Как передает Цензор.НЕТ, об этом Абэ заявил в эфире телеканала "Россия-1".
"После окончания войны прошло уже более 70 лет, и это ненормально, что мирный договор между нашими странами не подписан до сих пор", - сказал Абэ.
По его словам, из-за отсутствия договора возможности взаимоотношений России и Японии остаются нераскрытыми. Абэ выразил надежду на то, что страны будут сотрудничать в экономической и других областях.
Премьер также отметил, что с уважением относится к президенту России Владимиру Путину как к партнеру по диалогу, и уверен, что в ходе переговоров они смогут "решить даже самые сложные проблемы".
"Мы ведем исторические переговоры, и я надеюсь, что в итоге мы найдем такое решение, которое было бы одинаково приемлемым для обеих стран", - сказал Абэ.
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Или оказывать давление на КНДР ? Россия - генератор Хаоса. Именно создание проблем всем, до кого только могут дотянутся - это государственная политика экспансии российского влияния в Мире.
Россия сеет Хаос, чтобы размыть Мировой порядок, это реваншистская секта антропоморфных ксенофобов должна быть стерта с лица Земли. Амен.
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