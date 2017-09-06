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Все про:мигранты (513) США (13353) Трамп (1371)

 Трамп заявил об отмене программы Обамы по защите молодых мигрантов. Полиция задержала десятки активистов, вышедших против этого решения

трамп

Президент США Дональд Трамп решил остановить программу DACA, которая защищала молодых мигрантов от депортации и давала возможность работать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Deutsche Welle.

Программа DACA была принята администрацией Барака Обамы. Она защищала от депортации и давала право на трудоустройство мигрантам, которые нелегально попали в США в несовершеннолетнем возрасте. Она защищает от депортации около 800 000 молодых мигрантов.

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Как пишет издание, ожидалось, что Трамп объявит о своем решении публично. Однако вместо него это сделал генеральный прокурор США Джефф Сешнс.

"Я здесь сегодня для того, чтобы объявить, что программа, известная как DACA, которую ввела администрация Обамы, отменяется", - сообщил Сешнс.

Генпрокурор заявил, что эта программа "забрала рабочие места у сотен тысяч американцев, позволив незаконным пришельцам занимать эти рабочие места".

Также Сешнс добавил, что стране нужна законная миграция, которая "служит национальным интересам" и что США не могут позволить въезд в страну всем желающим.

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В свою очередь Трамп призвал Конгресс США урегулировать это на законодательном уровне.

"Конгресс, будь готов выполнить свою работу!" - написал Трамп в Twitter.

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Позже полиция Нью-Йорка арестовала 34 участника демонстрации против решения президента США Дональда Трампа об отмене программы DACA, защищающей молодых нелегальных иммигрантов от депортации из США, сообщил во вторник американский телеканал "Эй-би-си Ньюс".
Согласно сообщению, протестующие были арестованы напротив "Башни Трампа" - здания, принадлежащего компании американского президента.

Протесты также прошли в столице США Вашингтоне, где демонстранты с плакатами собрались у ворот Белого дома.
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Это зрада. Т.е. новые х...ловские дипломаты не получат убежища. Хотя если хорошо сдадут, то получат
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Подлый, маленький, и гадкий Шизофреник и садист, В прошлом бывший КГБист. Лезет лапой в дом чужой.Говорит: теперь он мой. Хочу новую игрушку, Я люблю играть в "войнушку". И насрать, что гибнуть будут И солдатики, и люди. Отгадали? Жмите класс! Это Вова - пидарас.﻿ 👏👏👏👏👏👏👏😂😂😂😂😂
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" Президент США Дональд Трамп решил остановить программу DACA, которая защищала молодых мигрантов от депортации и давала возможность работать "

Я б тоже так сделал .
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"которая защищала молодых мигрантов от депортации и давала возможность работать"
и что плохого, а -"Генпрокурор заявил, что эта программа "забрала рабочие места у сотен тысяч американцев, позволив незаконным пришельцам занимать эти рабочие места" а ну посмотрим как сотни тысячи амириканцев будут работать на тех же рабочих местах и за ту же оплату что готовы были мигранты )
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что самое прикольное с этом так то что Америка и есть страна мигрантав)
рыжае ... Трамп вернее его предки откуда сами-то мигрировали в Америку, или они были индейцы Черроки или какие там ещё Ирокезы?)))
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Никого это программа не "защищала", а все-го лишь откладывала выполнение законных требований о депортации на неопределенное время.
Обама совершенно неоправданно влез в область ответственности законодателей Конгресса. Когда Конгресс, представляющий американских граждан, отказался узаконивать нелегалов, Обама единолично принял решение временно не выполнять требования закона, поскольку это было намного легче чем убедить Конгресс. Но легко принять решение - легко следующему президенту отменить решение (параллель с санкциями.)
Все это вышла как подстава участникам программы, поскольку на своей шкуре знаю как это - висеть годами в воздухе, не зная где окажешься завтра.
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Обама именно так и правил, как афроафриканские диктаторы. Когда не было закона он просто издавал указ. За время своего царствования стал своеобразным рекордсменом. Кстати именно так правил Янукович и правит Путин: не соблюднием законов и их гарантией в чем собственно и состоит роль президента, а царскими указами. Америка ещё лет сорок будет расхлёбывать последствия великого «миротворца», если успеет.
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Омерика не резиновая! Понаехали тут! Вместо того, чтобы разобраться с Х"уйлом Трамп занимается фигней. Создает видимость деятельности.
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Вряд ли среди них есть украинцы. Скорее, большинство - латиносы из Мексики.
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Конгресс, будь готов выполнить мою работу!

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Скорее нужна программа защиты населения от молодых мигрантов!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп заявил об отмене программы Обамы по защите молодых мигрантов. Полиция задержала десятки активистов, вышедших против этого решения
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