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Все про:заложник (1221) обмен (572) плен (1854) Тандит (294)

 Украина готова передать боевикам 309 человек в обмен на 87 украинских заложников, - Тандит

тандит

Советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявляет, что Украина готова передать боевикам 309 человек в обмен на 87 украинских заложников, пребывающих в плену на Донбассе.

Об этом он сообщил в эфире телекомпании "5 канал", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.

"Мы вышли уже конкретно к точке, когда мы начали обсуждать формулу освобождения. Мы говорим о том, что со стороны ОРДЛО подтверждают 87 наших заложников, которые незаконно удерживаются в Донецке и Луганске. Мы готовы рассматривать освобождение по формуле "87 на 309", - сказал он.

Тандит добавил, что среди 309 человек, которых украинская сторона готова передать, нет тех, кто совершил особо тяжкие преступления или преступления, которые не имеют отношения к антитеррористической операции.

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та нет же,просто украинцев на тамошний скот меняют,какая разница,сколько его туда загонят,лишь бы ЛЮДИ скорей домой вернулись..
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тебя бы там по кругу пустили в плену,кукарекала бы по другому
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Мой друг на фронте уже три года 81я, кукарекать предстоит тебе.
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ты за себя говори ,а не за друга,могу повторить-если туго доходит
если бы тебя пустили в подвале покругу то кукарекала бы по другому -конченная шмара
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а что делать если один наш стоит как 4 сепара
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дибилизм и измена!!!! с террористами никаких переговоров!! всех расстрелять!
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какой герой на диване,ребята в подвалах сидят месяцами,сепары издеваются ,израилетяне за
одного своего солдата отдали несколько сот боевиков арабских
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если есть пленные их нужно освободить силой и только силой никаких переговоров и прочей лабуды....! и за каждого одного нашего пленного надо убить минимум 100 террористов! только так и никак иначе!!!
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силой?ты пойдешь,а чего до сих пор не освободил?
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удивляюсь и восторгаюсь терпению украинских военных. Они продолжают брать пленных, а тех потом меняют на разных савченок...
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если тындит не трындит,тогда в этом чето есть
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уточнение ...309 отморозков отпетых в церкви передать грузовым рефрижератором за номером "200"
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это только мне кажется, что у чувака проблемы с пропорцией?? а может 1:1 надо менять???
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У Гордона написали,что это так договорился Медвейчук!
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"За одного битого-двух небитых даю.
Нам мало двух. Дай нам пять,давай десять. Всех побьём,повалим ,в полон возьмём."
Александр Васильевич Суворов.
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так ведь с торговыми партнерами АТО, какая война?
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Тандит добавил, что среди 309 человек, которых украинская сторона готова передать, нет тех, кто совершил особо тяжкие преступления или преступления, которые не имеют отношения к антитеррористической операции. Для кого ета лапша? Под шумок полюбому в список включат и передадут тех боевиков которых укажет Медведчук.
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И зачем это нужно? А что будете делать когда терры еще 87 человек предъявят? Если и менять, то один к одному.
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В заложниках есть 144 , а что будет с остальными ?
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Из этих 309, половина это бабы толстожопые, который пирожки на блокпосты носили, остальные шпиёны, которые звонили сепарам, и всякие попутчики. Солдат мало.. После прошлого обмена, треть обменяных попросилась отвезти их обратно, домой, в Краматорск, Славянск, этими же автобусами.
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Торгуемся?И по чем сейчас овес?В место того чтоб судить преступников и освобождать пленников Украина торгуется.Фу какая низость и гадость эта страна,даже Кличко снес бы ее как лоток с тротуара.
Позор и унижение для страны.А главное на кого меняют,видимо список засекречен,да и остальные списки кого и на кого обменяли из начала АТО главная тайна Украины.
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Соотношение 1 к 4 обмен, вот почему рожи сепаратистов замалёвывают при задержании на обменный фонд видимо.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраина готова передать боевикам 309 человек в обмен на 87 украинских заложников, - Тандит
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