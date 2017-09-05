EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 За рубежом
  2500  62
Все про:КНДР (331) ООН (2184) санкции (6418) Хейли Никки (25)

 Введение новых санкции лишит КНДР средств на ракеты, - представитель США в ООН Хейли

кндр

Наложение на Северную Корею новых международных экономических санкций вряд ли изменит поведение Пхеньяна, но дадут возможность лишить правящий режим средств на финансирование своих опасных прихотей.

Такое мнение высказала постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, выступая в Американском институте предпринимательства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Также читайте: Климкин провел переговоры с МИД Японии: "Главная тема - совместная позиция по КНДР"

"Думаем ли мы, что больше санкций изменят Северную Корею? Не обязательно. Но что же они тогда сделают? Они лишат доходов, которые позволяют строить баллистические ракеты", - сказала Хейли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп одобрил многомиллиардные поставки оружия Южной Корее, - Белый дом

Как известно, накануне во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН Хейли призвала наложить на КНДР "максимальные возможные санкции" за постоянное нарушение Пхеньяном международного законодательства.

Как сообщалось, Россия и Китай поддерживают идею "двойного замораживания" - отказ Пхеньяна от ракетно-ядерных испытаний, с одной стороны, и прекращение совместных американо-южнокорейских военных учений - с другой.
 перейти на форум
 
   
VEhrdlVYQmtRekV3VEc1UmRUbERORWxPUTJRd1RHcFJkWFJETmpCTVozWk1PVWRDTUV4RVVYWmtRell3V1dKUmRVNUROR1pPUTJVd1NqZFJibGg2VVcxMFEyUXdTbFJSYjBFOVBRPT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 


так и с ракетами... жрать простой народ будет меньше...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
они надеятся что вместо 100 термоядерных боеголовок в год они будут строить только 50. Предыдущая тактика санкций привела к тому что Корея угрожает им первой смальнуть по ним з ядерної зброї .Коротше, санкціями тільки розізлили корейців
 показать весь комментарий
Ответить
 
Введение новых санкции лишит КНДР средств на ракеты, - представитель США в ООН Хейли - Цензор.НЕТ 8687Лучше иметь одну водородную бомбу, чем десять Будапештских меморандумов."
(Ким Чен Ын "Цитаты Кимов")ii
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
казламордое существо, хватит свое гавно постить, скоро пупсу в очко нож вставят и провернут, как Каддафи
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что тут в твоем казламордом высере понимать??? Пупс не свою страну бомбами защитить хочет а выебувается, ведь на него никто нападать не собирается. Потому твое "между строк" выглядит как попытка увидеть ЗРАДУ в текущем положении Украины, что вполне соответствует казламордым пропагандистким наработкам. Или ты думаешь что наличие атомного оружия у Украины сдержало бы казламордию от того, что она сделала?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
mujik idi lesom...toesti n.......! a kozlomordii skoree vsego ti troli dolb......i !ishcio maskiruetsia pod kyev ! kozliatina rashenskaia ! ii
 показать весь комментарий
Ответить
 
теперь тощие черти кореи будут не жрать а ракеті жірній ін будет продолжать делать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чучхейцам к голоду не привыкать.Нужно устранять источник поставок бонб - на роисю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поздравляю всех вяликодержавных цапов )))))))))))))))))))) теперь вы будете делиться своим ягелем еще и с плоскомордыми чучхе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! тем более, что у вас есть опыт - вы ж возили им комплектующие для межконтинентальных баллистических ракет в товарных вагонах, прикрытых сеном!!!! еще и на весь мир заявляли, что экспорт сена в КНДР - выгодная операция.... ну да, весь мир увидел эту выгоду.... А теперь придется гнать ягель вагонами!!!! иначе эти высерки чучхе просто выздыхают от голода.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
еще хуже. чучхейцы начнут массово валить к мышыбратьям.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хуйло гуманитарным конвоем подбросит парочку
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Фигня. Х@йло забесплатно подгонит. С военным металлоломом проблем у него нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мокша им даром ракеты с бомбами даёт, лишь бы у ына " боевой дух " не пропал и он на попятную не пошёл.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хуйло еще к каждой ракете скотчем пачку мивины приклеит,типа акция!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сомнителен факт самостоятельной разработки и производства самых дорогостоящих видов оружия - ракет и ЯО в нищей стране...мягко говоря..
после того,как США распылят Ына,много интересных фактов и находок ждёт мир..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Факт не просто сомнителен - он невероятен! На постройку боеголовок и средств доставки у совка ушли десятки лет, триллионы денег и сотни тысяч человеческих жизней. У жопомордого ничего этого нет. Из вменяемых стран никто маньяку ни технику, ни технологии не продаст ни за какие деньги, да и нет у него денег. Остаются кацапы - у этих уродов полный цикл производства и урана, и ракет. Так что несмешитеискандеры! На хуйловские ракеты бабла не надо, их залуполикий бесплатно отгружает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Диар сир,
Лет ас ноу 'баут ёр бэкграунд левел !)))
Изнт из со изи фор ю...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Уважаемый, не говорите о том, в чем понятия не имеете.

1. По поводу ракет у КНДР рассуждать не берусь - не спец. Но факт запуска говорит сам за себя.

2. По поводу ЯО и ТЯО собственной разработки у КНДР - абсолютный реал.
У КНДР были десятилетия для спокойной его разработки. При этом у них есть абсолютно все - начиная от собственного урана, специального горнохимического производства, спецметаллургии, продолжая хорошим уровнем радиохимической прикладной школы и наличием научных центров по подготовке кадров, и заканчивая работающими "оружейными" реакторами и наличием центрифуг.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Mозги включи!-Взорать водородку перед Брикс-значит показать Китаю ,а не Америке,мол воюй с американцами или садись за стол переговоров,пусть бабло дают и войска отводят, иначе платить за твои сероводородьі нечемь.Смотри- перед твоими вьіборами 19-го октября ещё взорвьем,как и раньше перед Пекинским саммитом.Тьі ведь не хочешь гегемонии Америки в регионе-вдруг южане при помощи американцев нас потеснят в уссурийскую тайгу и расширившись окрепнут!Оно те надо? A на хуйловские ракеты нам бабла не надо, их луполикий бесплатно отгружает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хорошая сказка на ночь из-за поребрика ... Выгнали в ночную работать , Лёня ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
не знаю насчет центрифуг и реакторов,но не думаю,что янки ждали бы десятилетиями рождения монстра...Ирану вон ласты на стадии обогащения закрутили - так то Иран!
там есть реальная промышленность - крупнейшая на Среднем Востоке,там ВВП под триллион (!) против Ыновских жалких 17 ярдов...
я читаю блог Чучхе Сонгун,смотрю фотки посещения Ыном разных заводиков - технический примитивизм зашкаливает,тоже самое в армейских частях,они до сих пор летают на Миг-15 и 21..
НЕ ВЕРЮ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ответ и тебе, и всем, кто ответил.

Предупреждая вопросы и "вы#еры" - моя специальность по диплому "химия радиоактивных элементов", химфак МГУ, кафедра радиохимии.

На 2000 год в КНДР:

- Специальная лаборатория в Пхеньянском университете им. Ким Ир Сена, где проводятся работы в области экспериментальной ядерной физики.

- Завод по производству топливных стержней и хранилище для них в Атомном научно-исследовательском центре в Ненбене.

- Исследовательский ядерный реактор мощностью 5 МВт в Ненбене.

- Ядерный реактор мощностью 50 МВт в Ненбене. По утверждениям северокорейской стороны, он находится в стадии строительства. Обращает на себя внимание тот факт, что оба реактора мощностью 5 и 50 МВт относятся к категории реакторов двойного назначения и могут использоваться как для выработки электроэнергии, так и для наработки оружейного плутония.

- Радиохимическая лаборатория Института радиохимии в Ненбене.

- Строящийся газографитный реактор мощностью 200 МВт на природном уране в Таечхоне.

- Урановые шахты в Пакчхоне и Пенгасане (запасы в пересчете на металлический уран - 15 тыс.тонн).

- Два завода по обогащению урана.

- Установленные зоны планируемого строительства трех энергетических реакторов мощностью 635 МВт каждый.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А будете ругаться, Козетта, - поменяю постоянную Планка!
Вы просто расстаете... как в дымке... как молоко в кофе... )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
"К 1965 году исследовательский центр в Ненбене построен. СССР поставил для него исследовательский реактор ИРТ-2000 (тепловой мощностью 2 Мвт), впоследствии корейцы его дважды модернизировали, доведя мощность до 8 Мвт (тепловая). Топливо для реактора вплоть до 1991 года поставлялось из СССР. Кроме этого для центра в Ненбене СССР поставляет радиохимическую лабораторию, состоящую из 7 камер и 9 блоков для получения радиоактивных изотопов, а также критсборку (100 вт, на двуокиси урана с обогащением до 10%). "

Ну и так далее, СССР сделал, дал, поставил, что с ядерного не возьми.Сейчас пишут что Россия последнее время заменяет СССР, что понятно.
Южная Корея телевизори делает на весь мир, чипи памяті для флешек і копьютерів, північна ж те що смерть несе, схоже і ви бивень сували , раз так захищаете Ынов і обізнанні.
 показать весь комментарий
Ответить
 
допустим,что всё это есть у Ына - но это есть еще в нескольких десятках стран,и они не тянут реальное создание ЯО,а нищие колхозники - легко..
допустим,у Ына появились лишних 30-50 ярдов (только на ЯО)..
плюс на стратегическую баллистику...мона вопрос - с каких доходов шикуем ? чото не припомню я кндр-овских авто,судов,электроники...про сельхозпродукцию молчу - по понятным причинам...про десятки предыдущих лет не принимаю - всё это время они голодали и ходили без штанов...
Южная Корея со своим ежегодным полуторатриллионным ВВП никак не вкладывается в такие дорогущие игрушки,,а нищий хомяк - играючи...
Странно всё это,батенька,даже архистранно,это если мягко выразиться..
 показать весь комментарий
Ответить
 
... знаешь, а мне этого ребенка жаль почему то. Честно. По чему - не знаю. Но жаль......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я ,возможно эгоистично, не хотел бы слышать пессимизм от тебя..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я не всегда умею правильно подбирать слова и чувствовать собеседника..но, кажется у тебя на душе хреново..извини, если я не прав..
 показать весь комментарий
Ответить
 
... да как у большинства,
но в основном - все пучком. ПРОРВЕМСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Разєйскі пенси будуть менше їсти, бо хуйло спрямує гроші туди.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Страна, не способная создать элементарный тягач, испытала водородную бомбу. Вопросы есть?Введение новых санкции лишит КНДР средств на ракеты, - представитель США в ООН Хейли - Цензор.НЕТ 5819
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Юрій Бровкін) Нет ни какого ядерного оружия у кндр, это как ядерное оружия у Саддама Хусейна!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Увы, но ЯО у КНДР есть.

А 5-6-балльное совсем недавнее землятрясение, отголоски которого и в Норвегии зафиксировали - так то не подземное испытание ТЯО было?
То все 40 млн. корнйцев разом подпрыгнули?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Диар леди,
Лет ас ноу 'баут ёр бэкграунд левел !)))
Изнт из со изи фор ю...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Леонид Самуэльевич) Ну если подорвать 300-500 тонн тротила, не только в Норвегии, ну и Австралии зафиксируют отголоски!
 показать весь комментарий
Ответить
 
В который раз убеждаюсь - вна Украине крайне необходима реформа образования.
Чтобы не путались хотя бы в азах - чтобы нолики научились считать в конце цыфирьки.

Чтобы не путали 300-500 со 120 000...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда же ТАМ поймут, что Сев. Корее не нужны деньги на ракеты? Атомные и ракетные технологии Хуйло передает Покемону на безденежной основе и для своих целей. Об этом карлик недавно громко умолчал, чем и спалился, заявив, что они (севкорейцы) "будут есть траву", но от атома не откажутся. Они и так там жрут траву.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Туфта. Хуйло ему бесплатно поставит их, боюсь и до этого на шару давал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Санкции против страны, не захватившей ни сантиметра чужой земли и не имеющей за границей ни одного солдата. А запросто так бомбить Сербию, захватить Ирак, вдвое увеличить свою территорию отобрав земли у Палестины, Иордании, Египта - это всё неказауемо. Справедливый мир!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
> не захватившей

О, они очень пытались. Но пришло Чемульпо...

>захватить Ирак
Ирак сейчас кем-то захачен?

>отобрав земли у Палестины
Палестина, это и есть земля. У земли землю?

>бомбить Сербию
Израиль? Еще Христа распяли. Вы забыли добавить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
папа папа, тебе уменьшили зарплату, ты теперь будешь меньше пить ? нет сынок, теперь ты будешь меньше есть !
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВведение новых санкции лишит КНДР средств на ракеты, - представитель США в ООН Хейли
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти