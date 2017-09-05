 Введение новых санкции лишит КНДР средств на ракеты, - представитель США в ООН Хейли

Такое мнение высказала постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, выступая в Американском институте предпринимательства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Думаем ли мы, что больше санкций изменят Северную Корею? Не обязательно. Но что же они тогда сделают? Они лишат доходов, которые позволяют строить баллистические ракеты", - сказала Хейли.
Как известно, накануне во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН Хейли призвала наложить на КНДР "максимальные возможные санкции" за постоянное нарушение Пхеньяном международного законодательства.
Как сообщалось, Россия и Китай поддерживают идею "двойного замораживания" - отказ Пхеньяна от ракетно-ядерных испытаний, с одной стороны, и прекращение совместных американо-южнокорейских военных учений - с другой.
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Совбез ООН назвал очередной запуск КНДР баллистической ракеты "возмутительным" актом, - Reuters(74)
Развитие Северной Кореей ее ядерной программы – это проблема не только США. Китай должен действовать, - постпред США в ООН Хейли(39)
США призывают ООН принять "мощную" резолюцию по Украине, - Хейли(62)
Постпред США при ООН Хейли призвала к давлению на Россию для урегулирования ситуации в Сирии(19)
Смена режима Асада является одним из приоритетов США, - постпред при ООН Хейли(99)
США будут наказывать за новые химические атаки в Сирии, - посол Хейли на Совбезе ООН(177)
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так и с ракетами... жрать простой народ будет меньше...
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(Ким Чен Ын "Цитаты Кимов")ii
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Вооружу
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хомяк и сам своих добьет
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после того,как США распылят Ына,много интересных фактов и находок ждёт мир..
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Лет ас ноу 'баут ёр бэкграунд левел !)))
Изнт из со изи фор ю...
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1. По поводу ракет у КНДР рассуждать не берусь - не спец. Но факт запуска говорит сам за себя.
2. По поводу ЯО и ТЯО собственной разработки у КНДР - абсолютный реал.
У КНДР были десятилетия для спокойной его разработки. При этом у них есть абсолютно все - начиная от собственного урана, специального горнохимического производства, спецметаллургии, продолжая хорошим уровнем радиохимической прикладной школы и наличием научных центров по подготовке кадров, и заканчивая работающими "оружейными" реакторами и наличием центрифуг.
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там есть реальная промышленность - крупнейшая на Среднем Востоке,там ВВП под триллион (!) против Ыновских жалких 17 ярдов...
я читаю блог Чучхе Сонгун,смотрю фотки посещения Ыном разных заводиков - технический примитивизм зашкаливает,тоже самое в армейских частях,они до сих пор летают на Миг-15 и 21..
НЕ ВЕРЮ..
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Предупреждая вопросы и "вы#еры" - моя специальность по диплому "химия радиоактивных элементов", химфак МГУ, кафедра радиохимии.
На 2000 год в КНДР:
- Специальная лаборатория в Пхеньянском университете им. Ким Ир Сена, где проводятся работы в области экспериментальной ядерной физики.
- Завод по производству топливных стержней и хранилище для них в Атомном научно-исследовательском центре в Ненбене.
- Исследовательский ядерный реактор мощностью 5 МВт в Ненбене.
- Ядерный реактор мощностью 50 МВт в Ненбене. По утверждениям северокорейской стороны, он находится в стадии строительства. Обращает на себя внимание тот факт, что оба реактора мощностью 5 и 50 МВт относятся к категории реакторов двойного назначения и могут использоваться как для выработки электроэнергии, так и для наработки оружейного плутония.
- Радиохимическая лаборатория Института радиохимии в Ненбене.
- Строящийся газографитный реактор мощностью 200 МВт на природном уране в Таечхоне.
- Урановые шахты в Пакчхоне и Пенгасане (запасы в пересчете на металлический уран - 15 тыс.тонн).
- Два завода по обогащению урана.
- Установленные зоны планируемого строительства трех энергетических реакторов мощностью 635 МВт каждый.
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Вы просто расстаете... как в дымке... как молоко в кофе... )))
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Ну и так далее, СССР сделал, дал, поставил, что с ядерного не возьми.Сейчас пишут что Россия последнее время заменяет СССР, что понятно.
Южная Корея телевизори делает на весь мир, чипи памяті для флешек і копьютерів, північна ж те що смерть несе, схоже і ви бивень сували , раз так захищаете Ынов і обізнанні.
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допустим,у Ына появились лишних 30-50 ярдов (только на ЯО)..
плюс на стратегическую баллистику...мона вопрос - с каких доходов шикуем ? чото не припомню я кндр-овских авто,судов,электроники...про сельхозпродукцию молчу - по понятным причинам...про десятки предыдущих лет не принимаю - всё это время они голодали и ходили без штанов...
Южная Корея со своим ежегодным полуторатриллионным ВВП никак не вкладывается в такие дорогущие игрушки,,а нищий хомяк - играючи...
Странно всё это,батенька,даже архистранно,это если мягко выразиться..
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но в основном - все пучком. ПРОРВЕМСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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А 5-6-балльное совсем недавнее землятрясение, отголоски которого и в Норвегии зафиксировали - так то не подземное испытание ТЯО было?
То все 40 млн. корнйцев разом подпрыгнули?
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Лет ас ноу 'баут ёр бэкграунд левел !)))
Изнт из со изи фор ю...
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Чтобы не путались хотя бы в азах - чтобы нолики научились считать в конце цыфирьки.
Чтобы не путали 300-500 со 120 000...
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О, они очень пытались. Но пришло Чемульпо...
>захватить Ирак
Ирак сейчас кем-то захачен?
>отобрав земли у Палестины
Палестина, это и есть земля. У земли землю?
>бомбить Сербию
Израиль? Еще Христа распяли. Вы забыли добавить.
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