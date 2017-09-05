Принятие закона в Раде - это только начало пути к современной системе образования, - министр Гриневич
Министр образования и науки Лилия Гриневич считает, что принятие 5 сентября депутатами реформы в сфере образования - это только начало пути к современной системе образования.
Министр отметила: "Первая эйфория прошла, и я хочу еще раз всех поблагодарить.
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Дорогие педагоги, эксперты, ученые, общественные деятели, неравнодушные родители, мои соратники - работники МОН и комитета ВР, народные депутаты, безграничное спасибо вам!
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Спасибо за идеи, труд в течение четырех лет и продвижение нового Закона Об образовании!) Понятно, что принятие базового закона - это только начало пути к современной системе образования для успешных украинцев и Украины. Ориентиры уже согласованы. Идем вперед!
Важно просто помнить - все это мы делаем ради них)".