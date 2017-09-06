 Трагедия в Княжичах: Сотрудник КОРД Курта заявил, что стрелял вверх, суд сделал перерыв до утра. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Решение принято по предложению судьи Виталия Писанца и по согласию сторон обвинения и защиты.
Суд успел выслушать выступления прокуроров, адвоката, подозреваемого и начал исследование документов. 6 сентября суд исследует видеозапись и другие материалы.
В частности протокол допроса журналиста, который нашел гильзы из оружия Курты на месте событий.
По версии следствия, сотрудник КОРДа Курта сделал не менее трех выстрелов по автомобилю, в котором находились сотрудники ГСО и полицейские разведчики. Пули из оружия Курты не стали смертельными и не нанесли вреда здоровью людей. Ему вменяют покушение на умышленное убийство и превышение служебных полномочий.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 1 сентября суд назначил домашний арест Леониду Куряте, также подозреваемому в организации убийства в Княжичах.
Напомним, в ночь на 4 декабря 2016 года в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.
Двое погибших были сотрудниками госслужбы охраны, двое - полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.
Как утверждает народный депутат Антон Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.
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