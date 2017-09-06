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Все про:Россия (72150) Япония (1023)

 Это "ненормально", что через 70 лет после войны между РФ и Японией не подписан мирный договор, - премьер Абэ

абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал "ненормальным" то, что мирный договор между Россией и Японией все еще не подписан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Абэ заявил в эфире телеканала "Россия-1".

"После окончания войны прошло уже более 70 лет, и это ненормально, что мирный договор между нашими странами не подписан до сих пор", - сказал Абэ.

По его словам, из-за отсутствия договора возможности взаимоотношений России и Японии остаются нераскрытыми. Абэ выразил надежду на то, что страны будут сотрудничать в экономической и других областях.

Премьер также отметил, что с уважением относится к президенту России Владимиру Путину как к партнеру по диалогу, и уверен, что в ходе переговоров они смогут "решить даже самые сложные проблемы".

"Мы ведем исторические переговоры, и я надеюсь, что в итоге мы найдем такое решение, которое было бы одинаково приемлемым для обеих стран", - сказал Абэ.

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Как раз очень кстати, чтобы дважды не подписывать.
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Он что, надеется в Кремле найти союзников, которые помогут сдерживать Китай ? Бу-га-га !
Или оказывать давление на КНДР ? Россия - генератор Хаоса. Именно создание проблем всем, до кого только могут дотянутся - это государственная политика экспансии российского влияния в Мире.
Россия сеет Хаос, чтобы размыть Мировой порядок, это реваншистская секта антропоморфных ксенофобов должна быть стерта с лица Земли. Амен.
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Всё просто, друзья нашего врага - враги нам. Враги нашего врага - друзья наши.
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Тема заметки, вообще-то, никак не относится к данному факту.
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это вам так кажется просто . Слава Японии! Самураям слава!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭто "ненормально", что через 70 лет после войны между РФ и Японией не подписан мирный договор, - премьер Абэ
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