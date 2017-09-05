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 Общество
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Все про:дети (3345) Николаевская область (863) отдых (321) Савченко Алексей (24)

 Глава Николаевской ОГА Савченко отправил детей погибших героев АТО на недельный отдых в Турцию. ФОТО

В Николаеве 40 детей из семей погибших и раненных военнослужащих вернулись с недельного отдыха в Турции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Волонтер Нелли Яровенко, которая опекала детей на отдыхе, рассказала, что поездка планировалась еще с февраля. В группу вошли дети из николаевских семей, потерявшие близких в зоне АТО. В комментарии журналистам она рассказала, что поездка детей в Турцию стала возможной благодаря тому, что губернатор Алексей Савченко за свои собственные средства приобрел путевки для детей.

В День национального флага, 23 августа, автобус выехал из Николаева в Киев, откуда ребята вылетели в Анталию. Пожелать хорошего пути детям героев пришел глава Николаевской ОГА Алексей Савченко, родные и близкие ребят, волонтеры и журналисты.

"Мы знаем, что вы наше будущее. Если мы не будем заботиться о нем, после нас вам в наследство ничего не останется. Хочу, чтобы вам от нас осталась кровь украинской нации: кровь наших ребят, кровь наших братьев, ваших родителей, тех ребят - Воинов Света Николаевщины, которые погибли за нашу свободу. Я благодарен им и благодарен вам, что мы с вами являемся непобедимой нацией. Я верю в вас и верю в то, что вы будете непобедимы!", - обратился к детям Алексей Савченко.

Прилетев в Турцию, дети военнослужащих решили оригинально поздравить своих друзей, близких и всю страну с Днем Независимости. Школьники совместно с волонтерами, которые их сопровождают, спели Гимн Украины в холле своей гостиницы.



Детей ожидали 7 дней насыщенного отдыха. Сопровождали их пятеро взрослых. Отметим, что по данным волонтеров, Николаевская область - первая в Украине, которая собрала такое количество детей Героев АТО для отдыха за рубежом.

Перед началом учебного года дети вернулись в Николаев и поделились своими впечатлениями от заграничной поездки. "Я никогда даже не думала, что смогу побывать в Турции. Мне очень понравился наш отдых. Больше всего запомнилось теплое море и красивые виды", - рассказала одна из участниц поездки. Дети выразили благодарность всем организаторам их отдыха и досуга.

Глава Николаевской ОГА Савченко отправил детей погибших героев АТО на недельный отдых в Турцию 01

Глава Николаевской ОГА Савченко отправил детей погибших героев АТО на недельный отдых в Турцию 02

Глава Николаевской ОГА Савченко отправил детей погибших героев АТО на недельный отдых в Турцию 03

Глава Николаевской ОГА Савченко отправил детей погибших героев АТО на недельный отдых в Турцию 04

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Я думаю рука не поднимется,а кацапа мы загоним в спам
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Ну да,пришел и отравил,да еще и детей.Пора уже СМИ и отвечать за свои заказные высеры.Придут нагадят,нагадят а за тем виновному или не виновному отмываться годами а из них,обвинивш х и невиновных как с быка молока.Без 100%-го подтвержения информации эти журналюги и пернут не должны иметь права особенно в данный период.
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Ну що ж, хороший матеріал. Ще раз доказує, що не можна огульно критикувати всіх владоможців. Надіюсь, інші голови облдержадміністрацій теж візьмуть посильну участь у справді хорошому починанні. Країна, а особливо родини загиблих повинні повсякчас відчувати, що їхні рідні загинули немарно і що підтримати їх замість батька, сина, брата може держава і свідомі забезпечені громадяни. Це набагато краще і для репутації, та й для душі заможних громадян, аніж купляти дорогі авто, яхти чи десяту пару наручних хронометрів за космічні (для простих громадян) суми. А Савченку, звичайно респект.
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Классно отдыхают ребята, на здоровье им. Но видимо горечь потери теперь навсегда с ними
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГлава Николаевской ОГА Савченко отправил детей погибших героев АТО на недельный отдых в Турцию. ФОТО
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