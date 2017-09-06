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Все про:Дзержинский (16) репрессии (1844) Россия (72149) терроризм (20552)

 В российском Кирове одновременно открыли памятник Дзержинскому и почтили память жертв политического террора

россия дзержинский

В Кирове (Российская федерация) 5 сентября прошли два несовместимых мероприятия: официальная церемония открытия памятника Феликсу Дзержинскому и неорганизованное возложение цветов к памятнику жертвам политических репрессий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Новая газета.

В первом мероприятии принял участие врио главы Кировской области (он же кандидат на эту должность на предстоящих выборах) Игорь Васильев. Чугунный монумент весом в 2 тонны и высотой в 2,6 метра был изготовлен по инициативе ветеранов ФСБ. Проект одобрен Кировской городской думой.

Открытие приурочено к 140-летию Дзержинского, который, как отмечалось на церемонии, связан с вятским краем тем, что отбывал тут ссылку и в 1919 голу принимал участие в работе партийно-следственной комиссии.

В тот же день горожане в неофициальном порядке возлагали цветы к памятнику жертвам политических репрессий на набережной Грина. Это делалось ими в знак скорбного события: 5 сентября 1918 года Совнарком издал постановление "О красном терроре".

В 1918-19 годах возглавляемая Дзержинским ВЧК производила на Вятке массовые расстрелы людей, причастных (что не всегда было доказано) к контрреволюционным организациям и заговорам.

Смотрите также: Памятник Дзержинскому снесли в центре Днепродзержинска. ФОТО
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Подлый, маленький, и гадкий Шизофреник и садист, В прошлом бывший КГБист. Лезет лапой в дом чужой.Говорит: теперь он мой. Хочу новую игрушку, Я люблю играть в "войнушку". И насрать, что гибнуть будут И солдатики, и люди. Отгадали? Жмите класс! Это Вова - пидарас.﻿👏👏👏👏👏👏😂😂😂😂😂
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