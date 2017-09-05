 Макларен не снимал обвинения о системе допинга в РФ, - WADA опровергло ложь российской антидопинговой комиссии

Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает агентство SID со ссылкой на заявление, распространенное офисом канадца, который возглавлял независимую комиссию WADA по РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
"Профессор Макларен недвусмысленно придерживается результатов своего исследования. Он удивлен недавними сообщениями, в которых утверждается обратное", - говорится в документе.
Заявление Ричарда Макларена обнародовано в ответ на слова главы российской Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталия Смирнова, утверждавшего днем ранее: "Я встречался с Маклареном. В итоге Макларен сказал, что снял свои обвинения в государственном вмешательстве".
Канадский специалист объяснил, что на их последней встрече в октябре 2016 года Смирнов убеждал его отказаться от формулировки из первого доклада о "государственном участии" в создании допинг-системы в РФ. Виталий Смирнов, отмечает Макларен, аргументировал это тем, что в России слово "государственный" всегда относится к самому высокому политическому уровню, а доказательства в докладе независимой комиссии WADA касаются только уровня министерства спорта. В итоге Ричард Макларен скорректировал формулировку и во второй части доклада обвиняет Россию в "институциональном систематическом уклонении от системы допинг-контроля".
"Профессор Макларен объяснил это изменение при публикации своего второго доклада в декабре 2016 года и подчеркнул, что приведенные в докладе факты и выводы остались без изменений", - говорится в пресс-релизе офиса канадского специалиста.
В данный момент специальная комиссия при Международном олимпийском комитете (МОК) изучает доказательства, приведенные в отчетах Ричарда Макларена. По словам главы МОК Томаса Баха (Thomas Bach), к октябрю планируется подготовить санкции в отношении России за использование допинга на Олимпиаде в Сочи.
Напомним, в декабре 2016 года независимая комиссия WADA под руководством канадского специалиста Ричарда Макларена установила, что более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта могли быть причастны к манипуляциям с положительными допинг-пробами. После этого МОК создал специальную комиссию для расследования применения допинга атлетами из РФ, выступавшими на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи, а также летних Играх в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012 году.
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Певно рашисти цього й домагаються
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