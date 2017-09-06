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 Трагедия в Княжичах: Сотрудник КОРД Курта заявил, что стрелял вверх, суд сделал перерыв до утра. ФОТО

княжичи курта

Печерский районный суд продолжит заседание по избранию меры пресечения сотруднику КОРДаАндрею Курте 6 сентября в 8.30.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Решение принято по предложению судьи Виталия Писанца и по согласию сторон обвинения и защиты.

Суд успел выслушать выступления прокуроров, адвоката, подозреваемого и начал исследование документов. 6 сентября суд исследует видеозапись и другие материалы.

В частности протокол допроса журналиста, который нашел гильзы из оружия Курты на месте событий.

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По версии следствия, сотрудник КОРДа Курта сделал не менее трех выстрелов по автомобилю, в котором находились сотрудники ГСО и полицейские разведчики. Пули из оружия Курты не стали смертельными и не нанесли вреда здоровью людей. Ему вменяют покушение на умышленное убийство и превышение служебных полномочий.

Трагедия в Княжичах: Сотрудник КОРД Курта заявил, что стрелял вверх, суд сделал перерыв до утра 01


Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 1 сентября суд назначил домашний арест Леониду Куряте, также подозреваемому в организации убийства в Княжичах.

Напомним, в ночь на 4 декабря 2016 года в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.

Двое погибших были сотрудниками госслужбы охраны, двое - полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.

Как утверждает народный депутат Антон Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.

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Брехня . Правды здесь не будет . Каждый будет брехать . Начиная со свидетелей и заканчивая судьями .
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Ето три пули так изрешетили машину в которой находилась охрана???
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Заседание судья специально сделал закрытым чтобы люди не ржали или не были шокированы как ета вся гоп-компания вместе с судьей будет разыгрывать представление чтобы и овцы довольными оказались и волки на свободе . Думаю в конце суда выяснится что погибшие сами себе наковыряли дырок от скуки...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрагедия в Княжичах: Сотрудник КОРД Курта заявил, что стрелял вверх, суд сделал перерыв до утра. ФОТО
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