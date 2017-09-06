 Трамп заявил об отмене программы Обамы по защите молодых мигрантов. Полиция задержала десятки активистов, вышедших против этого решения

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Deutsche Welle.
Программа DACA была принята администрацией Барака Обамы. Она защищала от депортации и давала право на трудоустройство мигрантам, которые нелегально попали в США в несовершеннолетнем возрасте. Она защищает от депортации около 800 000 молодых мигрантов.
Как пишет издание, ожидалось, что Трамп объявит о своем решении публично. Однако вместо него это сделал генеральный прокурор США Джефф Сешнс.
"Я здесь сегодня для того, чтобы объявить, что программа, известная как DACA, которую ввела администрация Обамы, отменяется", - сообщил Сешнс.
Генпрокурор заявил, что эта программа "забрала рабочие места у сотен тысяч американцев, позволив незаконным пришельцам занимать эти рабочие места".
Также Сешнс добавил, что стране нужна законная миграция, которая "служит национальным интересам" и что США не могут позволить въезд в страну всем желающим.
В свою очередь Трамп призвал Конгресс США урегулировать это на законодательном уровне.
"Конгресс, будь готов выполнить свою работу!" - написал Трамп в Twitter.
Позже полиция Нью-Йорка арестовала 34 участника демонстрации против решения президента США Дональда Трампа об отмене программы DACA, защищающей молодых нелегальных иммигрантов от депортации из США, сообщил во вторник американский телеканал "Эй-би-си Ньюс".
Согласно сообщению, протестующие были арестованы напротив "Башни Трампа" - здания, принадлежащего компании американского президента.
Протесты также прошли в столице США Вашингтоне, где демонстранты с плакатами собрались у ворот Белого дома.
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Я б тоже так сделал .
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и что плохого, а -"Генпрокурор заявил, что эта программа "забрала рабочие места у сотен тысяч американцев, позволив незаконным пришельцам занимать эти рабочие места" а ну посмотрим как сотни тысячи амириканцев будут работать на тех же рабочих местах и за ту же оплату что готовы были мигранты )
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рыжае ... Трамп вернее его предки откуда сами-то мигрировали в Америку, или они были индейцы Черроки или какие там ещё Ирокезы?)))
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Обама совершенно неоправданно влез в область ответственности законодателей Конгресса. Когда Конгресс, представляющий американских граждан, отказался узаконивать нелегалов, Обама единолично принял решение временно не выполнять требования закона, поскольку это было намного легче чем убедить Конгресс. Но легко принять решение - легко следующему президенту отменить решение (параллель с санкциями.)
Все это вышла как подстава участникам программы, поскольку на своей шкуре знаю как это - висеть годами в воздухе, не зная где окажешься завтра.
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дегенерат-хаос
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