоборот это он невеста Трампа) пипец уровень питерской подворотни это уровень президента рашки)
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Н-да-а-а...
Я думала, що =бабушка с дєдушкой= були "вершиною красномовства" цього шизоїда на міжнародному рівні (десь читала, що Ангелина тоді аж оніміла, як переклали) ...
Я теж кліпала, повірити не могла в таку =жесть=.
Нате вам новий "перл".

Ну, в астралі чувак ... Вийшов і не вертається.
Яке жалюгідне, Бо-о-о-же...
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Ну да, тут не отнять у Меркель понимания, что путин еще и идиот.
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Капєц !!!
:D
Ой, насміялася...
Але вона - молодець. Яка витримка.
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Забули вже, з чого все починалося? Нагадую: з "будем мочить в сортире". Отоді ще все стало зрозумілим....
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Так у нього "перли красномовства" не перший раз проскакують.
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Интересно, какая будет ответная шутилка Трумпа? )
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Александр Сотник: Советские дрожжи кремлевской войны

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда вооруженные силы Германии перешли границу Польши. Это была кровопролитнейшая война, развязанная двумя мирами: «арийским» и «советским». От «арийского мира» с тех пор не осталось ничего. Зато «русский мир», перебродивший на «советских дрожжах», до сих пор отравляет цивилизацию. И от ее отчаянного последнего демарша в рамках «восстановления империи» не застрахован никто.
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Пуйло больше на "плечевую" похож,чем на невесту!
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А тем временем на предвыборном митинге в студенческом городе Гейдельберг в Меркель были брошены два помидора. Один из них угодил в левое бедро канцлера, другой - в ведущую встречи.Последняя быстро протянула канцлеру платок.

Меркель отреагировала на инцидент с улыбкой, он не сказался на графике ее предвыборных мероприятий.Правоохранители считают, что их швырнули два разных человека. Их личности пока не установлены.
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Откуда в расеи помидоры,люди пытались завезти,так все под бульдозер
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Та ну - ты гонишь ! На Рассии всё хорошее закончилось ещё при СССР. .
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Скудоумное руководство - отсталая страна - ущербные люди - жалкая жизнь = это Рассия 2000-ных, которая добровольно движется к краху.
Нет ни сочувствия, ни сожаления - к покорным и послушным россиянам.
Есть гордость за граждан Украины и за страну Украину - мы не такие !
Хоть и не с первой попытки - но у нас получилось ...
А теперь крамола - мы должны помогать тем россиянам, которые стараются сделать так, чтобы у них тоже получилось, хотя бы на части РФ ... .
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Так и помогаем хорошим россиян вернуться 200-тым грузом в россию.
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Эти нехорошие - каждый по своим причинам, но является преступником. Лучше бы в суд - конечно. Но так тоже правильно - они знали куда шли и за чем ...
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Остальные такие же, хоть изображают "хороших". В результате консервы вскрываются, а у нас в Украине появляются много разочарованных в "хороших" россиянах. Но удивительно, что эта российская наживка для украинцев не портится и ловятся новые жертвы.
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Не надо заблуждаться и питать излишние надежды - единицы хороших россиян разрозненно рассеяны по всей территории Рассеи и составляют не более 8-10% населения РФ, из них способны к активным действиям и протестам не более 3-5% как и во всё мире.
Вот и считайте, уважаемый - и ищите кому сможете помочь лично вы ...
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Дельфин и русалка, они, если честно, не пара, не пара, не пара...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп не моя невеста, а я не его жених, - Путин
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