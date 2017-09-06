 Прокуратура открыла новое дело на первого заммэра Ирпеня Христюка - его обвиняют во влиянии на работников правоохранительных органов

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры
В сообщении указано, что первый заммэра Ирпеня Христюк после получения ряда подозрений за свои деяния по надуманным причинам вмешивается в деятельность правоохранительных органов.
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"В частности, чиновник с целью воздействия на правоохранителей привлекает подчиненных и посторонних лиц к дискредитации органов прокуратуры Киевской области и выражает надуманные, нелепые заявления", - говорится в сообщении.
Кроме этого прокуратура Киевской области 5 сентября внесла ходатайство в суд об отстранении от занимаемой должности Христюка и обжаловала решение суда первой инстанции об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста. Прокуратура настаивает на аресте на первого заммэра Ирпеня
В прокуратуре напомнили, что Христюк подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенного в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство совершенное в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов совершенное в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог совершенном в составе преступной организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
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Напомним, что лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии и экс-губернатора Одесской области Украины Михаил Саакашвили, обещал вернуться в Украину 10 сентября. Сейчас он находится в Польше и ведет активную информационную компанию в СМИ и социальных сетях, выступая против Порошенко и его окружения.
Между тем в Киеве тоже готовятся к попытке Саакашвили вернуться в Украину. Власти заявили, что получили от генпрокуратуры Грузии запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадицию Михаила Саакашвили.
Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов на брифинге во вторник, передает издание Левый Берег.
Власти Грузии обвиняют Саакашвили сразу по 4 «уголовным» делам, которые сам экс-президент называет политическими.
Напомним, что нынешние власти в Грузии контролируются негласным хозяином этой страны, бывшим держателем криминального общака братьев Квантришвили и крупнейшим частным акционером «Газпрома» Иванишвили, которые и преследует Саакашвили по поручению Путина.
В свое время именно Иванишвили запретил в Грузии все акции в поддержку Украины, однако сегодня Киев плотно контактирует с Тбилиси в своей борьбе с Саакашвили.
Минюст Украины сообщил, что решил передать запрос властей Грузии в генеральную прокуратуру для проведения экстрадиционной проверки.
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