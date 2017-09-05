 Украина готова передать боевикам 309 человек в обмен на 87 украинских заложников, - Тандит

Об этом он сообщил в эфире телекомпании "5 канал", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.
"Мы вышли уже конкретно к точке, когда мы начали обсуждать формулу освобождения. Мы говорим о том, что со стороны ОРДЛО подтверждают 87 наших заложников, которые незаконно удерживаются в Донецке и Луганске. Мы готовы рассматривать освобождение по формуле "87 на 309", - сказал он.
Тандит добавил, что среди 309 человек, которых украинская сторона готова передать, нет тех, кто совершил особо тяжкие преступления или преступления, которые не имеют отношения к антитеррористической операции.
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если бы тебя пустили в подвале покругу то кукарекала бы по другому -конченная шмара
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одного своего солдата отдали несколько сот боевиков арабских
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Нам мало двух. Дай нам пять,давай десять. Всех побьём,повалим ,в полон возьмём."
Александр Васильевич Суворов.
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Почему только 309? Их же 450...
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Позор и унижение для страны.А главное на кого меняют,видимо список засекречен,да и остальные списки кого и на кого обменяли из начала АТО главная тайна Украины.
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