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 Макларен не снимал обвинения о системе допинга в РФ, - WADA опровергло ложь российской антидопинговой комиссии

россия олимпиада допинг

Канадский специалист Ричард Макларен опроверг сообщения о том, что он снял свои обвинения в создании государственной системы применения допинга в России.

Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает агентство SID со ссылкой на заявление, распространенное офисом канадца, который возглавлял независимую комиссию WADA по РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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"Профессор Макларен недвусмысленно придерживается результатов своего исследования. Он удивлен недавними сообщениями, в которых утверждается обратное", - говорится в документе.

Заявление Ричарда Макларена обнародовано в ответ на слова главы российской Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталия Смирнова, утверждавшего днем ранее: "Я встречался с Маклареном. В итоге Макларен сказал, что снял свои обвинения в государственном вмешательстве".

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Канадский специалист объяснил, что на их последней встрече в октябре 2016 года Смирнов убеждал его отказаться от формулировки из первого доклада о "государственном участии" в создании допинг-системы в РФ. Виталий Смирнов, отмечает Макларен, аргументировал это тем, что в России слово "государственный" всегда относится к самому высокому политическому уровню, а доказательства в докладе независимой комиссии WADA касаются только уровня министерства спорта. В итоге Ричард Макларен скорректировал формулировку и во второй части доклада обвиняет Россию в "институциональном систематическом уклонении от системы допинг-контроля".

"Профессор Макларен объяснил это изменение при публикации своего второго доклада в декабре 2016 года и подчеркнул, что приведенные в докладе факты и выводы остались без изменений", - говорится в пресс-релизе офиса канадского специалиста.

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В данный момент специальная комиссия при Международном олимпийском комитете (МОК) изучает доказательства, приведенные в отчетах Ричарда Макларена. По словам главы МОК Томаса Баха (Thomas Bach), к октябрю планируется подготовить санкции в отношении России за использование допинга на Олимпиаде в Сочи.

Напомним, в декабре 2016 года независимая комиссия WADA под руководством канадского специалиста Ричарда Макларена установила, что более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта могли быть причастны к манипуляциям с положительными допинг-пробами. После этого МОК создал специальную комиссию для расследования применения допинга атлетами из РФ, выступавшими на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи, а также летних Играх в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012 году.
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Макларен еще не понял, что идти навстречу пожеланиям свинособак - добром не кончится. Оставил бы первичную формулировку, не нужно было бы сейчас оправдываться....
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100%, если ты говоришь со свинособакой то, как минимум, провоняешься, еще хуже - она тебя своим дерьмом замажет. Потому самый лучший выход, когда видишь свинособаку, выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить.
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ктото сомневался в генетической брехливости мордвы?
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нам неведомо что такое с большой буквы так называемое росия.
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Странно было б , если бы мокшанские свинособаки не соврали . А так ничего нового ...
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По отношению к раисе, слова: говорит и врёт - это синонимы...
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Изучите тему. Макларен признал отсутствие господдержки, и он это признает, а о системе он продолжает говорить
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Америка заїбалась спростовувать рашку))
Певно рашисти цього й домагаються
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМакларен не снимал обвинения о системе допинга в РФ, - WADA опровергло ложь российской антидопинговой комиссии
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