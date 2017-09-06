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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2616) проверка (519) электронное декларирование (586) НАПК (508)

 НАПК подтвердило декларацию Авакова за 2015 год

аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что Национальное агентство по предотвращению коррупции подтвердило поданную декларацию за 2015 год и нашло только одну ошибку в том, что указав доход в одной строке, министр не повторил ее в другом разделе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Прочитал в прессе заключение НАПК по проверке моей декларации за 2015 год. Уж не знаю, правда ли то, что написали журналисты - мне никто ничего не присылал и не показывал, но я рад - Наконец- то! После целого вороха запросов в рамках которых мне пришлось собирать справки и документы - начиная от торгово-промышленной палаты Италии и вплоть до заверенной копии книжки садового товарищества на несколько соток огорода с деревьями в селе Коробочкино, Чугуевского района Харьковской области. Стопка справок, запросов, ответов, подготовленных выписок и направленных в ответ на запросы документов занимает целых 2 ящика письменного стола", - написал Аваков.

"Я столь полно - и "вглубь и вширь" - первый раз собирал материалы по расшифровке электронной декларации. И, скажу Вам - это хорошо. Дисциплинирует, заставляет тщательней относится к документам.. и бесит - бесит, потому, что забирает колоссальное количество времени и ты вынужден первым сталкиваться с тем чего никто никогда не делал. Диалоги с помощником, помогавшим мне - что-то вроде: Как это заполнить? А что имеется ввиду под этой строкой? Знаешь? - Не знаю - спрошу завтра в НАПК - спросил - они тоже не знают, но думают, что наверно так... обычное дело. Запрос: - ваших указанных в декларации квартир нет в электронных реестрах - можете подтвердить?.. - Дык я ж их уже лет 15 декларирую, я ж не автор реестра - что ж мне делать, коли их в реестр не внесли еще? -.. ну. Ищите первичку.. и так везде..и искал.. и находил.. и так я среди старых фотографий и родительских документов и нашел ту самую книжку садового товарищества, где я вечность назад сажал с отцом сливы, которые наверное уже одичали", - добавил глава МВД.

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"И знаете что - это все нормально - трудности роста - необходимый переходный период. Когда мы все привыкнем к такому тщательному отношению к декларациям, потихоньку (а лучше быстро) доведем до ума реестры - отшлифуем механизмы проверки, доведенные до автоматизма без субъективного фактора - то окажемся совсем в другой финансово-правовой среде - комфортной и понятной. Именно такая среда и будет основой стабильной экономики роста. Никак не иначе! А то, что после такой проверки, при всех моих "друзьях" и "доброжелателях", НАПК подтвердило поданную декларацию и нашло только одну ошибку в том, что указав доход в одной строке, я не повторил ее в другом разделе - очень рад! Это разъяснение по заполнению формы я выправлю. А собранные материалы по декларации переплету в фолиант, с выводом НАПК в конце. И буду хранить, как почетную грамоту первопроходцу", - отметил Аваков.

"Кстати никому не нужен садовый участок в Коробочкино с одичавшими сливами? Отдам в заботливые руки! Мы с отцом в 91м пробовали сажать там персик и айву, но персик зимой замерз, а айву поломали садовые воры.. И хоть и не был там лет 15..место душевное было, доброе.. Последний раз совсем недалеко проезжал там летом 14го с гвардейцами - на Купянск. Увидел съезд к садам.. и вспомнил то безмятежное время, когда по нам не стреляли русские минометы, а работникам Чугуевского авиаремонтного завода нарезали по 12 соток огорода в Коробочкино", - резюмировал глава МВД.

НАПК подтвердило декларацию Авакова за 2015 год 01

НАПК подтвердило декларацию Авакова за 2015 год 02

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Глуха украинская ночь, но сало надо перепрятатьНАПК подтвердило декларацию Авакова за 2015 год - Цензор.НЕТ 1107
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ну да, уже гражданства лишили, может и расслабится.
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.....
Берите пример с лидеров.
Государство - это их лицо, чистые помыслы и доверие граждан!
Верьте им, люди! Они олицетворение Вашего будущего!
БЛД (аж тошно стало від того , що написав)
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Еще один бедолага с 6-тью сотками, сливами и мопедом. Как уже ети ублюдки затр*хали своей лапшой гнилой...
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Мы это уже проходили. Посмотрите, мол какой я честный. Он до сих пор ни одного коментария не дал о сыне и его деятельности в игорном бизнесе, а также отмывания денег из гос бюджета. И это мала часть того что раскопали журналисты. Всё всплывёт позже 100%!!!
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Вот поетому НАПК нужно нах. разогнать как бесполезную в лучшем случае а в худшем лживую и коррупционную организацию. Пускай его ФБР проверит. Они в етом мастера. Уверен что найдут у его жены и других родственников пару сотен лямов вечно зеленых бумажек...
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