 В российском Кирове одновременно открыли памятник Дзержинскому и почтили память жертв политического террора

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Новая газета.
В первом мероприятии принял участие врио главы Кировской области (он же кандидат на эту должность на предстоящих выборах) Игорь Васильев. Чугунный монумент весом в 2 тонны и высотой в 2,6 метра был изготовлен по инициативе ветеранов ФСБ. Проект одобрен Кировской городской думой.
Открытие приурочено к 140-летию Дзержинского, который, как отмечалось на церемонии, связан с вятским краем тем, что отбывал тут ссылку и в 1919 голу принимал участие в работе партийно-следственной комиссии.
В тот же день горожане в неофициальном порядке возлагали цветы к памятнику жертвам политических репрессий на набережной Грина. Это делалось ими в знак скорбного события: 5 сентября 1918 года Совнарком издал постановление "О красном терроре".
В 1918-19 годах возглавляемая Дзержинским ВЧК производила на Вятке массовые расстрелы людей, причастных (что не всегда было доказано) к контрреволюционным организациям и заговорам.
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http://blog.classic.newsru.com/article/05sep2017/putin2
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